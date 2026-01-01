Gitlab ha fornito una soluzione e un set di strumenti completi per DevOps ai team di sviluppatori universitari. L'esperienza è stata trasformativa e ha ridotto la complessità e i tempi di realizzazione delle soluzioni, migliorando notevolmente la collaborazione a tutti i livelli.
GitLab è ora certificata FedRAMP e TX-RAMP!
GitLab per enti governativi statali e locali
Offri servizi per la pubblica amministrazione efficienti con GitLab.
GitLab aumenta efficienza e modernizzazione
nello sviluppo software
400%
miglioramento della produttività degli sviluppatori
13 volte
analisi di sicurezza end-to-end più veloce
78 ore
risparmiate per membro del team della sicurezza all'anno
Promozione dell'efficienza del settore governativo
Adattati e innova su una piattaforma unificata.
Accelera lo sviluppo con una piattaforma unificata che elimina i costi di manutenzione degli strumenti e velocizza la distribuzione.
Modernizzazione dei servizi al cittadino
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Sicurezza rafforzata
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Applica controlli di accesso granulari e l'integrazione MFA/SSO per proteggere i dati sensibili dei cittadini e i sistemi governativi.
Autorizzazione FedRAMP® conseguita e certificazione TX-RAMP
GitLab Dedicated per il settore pubblico ha ufficialmente ottenuto l'autorizzazione FedRAMP® Moderate e la certificazione TX-RAMP. Si tratta di un traguardo significativo nell'impegno di GitLab a fornire soluzioni cloud moderne e scalabili alle organizzazioni della pubblica amministrazione e ai settori regolamentati.Scopri di più
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