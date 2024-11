Articles By

Emilio Salvador Vicepresidente, Strategia e Relazioni con gli sviluppatori

Emilio Salvador è vicepresidente della strategia e delle relazioni con gli sviluppatori presso GitLab. Dirigente del settore tecnologico con oltre 20 anni di esperienza, Emilio ha ricoperto ruoli in Amazon e Microsoft e, più di recente, ha guidato la strategia e le operazioni per il team Developer Advocacy and Experience di Google. Ha conseguito un MBA presso la MIT Sloan School of Management.