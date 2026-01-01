2026年AIアカウンタビリティレポート
組織では、AIコードのレビューが追いつかないほど、その生成ペースが速くなっています。DevSecOpsのエキスパートが、どのように主導権を取り戻しているかをご覧ください。
AIエージェントに、決定権を持たせない
エージェントは、あなたに代わって働きます。GitLabでは、スピードとコントロールを両立してリリースを行うために必要なコンテキストと可視性を提供します。
ツールが増えれば、ノイズも増えるものです。GitLab Orbitは、コード、パイプライン、デプロイ、セキュリティシグナルを1つのグラフに統合するため、すべてのエージェントが適切なコンテキストを把握できます。GitLab Orbitについて詳しく知る
左右の矢印キーを使用してカードを移動できます。タッチデバイスではスワイプしてください。
プラットフォーム
エージェントがそれぞれのジョブを適切にこなすよう、GitLabが徹底します。
GitLabは、エージェントがすべての段階で効率的に作業するためのコンテキスト、ガイドライン、プラットフォームを提供します。詳細を見る
ソフトウェアライフサイクル全体を支えるAIオーケストレーション。GitLab Duo Agent Platformを詳しく見る
2026年AIアカウンタビリティレポート
組織では、AIコードのレビューが追いつかないほど、その生成ペースが速くなっています。DevSecOpsのエキスパートが、どのように主導権を取り戻しているかをご覧ください。
今すぐ開発をスピードアップ
DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。