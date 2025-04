IA agentica, modelli in self-hosting e non solo: le tendenze dell'IA per il 2025

Secondo un'indagine condotta da GitLab nel 2024, il 78% delle organizzazioni utilizzerà l'intelligenza artificiale nei propri processi di sviluppo software entro i prossimi due anni: un cambiamento radicale che sta già trasformando il modo in cui i team scrivono e distribuiscono il codice. Inoltre, il numero di organizzazioni che utilizzano attivamente l'IA è passato dal 23% al 39% solo nell'ultimo anno.

Mentre i team di sviluppo fanno a gara per integrare l'IA nei loro flussi di lavoro, stanno emergendo alcuni importanti fattori destinati a cambiare radicalmente le modalità di creazione del software. Dagli agenti IA intelligenti in grado di adattarsi in tempo reale all'aumento di modelli on-premise personalizzati, ecco tre modi in cui l'IA modificherà in modo significativo lo sviluppo del software.

Il futuro delle applicazioni: agenti IA intelligenti e adattivi

Se la prima fase di applicazione dell'IA nel campo dello sviluppo software si è concentrata su assistenti di codice reattivi per la generazione e il completamento di codice, il futuro appartiene all'IA agentica. Gli agenti IA intelligenti e adattivi supereranno i limiti del software tradizionale. Anziché interagire con interfacce fisse e flussi di lavoro preimpostati, gli utenti si relazioneranno con agenti IA capaci di rispondere in modo intuitivo e di apprendere nel tempo.

Questi agenti basati sull'intelligenza artificiale fungeranno da applicazione, offrendo un'esperienza più interattiva e conversazionale. Poiché gli agenti IA possono eseguire attività complesse, fornire indicazioni e adattarsi in tempo reale in base alle interazioni con gli utenti, l'IA agentica porterà allo sviluppo di applicazioni decisamente più personalizzate e reattive, rimodellando radicalmente le modalità di utilizzo del software.

Gli assistenti IA si trasformeranno in collaboratori proattivi

Gli assistenti IA stanno diventando sempre più intelligenti, progredendo verso un modello di interazione in cui non solo rispondono ai comandi ma propongono soluzioni in maniera autonoma. Nell'ambito di questa evoluzione, gli strumenti basati sull'IA diventeranno nodi fondamentali per lo sviluppo, anticipando le necessità degli sviluppatori e offrendo suggerimenti in tempo reale per ottimizzare le prestazioni, la sicurezza e la manutenzione delle applicazioni. La nuova generazione di assistenti IA sarà in grado di gestire progetti e attività complessi con poca supervisione da parte di utenti umani, accelerando così il processo di scrittura del codice. Questo cambiamento è destinato a ottimizzare l'intero ciclo di sviluppo software, rendendolo più accessibile attraverso una semplice interfaccia utente.

Il ruolo degli sviluppatori software andrà evolvendosi di pari passo con questi progressi tecnologici. L'intelligenza artificiale non sostituirà gli sviluppatori umani ma ne amplificherà le capacità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: risolvere problemi tecnici complessi. Automatizzando le attività di routine e fornendo una guida esperta, gli assistenti IA consentiranno agli sviluppatori di approfondire le pratiche di risoluzione dei problemi aziendali, migliorare continuamente la qualità del codice ed esplorare nuove tecnologie e competenze.

Sempre più aziende utilizzeranno modelli personalizzati on-premise

Nel 2025, le organizzazioni si orienteranno verso deployment di IA più contenuti e specifici. Mentre i modelli open-source diventeranno sempre più convenienti e accessibili, i team ricorreranno con maggiore frequenza all'esecuzione di versioni personalizzate all'interno dei propri data center. Di conseguenza, per le organizzazioni sarà più facile, rapido ed economico ospitare i propri modelli linguistici di grandi dimensioni e ottimizzarli in base alle singole esigenze. Le aziende scopriranno di poter combinare i propri dati con i modelli esistenti e personalizzare l'esperienza del cliente a costi di gran lunga inferiori rispetto a quelli attuali.

Nel frattempo, l'aumento dei rischi di conformità associati all'IA spingerà i settori regolamentati, come le istituzioni finanziarie e le agenzie governative, a eseguire il deployment di modelli in ambienti con air-gap al fine di ridurre la latenza e avere un maggiore controllo sulla privacy e sulla sicurezza dei dati.

Conclusioni

Il futuro dello sviluppo software è indissolubilmente legato all'IA. Queste tecnologie stanno rivoluzionando il modo in cui il software viene creato, distribuito e aggiornato. Adottando l'intelligenza artificiale in tutte le sue forme, da quella generativa agli assistenti IA proattivi fino agli agenti completamente autonomi, le organizzazioni possono ottenere un vantaggio competitivo, migliorare l'efficienza e fornire soluzioni innovative che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei clienti.

Questa trasformazione richiede una preparazione mirata: pianificazione strategica, assunzione di professionisti di talento, investimenti nelle infrastrutture, attitudine all'apprendimento e capacità di adattarsi costantemente ai mutamenti del settore. Le aziende che riusciranno a destreggiarsi in questo panorama in continua evoluzione sapranno imporsi anche nell'era digitale.