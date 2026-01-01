チームがAIネイティブにどこまで近づいているかは、ソフトウェアの開発とリリースの進め方をどれほど抜本的に変えたかによって決まります。自分たちのチームが今どの段階にあるかを確認し、次に取り組むべきことを見ていきましょう。

AIネイティブな開発を目指すチームは、いくつかの共通した段階を経て成長します。ただし、その段階を左右するのは、使用するAIモデルの性能ではありません。各段階は、ソフトウェアの開発とリリースの進め方をどれだけ変革したかを示しています。各段階の間には、変革が行き詰まりやすい落とし穴があります。まずはそれを明らかにすることが、課題解決の第一歩です。以下の成熟度モデルは、既存のAI成熟度モデルを、すでに開発体制が整っている組織向けに調整したものです。現在、多くのチームは自分たちがステージ1かステージ2の初期段階にあると考えています。

ステージ0 - アドホックな利用: 組織としてAIの利用を認めていないか、正式なサポートや利用ルールがないまま、個人がばらばらに使っている段階です。管理されていない「シャドーAI」の利用が、すでに広がっていることも少なくありません。ここでの落とし穴は、AIへの不安から利用を禁止することです。禁止しても利用そのものは止まらず、かえって組織の目が届かないところで使われるようになります。次の段階に進むには、安全に利用できる正式な環境を用意し、何を許可し、何を禁止するのかを明確にしてください。

ステージ1 - AIによる作業支援: AIツールが導入され、エンジニアがオートコンプリートやチャット、ボイラープレートの生成などに使って、個人の生産性を高めている段階です。導入状況を示すダッシュボード上では、順調に見えます。しかし、顧客へのソフトウェア提供のペースは上がっていません。この段階の落とし穴は、AIツールの導入自体を前進と取り違えることです。典型的なのは、全員に同じAIアシスタントを配布しただけで、導入は完了したと考えてしまうケースです。次の段階に進むには、利用率だけで成果を判断するのをやめ、エージェントとのチャットにとどまらず、範囲を明確に定めた実際の業務を任せるようにしてください。

ステージ2 - 作業の委任: チームはリポジトリをエージェントが活用できる状態に整え、エンジニアは範囲を限定したタスクをエージェントに任せて、その成果物をレビューします。社内でAI活用を推進する担当者同士のネットワークも動き始めています。コードなどの変更件数が急増します。ここでの落とし穴は、検証がボトルネックになることです。エージェントがコードを生成する速さにレビューが追いつかず、経験豊富なエンジニアに確認作業が集中してしまいます。いわば「検証の負担」です。コードを書く時間を短縮できても、その分を確認作業に費やすことになり、一時的にかえって生産性が落ちることさえあります。見極めるための問いは単純です。マージリクエストの作成時間が短くなる一方で、レビューにかかる時間は長くなっていませんか？次の段階に進むには、コードベースをエージェントが利用できる状態に整え、増加した変更を安全に処理できるよう、開発からリリースまでの仕組みを作り直す必要があります。これは、「コードベースと関連情報をエージェントが活用できる状態にする」と「エージェントの成果物を検証する」で扱う内容です。

ステージ3 - 開発プロセスの再構築: エージェントによる高速な開発に対応できるよう、開発からリリースまでの仕組みそのものを再構築した段階です。継続的デリバリー、小さな単位での変更、モジュール化されたコードベース、一定の条件で同じ結果が得られる自動チェック、リスクに応じた段階的なレビューなどが特徴です。難易度が高く、大きな価値を生む最初のユースケースを、開発から本番環境まで一貫して実現できています。ここには2つの落とし穴があります。「生産性の頭打ち」と「自律化への過度な傾倒」です。個々の工程を改善しても、後続の工程で生じる手間や待ち時間に効果が打ち消され、ビジネス成果につながらないことがあります。また、実際に成果を届けるよりも、複雑な自律型パイプラインの構築に力を注いでしまう場合もあります。次の段階に進むには、人がレビューすべき範囲をあらかじめ設計したうえで、実績によって認められた範囲内でエージェントが自律的にワークフローを実行できることを示す必要があります。詳しくは「作業の再設計」と「エージェントとの協働」で説明します。

ステージ4 - オーケストレーション: 十分な実績が確認された工程では、エージェントが自律的に作業を進めます。ガバナンスや監査の仕組みは後から追加するのではなく、最初からワークフローに組み込まれており、複数のエージェントが担当範囲を分けながら連携します。人がレビューする線引きも、成り行きではなく意図して設計されています。ここでの落とし穴は、ガバナンスが事後的な記録に終始し、問題を未然に防ぐ役割を果たさなくなることです。また、エージェントの自律化が進みすぎて、エラーが連鎖する前に検知・修正できなくなるおそれもあります。次の段階に進むには、業務の運営方法をビジネス成果に結び付け、それに合わせて役割分担や人材育成の仕組みを見直します。詳しくは「ガバナンスとスケーリング」で説明します。

ステージ5 - AIネイティブ: ビジネス成果にも目に見える変化が表れています。人の役割が見直され、判断力を養う仕組みが組織全体に定着しています。組織はビジネス目標に沿って多数のエージェントを運用・管理し、その成果物を最終的に人が統制しています。これは到達して終わりという目標ではなく、今後も進み続ける方向を示しています。AI活用の可能性は、今も広がり続けています。

この成熟度モデルが示すのは、組織全体の業務の進め方をどこまで再構築したかです。一方、個々の工程をエージェントがどこまで自律的に進められるかは別の問題です。エージェントが信頼を積み重ねるにつれて、任せられる範囲は工程ごとに広がっていきます。成熟度が高いチームでも、一部の工程では人による厳密なレビューが必要な場合があります。逆に、成熟度が低いチームでも、特定の小さな工程なら人の介入なしで実行できることがあります。 実績をもとに自律性を高めるでは、個々の工程でエージェントに任せる範囲を段階的に広げる方法を説明します。

組織の現在地を把握する

組織全体の成熟度を、1つの段階だけで表すことはできません。たとえば、プラットフォームチームはステージ4でも、事業部門のチームはステージ1ということがあります。地域によって成熟度に大きな差がある場合もあります。成熟度は会社全体で一括して評価するのではなく、チームやワークフローごとに評価してください。成熟度が高まってから測定を始めるのではなく、最初の段階から効果を測ってください。

現在の段階は、以下で簡単に確認できます:

ステージ0: AIの利用がほとんど正式に認められていないか、利用を控えるよう求められている状態です。

ステージ1: AIツールの導入率は高いものの、ソフトウェアの提供ペースは変わらず、主な用途はコード補完やチャットにとどまっている状態です。

ステージ2: エンジニアが実際の作業をエージェントに任せ、その成果物をレビューしており、レビュー工程が目に見えるボトルネックになっている状態です。

ステージ3: 開発からリリースまでの仕組みを再設計し、難易度の高いユースケースを少なくとも1つ、最初から最後まで実用化した状態です。

ステージ4: あらかじめ設計された人によるレビュー体制のもと、実績に応じて認められた範囲内で、ワークフローを自律的に実行できる状態です。

ステージ5: ビジネス成果の改善を数値で確認でき、それに合わせて組織内の役割も見直されている状態です。

次に取り組むべきこと

ここからは、成熟度を高めるにつれてチームが見直すべき3つの実践領域を、このプレイブックに沿って説明します。 作業の再設計では、真のボトルネックを特定し、人とエージェントの役割に合わせて開発からリリースまでの流れを見直します。 エージェントとの協働では、人とエージェントの役割分担を決め、実績をもとにエージェントの自律性を高めながら、コーディングの変化に合わせてエンジニアの成長を支える方法を説明します。 ガバナンスとスケーリングでは、必要な情報の整備、検証、管理策を通じて、品質やリスクを適切に管理しながら、この取り組みを複数のワークフローに広げる方法を説明します。現在どの段階にいるチームでも、こうした取り組みを進めることで、次の成熟度へと着実に近づけます。