GitLab per enti governativi statali e locali

Gitlab ha fornito una soluzione e un set di strumenti completi per DevOps ai team di sviluppatori universitari. L'esperienza è stata trasformativa e ha ridotto la complessità e i tempi di realizzazione delle soluzioni, migliorando notevolmente la collaborazione a tutti i livelli.

John Nicpon Sr. Responsabile dell'ingegneria dei sistemi, Ufficio per la tecnologia dell'informazione, University of Nevada