Dal caos della toolchain al ROI nel contesto aziendale: una roadmap in 5 fasi

I team che fanno parte di aziende in crescita tendono spesso a distribuire software il più velocemente possibile utilizzando strumenti e metodologie diversi, magari sviluppando soluzioni personalizzate per correggere rapidamente i problemi e creando così un ambiente di lavoro disorganizzato. I costi nascosti vanno perciò a sommarsi: licenze duplicate per gli strumenti, un maggiore sovraccarico in termini di manutenzione, vulnerabilità della sicurezza dovute a pratiche incoerenti e innumerevoli ore perse nel tentativo di integrare sistemi diversi. Questa inefficienza operativa rischia di incidere direttamente sui profitti della tua azienda.

Una piattaforma di sviluppo standardizzata permette di risolvere questo problema. Puoi calibrare gli investimenti tecnologici in base agli obiettivi aziendali più ampi creando uno spazio di lavoro centralizzato in cui tutti i team di sviluppo possano avvalersi di strumenti e processi pertinenti. Il risultato? Una riduzione dei costi, una distribuzione più rapida, una sicurezza maggiore e un reale vantaggio competitivo.

Vantaggi di una piattaforma di sviluppo standardizzata

Risparmio economico: una piattaforma standardizzata consente di ridurre significativamente i costi. Spenderai meno per le licenze, la manutenzione e l'integrazione di sistemi diversi usandone uno solo anziché più strumenti separati. Inoltre, potrai fare meno affidamento su fornitori esterni e risparmiare tempo e risorse per quanto riguarda la formazione dei team interessati.

Distribuzione più veloce: una piattaforma centralizzata consente di accelerare anche il processo di sviluppo. Ottimizzando l'intera catena e aggregando strumenti e flussi di lavoro, puoi eliminare i ritardi legati all'utilizzo di strumenti diversi.

Sicurezza più robusta e maggiore conformità: quando si implementano le stesse misure di sicurezza su tutta la piattaforma, è possibile ridurre le vulnerabilità e conformarsi alle normative vigenti in modo più organico.

Approfondimenti più puntuali: adottando un approccio basato su una piattaforma, puoi ricavare dati precisi e accurati sull'intero ciclo di sviluppo software, ottimizzando in tal modo i flussi di lavoro dei team per prendere decisioni più funzionali agli obiettivi dell'azienda.

Soluzioni a prova di futuro: infine, un approccio standardizzato allo sviluppo software permette alla tua azienda di consolidarsi e adattarsi rispetto ai mutamenti del mercato. Questo framework consente ai team di svilupparsi di pari passo con la crescita dell'organizzazione.

Per saperne di più, leggi l'articolo Come accelerare l'onboarding degli sviluppatori (e perché è importante)

Cinque passaggi per creare una piattaforma software standardizzata

La creazione di una piattaforma software standard è possibile per quasi tutte le aziende, tuttavia necessita di un'attenta pianificazione. Di seguito sono elencati cinque passaggi per standardizzare strumenti e flussi di lavoro nel modo migliore.

1. Valutare gli strumenti già in uso

Innanzitutto, esamina gli strumenti e i processi implementati dalla tua azienda, sollecitando il contributo di tutte le parti interessate, tra cui sviluppatori, esperti di sicurezza e team di platform engineering. L'obiettivo è isolare le aree in cui gli strumenti si sovrappongono o interagiscono in modo poco efficace, elaborando soluzioni per migliorare i processi di sviluppo a beneficio della clientela.

2. Definire standard e obiettivi chiari

Una volta conclusa l'analisi, definisci una serie di standard e best practice interni, tra cui regole di programmazione, pipeline di deployment e criteri di sicurezza. Inoltre, accertati che questi standard siano in linea con i principali obiettivi della tua azienda e che tutti i team possano seguirli facilmente. A quel punto, stila un elenco dei risultati che vorresti ottenere, ad esempio migliorare il lavoro di squadra, ridurre i costi o semplificare il processo di crescita dell'azienda.

3. Usa l'IA per lavorare in modo più intelligente

Gli strumenti basati sull'IA stanno diventando la chiave per lo sviluppo software moderno. I programmatori possono concentrarsi su attività più strategiche poiché in grado di automatizzare le attività di routine grazie all'intelligenza artificiale. Quest'ultima rafforza la sicurezza mediante il controllo del codice durante il processo di sviluppo e individuando i problemi in anticipo prima che raggiungano gli ambienti di produzione.

4. Creare un unico sistema centralizzato

Una volta definiti gli standard, è necessario trovare un luogo che li contenga. Una piattaforma centralizzata è in grado di archiviare tutta la documentazione, il codice e gli strumenti di gestione dei progetti. In questo modo, tutti i dipendenti possono seguire gli stessi standard, gli attriti si riducono e la collaborazione si consolida.

5. Investire nella formazione

La standardizzazione funziona solo se i team sanno come seguire gli standard. Investi in programmi di formazione approfonditi che coprano tutti gli aspetti dei tuoi processi. La formazione continua è la chiave per mantenere i team sempre aggiornati rispetto alle nuove best practice dei diversi ambiti, tra cui i linguaggi di programmazione, le prassi operative e le tecnologie.

Il ROI della standardizzazione della piattaforma

Passare a una piattaforma di sviluppo software standardizzata non implica semplicemente un miglioramento dal punto di vista tecnologico: si tratta di un vero e proprio investimento aziendale strategico dal rendimento misurabile. Le organizzazioni che implementano con successo questo approccio possono ottenere fino al 483% in termini di ritorno complessivo sull'investimento, un incremento del 400% nella produttività degli sviluppatori e un risparmio del 25% nei costi della software toolchain. Il risultato? Un processo di sviluppo software più centralizzato, agile e sicuro a fronte di un debito tecnico meno gravoso.

Nel considerare questa trasformazione, tieni a mente che i costi più significativi sono spesso legati al mantenimento dello status quo. Il problema non è capire se puoi permetterti di standardizzare o meno la tua piattaforma di sviluppo, bensì se puoi concederti di non farlo a fronte di un mercato in cui le funzionalità del software determinano sempre di più il livello competitivo delle aziende. Inizia con una valutazione mirata del tuo ambiente attuale, fai convergere gli obiettivi di tutte le parti interessate e considera l'implementazione come un'iniziativa strategica anziché un progetto tecnico.