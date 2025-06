5 modi in cui i dirigenti possono supportare i team DevOps con l'IA

L'intelligenza artificiale (IA) è destinata a migliorare radicalmente la creazione di software dei team DevSecOps. I leader IT possono aiutare i loro team a massimizzare tutti i vantaggi dell'IA, facendo leva su come questa tecnologia può aumentare l'efficienza, semplificare il lavoro degli sviluppatori e promuovere, e non sostituire, la collaborazione tra esseri umani.

"Se gli sviluppatori hanno gli strumenti giusti per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente, sono più felici e meno stressati", afferma Abubakar Siddiq Ango, responsabile del programma di promozione di GitLab tra gli sviluppatori. "E se gli sviluppatori sono più felici, meno stressati e meno esausti, lavoreranno meglio e non cercheranno di cambiare azienda. Questo significa migliore produttività e fidelizzazione. Un ottimo risultato."

Le funzionalità di IA integrate in una piattaforma DevSecOps end-to-end aiutano gli sviluppatori a semplificare il lavoro. Pensa all'IA come all'automazione di prossima generazione, che consente agli sviluppatori di fare ciò che più amano: scrivere codice innovativo.

Ecco cinque modi per aiutare i tuoi team DevSecOps a usare l'IA per trasformare il lavoro:

1. Aumenta la fiducia in sé stessi degli sviluppatori con una formazione sull'IA

Una delle cose migliori che i dirigenti possono fare per rendere il lavoro degli sviluppatori più facile, più interessante e meno stressante è automatizzare le attività di routine dei team, e velocizzare ed efficientare la risoluzione dei problemi. E questo è un compito perfetto per l'IA.

Usando strumenti di IA, come i suggerimenti di codice, i riepiloghi delle vulnerabilità e le spiegazioni del codice, gli sviluppatori possono dedicare meno tempo ed energie a compiti semplici, lunghi e ripetitivi. Questa tecnologia alleggerisce notevolmente il loro carico di attività e contribuisce a migliorare la qualità del lavoro.

"Migliorerà sicuramente il lavoro degli sviluppatori", afferma Ango. "Passo il 70% del mio tempo a cercare su Google questa o quella funzione. Se trovo le informazioni che stavo cercando nel giro di pochi secondi, e non di ore, posso impiegare quel tempo e quell'energia a scrivere codice. Lasciando all'IA i compiti più semplici, gli sviluppatori possono dedicarsi a cose più importanti."

Per iniziare a usare l'IA in modo da non aggiungere semplicemente stress ai membri del team DevSecOps, i manager e i dirigenti devono assicurarsi che il personale abbia la formazione necessaria per sentirsi a proprio agio con le funzionalità dell'IA. Dalla nostra ricerca emerge che quasi un terzo delle persone intervistate, il 31 %, teme di non avere le competenze adeguate per usare l'IA o interpretarne i risultati. La formazione è fondamentale per qualsiasi tecnologia, ma considerata la rivoluzionarietà dell'IA, è bene garantire che i collaboratori inizino a usarla con fiducia in sé stessi ed entusiasmo.

2. Collabora con i team per implementare l'IA in modo strategico

Riducendo le attività manuali, gli sviluppatori avranno più tempo per creare funzionalità per le nuove iterazioni dei progetti o per ideare il prossimo software importante. E potranno tornare ai progetti che erano stati accantonati per mancanza di tempo.

Usando l'IA per generare suggerimenti e spiegazioni del codice o sfruttando l'analisi delle cause principali basata sull'IA per identificare il motivo di un problema, gli sviluppatori hanno più tempo per portare avanti i progetti e concentrarsi su esigenze più generali.

"Credo che i dirigenti e i leader IT debbano capire che l'IA è un aiuto per i loro team a fare di più", afferma Karen Kwentus, Senior Solutions Architect di GitLab. "Queste funzionalità eliminano le attività ripetitive. Mentre sviluppo software, passo letteralmente delle ore a cercare di capire un problema. Se l'IA può suggerire parti di codice o riassumere le vulnerabilità evitando perdite di tempo, sono ore di lavoro risparmiate. E all'improvviso mi rendo conto che posso fare di più nello stesso lasso di tempo."

E aggiunge: "L'IA aumenterà l'efficienza degli sviluppatori nella creazione, nella protezione e nel deployment di software".

I leader aziendali devono rimanere aggiornati sulle funzionalità dell'IA disponibili e collaborare con i propri team per capire quali flussi di lavoro semplificare per primi con questa tecnologia. Dove può essere usata l'IA per aiutare gli sviluppatori ad alleggerire il carico di lavoro ed essere più efficienti? Quando viene introdotta una soluzione di IA in azienda e gli sviluppatori vedono risultati positivi, i manager possono lavorare con i loro team per capire quali progetti o attività sono stati rimandati o accantonati, e dare loro priorità.

3. Punta sull'importanza della collaborazione tra esseri umani

Uno dei vantaggi principali di una piattaforma DevSecOps è che favorisce un ambiente collaborativo. Offrendo visibilità sull'intero ciclo di sviluppo software sia agli addetti al DevSecOps che agli altri reparti, i vari team possono comunicare facilmente, aiutarsi a vicenda su come superare gli ostacoli e dare suggerimenti per migliorare l'efficienza.

Tutto questo è possibile grazie all'IA.

"Quando i colleghi pubblicano commenti sul codice che stai creando, sono utili solo se hai il tempo di leggerli e comprenderli tutti", afferma Ango. "Se qualcuno chiede una revisione, l'IA può fornire un riepilogo della sua richiesta. E quando le persone rivedono il codice, l'IA può riassumere i loro commenti per chiarire a tutti la discussione sul progetto. Invece di allontanare le persone, l'IA le mette più in connessione".

Ango aggiunge: "Il flusso di lavoro è abilitato per l'IA. Ed è migliorato, non sostituito dall'IA".

L'IA non si limita ad automatizzare le attività, ma aiuta a comunicare, creando più opportunità di collaborazione tra esseri umani. Per aiutare i team, i leader aziendali possono promuovere un ambiente di lavoro improntato alla comunicazione e alla collaborazione, ricordando che tutto ciò è reso possibile dall'IA.

4. Incoraggia i collaboratori a condividere le responsabilità in fatto di sicurezza

Usare i riepiloghi delle vulnerabilità basati sull'IA rende la protezione del codice più efficiente, meno faticosa e più veloce.

Ad esempio, se uno sviluppatore esegue il push del codice e riceve un avviso che segnala il rilevamento di un SQL injection, potrebbe non capire subito i suoi effetti sul codice. Ma grazie all'IA è facile avere una spiegazione della vulnerabilità, capire come influisce sul codice e sull'intero software, e ottenere consigli su come risolverla.

"L'IA può spiegare una vulnerabilità e suggerire una correzione: è esattamente quello che voglio", afferma Kwentus. "La responsabilità di implementare la correzione è comunque degli sviluppatori e dei team di sicurezza, che possono essere aiutati dal prompting, dal contesto e dalle spiegazioni utili forniti dall'IA. Avendo più informazioni, l'utente può valutare e correggere il problema più velocemente".

Poiché i leader IT devono garantire che i team DevSecOps usino test e avvisi di sicurezza e conformità automatici, devono anche assicurarsi che usino strumenti di IA per la sicurezza, come i riepiloghi delle vulnerabilità. I collaboratori sanno che la sicurezza è una responsabilità sempre più condivisa. Ciò significa che la correzione dei problemi non spetta solo al team della sicurezza, che si occupa dei problemi alla fine di un progetto. Gli sviluppatori che creano il codice possono usare le funzionalità dell'IA per spiegare i problemi quando si presentano e sfruttare i suggerimenti per correggerli non appena vengono rilevati.

5. Trova gli esperti di IA nei tuoi team

I dirigenti dovrebbero trovare il tempo per parlare con i collaboratori delle funzionalità di IA nella loro piattaforma DevSecOps e di come questi strumenti possono alleggerire il carico di lavoro. "Comunica ai team i tuoi obiettivi", afferma Kwentus. "Informali. Parla del risparmio di tempo ed energie. Spiega che potranno dedicare meno tempo alla ricerca delle vulnerabilità e più tempo alla scrittura di codice. Non hanno scelto questo lavoro per occuparsi di altre attività collaterali. Vogliono scrivere codice e questa tecnologia darà loro più tempo per farlo".

Alleggerendo il carico di lavoro e lo stress, gli sviluppatori saranno più soddisfatti. E le persone più soddisfatte tendono a restare più a lungo in azienda, il che significa team DevSecOps più stabili e meno lavoro per i dirigenti.

"È frustrante per gli sviluppatori cercare di fare qualcosa ma continuare a trovare ostacoli", afferma Ango. "Sbarazzarsi di questi ostacoli ridurrà lo stress e il burnout. E questo è un vantaggio per tutti".

I leader IT dovrebbero, ovviamente, comunicare chiaramente le funzionalità dell'IA nelle loro piattaforme DevSecOps, spiegando come possono semplificare il lavoro e assicurandosi che i team siano formati per usare gli strumenti in modo efficiente e con sicurezza.

I leader possono facilitare questa comunicazione individuando nei team persone influenti che sono entusiaste dell'IA e che fungeranno da esperti di riferimento per incoraggiare gli altri ad adottare questa tecnologia. Dando ai team non solo gli strumenti per semplificare il lavoro, ma anche le conoscenze su come usarli e l'incoraggiamento ad adottarli, è probabile che gli sviluppatori siano più soddisfatti.