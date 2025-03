10 consigli per mettere la sicurezza al primo posto nello sviluppo software

Gli attacchi informatici e le minacce alla sicurezza continuano a essere una delle principali priorità per le organizzazioni. Ciò porta a una continua evoluzione del ruolo dello sviluppatore. Oltre la metà delle persone intervistate nel Sondaggio globale DevSecOps 2024 di GitLab ha dichiarato di partecipare alla sicurezza delle applicazioni all'interno di un team più ampio, a conferma che le pratiche di sicurezza vengono implementate fin dalle fasi iniziali del ciclo di vita del software.

Questo approccio, che prende anche il nome di Shift Left e consiste nel progettare software che integri le best practice di sicurezza per rilevare e correggere le vulnerabilità in anticipo nel ciclo di sviluppo software (SDLC), consente ai team di operare in modo più efficiente e di rilasciare software più velocemente.

Sebbene il 67 % dei professionisti della sicurezza intervistati da GitLab abbia dichiarato di aver adottato un approccio Shift Left o preveda di farlo nei prossimi tre anni, molte persone potrebbero non sapere da dove iniziare.

Ecco 10 consigli per aiutare i tuoi team ad applicare la strategia Shift Left per una metodologia DevSecOps più efficiente:

1. Calcola il tempo

Quanto tempo dedica il tuo team a correggere le vulnerabilità dopo il merge del codice? Quantificalo e individua uno schema ripetitivo per quanto riguarda la natura o la causa di tali vulnerabilità, quindi intraprendi le misure necessarie per ridurre i problemi.

2. Individua i colli di bottiglia

Quali criticità e colli di bottiglia esistono tra i processi e i protocolli di sicurezza? Individuali e, successivamente, crea ed esegui un piano di risoluzione.

3. Inizia con poco

Apporta piccole modifiche al codice: sono più facili da revisionare e proteggere, inoltre possono essere lanciate più rapidamente rispetto alle modifiche di progetto di grandi dimensioni.

4. Di' addio all'approccio a cascata

I tuoi team dipendono ancora da processi di sicurezza a cascata all'interno dell'SDLC? Abbandonare o ridurre questo approccio aiuterà la tua organizzazione ad affrontare meglio i cambiamenti di rotta a seconda delle esigenze che emergono.

5. Automatizza le analisi

I processi manuali stanno rallentando e ostacolando il rilevamento delle vulnerabilità? Automatizza i risultati che riguardano le vulnerabilità in una richiesta di merge affinché gli sviluppatori possano revisionarle più facilmente, trovarne l'origine e apportare le necessarie modifiche o correzioni.

6. Aggiorna i flussi di lavoro

Il flusso di lavoro degli sviluppatori include le analisi di sicurezza? Progettare e integrare la sicurezza nei flussi di lavoro degli sviluppatori consente loro di rilevare e correggere le vulnerabilità prima che il codice passi alla fase successiva.

7. Dimostra la conformità

Il lavoro non pianificato e non programmato sta ritardando le fasi di rilascio? Automatizzare e implementare framework di conformità aiuta a mantenere la coerenza tra ambienti di sviluppo, team e applicazioni.

8. Fornisci agli sviluppatori report sulla sicurezza

I tuoi sviluppatori hanno accesso ai report SAST e DAST? Questi preziosi strumenti aiutano i team di sviluppo a creare pratiche di programmazione sicure e a correggere le vulnerabilità come parte del loro flusso di lavoro.

9. Permetti ai team di lavorare in modo più intelligente

Offri al team di sicurezza la possibilità di lavorare in modo più intelligente mediante dashboard per la sicurezza che indicano le vulnerabilità sia risolte che non risolte, la loro ubicazione, chi le ha create e lo stato della correzione.

10. Abbandona la toolchain

Semplifica e riduci la tua toolchain in modo che i dipendenti possano avere una singola interfaccia come unica fonte di riferimento.

Adotta l'approccio Shift Left con GitLab

GitLab ti aiuta ad avviare una strategia di sicurezza proattiva per rilevare le vulnerabilità fin dalle prime fasi dell'SDLC. La piattaforma DevSecOps di GitLab integra le funzionalità di sicurezza e conformità e offre un flusso di lavoro end-to-end che consente di comprendere e gestire il rischio. Analizza automaticamente le vulnerabilità di un ramo della funzionalità in modo da poterle correggere prima di eseguire il push in produzione.

GitLab supporta da tempo le iniziative DevSecOps di agenzie, fornitori e istituti di istruzione federali, statali e locali degli Stati Uniti con una piattaforma di sviluppo software end-to-end che soddisfa rigorosi requisiti di sicurezza e conformità. Scopri di più su come GitLab può aiutarti ad adottare un approccio Shift Left e a distribuire software sicuro più velocemente.