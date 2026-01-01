このプレイブックでは、ソフトウェア開発・研究開発チームがエージェント型AIを取り入れ、ソフトウェアの開発からリリースまでの進め方をどう変えているかを紹介します。ここで紹介する実践方法は、GitLabと顧客コミュニティのエンジニアリングリーダーが、実際に取り組んでいる内容に基づいています。話題性だけの取り組みや、1つのチームでしか通用しないデモではありません。

エージェントがコードを書く作業を担う割合が増えるにつれ、開発部門のリーダーとチームは、その周辺の仕事の進め方も見直す必要があります。具体的には、開発からリリースまでのどこで作業が滞るのかを把握し、ソフトウェア開発の各工程で人とエージェントのどちらが何を担当するかを決めます。さらに、エージェントがコードベースで安全に作業するためのルールを整え、成果物をリリース前に検証するとともに、エージェントに指示を出すエンジニアを育成する必要があります。AIネイティブへの移行は、ツールの進歩や知見の深まりに合わせて、リーダーとチームが継続的に改善していく取り組みです。

このプレイブックでは、こうした取り組みを次の3つのテーマに分けて説明します。

ここで紹介する指針は、チームや技術スタックにかかわらず、実際の業務で活用できるよう具体的にまとめています。このプレイブックは、実践方法の変化に合わせて随時更新していきます。完成されたマニュアルではなく、最新の内容を共有・参照するための資料として活用してください。