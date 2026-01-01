Il report 2026 sulla responsabilità dell'IA esamina come le organizzazioni stiano passando dall'adozione dell'IA alla responsabilità dell'IA. L'adozione è ormai diffusa, il ROI supera le aspettative e i team di sviluppo rilasciano più rapidamente che mai. Con la creazione di codice accelerata, il lavoro si è spostato a valle, verso revisione, sicurezza, conformità e distribuzione. Scopri cosa abbiamo appreso intervistando 1.528 professionisti DevSecOps in sei paesi su contesto, tracciabilità e pratiche di governance che stanno definendo la prossima fase dell'ingegneria del software agentica.