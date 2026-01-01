AIエージェントに、決定権を持たせない

エージェントは、あなたに代わって働きます。GitLabでは、スピードとコントロールを両立してリリースを行うために必要なコンテキストと可視性を提供します。

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AIエージェントのためのコンテキストレイヤー

ツールが増えれば、ノイズも増えるものです。GitLab Orbitは、コード、パイプライン、デプロイ、セキュリティシグナルを1つのグラフに統合するため、すべてのエージェントが適切なコンテキストを把握できます。

GitLab Orbitについて詳しく知る
GitLab Orbitのロゴ

あらゆるサイズのチーム向けの1つのプラットフォーム

13倍
セキュリティスキャンが高速化
CACI社のロゴ
20倍
GitLabでパイプライン実行時間が短縮
Intuitive Machines社のロゴ
100
月あたりの開発者ダウンタイムが削減
Ally Financial社のロゴ
6倍
市場投入までの時間が短縮
Deutsche Telekom社のロゴ
17%
開発者満足度スコアが向上
Agoda社のロゴ
97%
バグ修正時間の削減
Sigma Defense社のロゴ
80倍
CIパイプラインのビルド速度の向上率
Lockheed Martin社のロゴ
30%
SDLCで脆弱性が早期に検出
CARFAX社のロゴ
4時間
エンジニア1人あたり週間で削減
HackerOne社のロゴ
82%
サイクルタイムが短縮
Radio France社のロゴ
50%
脆弱性検出の高速化
Cube社のロゴ

セキュリティ

AIを活用して、より早くリリース。セキュリティ対策も万全。

GitLabを活用して管理を徹底し、AIが指示通りにリリースするようにしましょう。

詳細を見る

50%デプロイメント高速化

Ericssonは、GitLabを活用してデプロイ期間を短縮し、顧客への価値提供を加速しました。

詳細はこちら
Ericsson社のロゴ

プラットフォーム

エージェントがそれぞれのジョブを適切にこなすよう、GitLabが徹底します。

GitLabは、エージェントがすべての段階で効率的に作業するためのコンテキスト、ガイドライン、プラットフォームを提供します。

詳細を見る

チームとAIエージェントの協働方法を定義する。

ソフトウェアライフサイクル全体を支えるAIオーケストレーション。

GitLab Duo Agent Platformを詳しく見る
グリッド上のエージェント

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