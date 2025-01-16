Per oltre un decennio, gli studi sulle metriche DORA si sono soffermati sulle principali caratteristiche delle organizzazioni e dei team tecnologici altamente performanti. Le quattro metriche chiave (tempo di implementazione delle modifiche, frequenza di deployment, tasso di errore delle modifiche e tempo di ripristino in caso di deployment non riuscito) sono diventate lo standard di settore nell'ambito della valutazione dei processi di distribuzione software. L'Accelerate State of DevOps Report del 2024 pone l'accento sul ruolo centrale della developer experience, sull'ascesa del platform engineering e sulle conseguenze dell'adozione dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo software a vari livelli.

Indipendentemente dal settore, gli sviluppatori tendono sempre più spesso ad affidarsi a strumenti basati sull'IA per ridurre al minimo le attività ripetitive, ottimizzare le prestazioni, rafforzare la sicurezza e migliorare la qualità del codice; inoltre, un terzo dei professionisti afferma di aver ottenuto risultati migliori su varia scala grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, è necessario adottare una gestione efficace del cambiamento e approntare una strategia specifica per affrontare le problematiche legate a un'integrazione dell'IA sin dalle prime fasi del ciclo di sviluppo, tra cui il gap formativo sull'IA, la proliferazione dell'intelligenza artificiale, la ricerca di un livello ottimale di fiducia e la necessità di una visione chiara del successo sulla base di una serie di parametri ben definiti

Creare un ambiente di lavoro in cui i team si sentano supportati, valorizzati e motivati è fondamentale per ottenere prestazioni elevate e ridurre al minimo il burnout. In che modo le organizzazioni possono preparare i dipendenti, adattare i processi, plasmare la cultura aziendale e sfruttare appieno il potenziale di una strategia basata sull'IA e finalizzata all'innovazione?

In questo webinar, professionisti come Derek DeBellis (ricercatore capo del team DORA di Google), Stephen Walters (Field CTO di GitLab) e Haim Snir (Senior Product Manager, Sviluppo e analisi di GitLab) analizzano i risultati principali dell'Accelerate State of DevOps DORA Report del 2024.

Unisciti a noi per approfondire i seguenti argomenti: