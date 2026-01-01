GitLab è ora certificata FedRAMP e TX-RAMP!

GitLab per enti governativi statali e locali

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GitLab aumenta efficienza e modernizzazione
nello sviluppo software

400%

miglioramento della produttività degli sviluppatori

13 volte

analisi di sicurezza end-to-end più veloce

78 ore

risparmiate per membro del team della sicurezza all'anno

Promozione dell'efficienza del settore governativo

Adattati e innova su una piattaforma unificata.

Accelera lo sviluppo con una piattaforma unificata che elimina i costi di manutenzione degli strumenti e velocizza la distribuzione.

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GitLab riconosciuta
come leader

GitLab è un Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ for DevOps Platforms del 2025
GitLab nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ for AI Code Assistants del 2025

Modernizzazione dei servizi al cittadino

Fornisci servizi ai cittadini con maggiore efficienza.

Unisci i team per distribuire software più sicuro, più velocemente e per quantificarne l'impatto.

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Gitlab ha fornito una soluzione e un set di strumenti completi per DevOps ai team di sviluppatori universitari. L'esperienza è stata trasformativa e ha ridotto la complessità e i tempi di realizzazione delle soluzioni, migliorando notevolmente la collaborazione a tutti i livelli.

John Nicpon

Sr. Responsabile dell'ingegneria dei sistemi, Ufficio per la tecnologia dell'informazione, University of Nevada

Sicurezza rafforzata

Un'unica piattaforma per tutte le analisi di sicurezza e applicazione automatizzata della conformità.

Applica controlli di accesso granulari e l'integrazione MFA/SSO per proteggere i dati sensibili dei cittadini e i sistemi governativi.

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Autorizzazione FedRAMP® conseguita e certificazione TX-RAMP

GitLab Dedicated per il settore pubblico ha ufficialmente ottenuto l'autorizzazione FedRAMP® Moderate e la certificazione TX-RAMP. Si tratta di un traguardo significativo nell'impegno di GitLab a fornire soluzioni cloud moderne e scalabili alle organizzazioni della pubblica amministrazione e ai settori regolamentati.

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