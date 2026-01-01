AIネイティブな組織とは、人間とエージェントが協力して働くことを前提に、業務の進め方を継続的に再設計する組織のことです。

「AIネイティブ」という言葉は、いくつかのAI機能を備えている状態から、会社全体をエージェントで運営する状態まで、幅広い意味で使われています。この言葉は幅広い意味で使われているため、GitLabではこれが何を指しているのか、その違いが仕事の進め方にどう影響するのかを明確にしておく必要があります。GitLabでは、 人とエージェントが協働することを前提に仕事の進め方を再設計し 、 その再設計を一度きりの導入で終わらせず、継続的に取り組む 組織を「AIネイティブ」と呼びます。

AIを使うこととAIネイティブになることの違い

多くの組織は、まず既存の仕事の進め方にAIを取り入れるところから始めます。例えば、AIアシスタントや単独のエージェントを使って、従来の工程を効率化します。まずはこうした使い方から始めるのも有効で、実際に個々の作業を効率化できます。ただし、エージェントを使わずに人が作業することを前提としたワークフローのままでは、個々の作業が効率化されても、組織全体のスピードや成果が必ず改善するとは限りません。

AIネイティブになるには、仕事の進め方そのものを見直し、人とエージェントがそれぞれより適した作業を担えるようにする必要があります。そのために、引き継ぎや監督、情報共有の仕組みも設計し直します。

AIネイティブ化は、適切なツールを購入すれば実現できると考えがちです。もちろん、技術面の整備も欠かせません。エージェントには、共通して参照できるコンテキスト、作業中に確実に適用されるポリシー、実行した内容の記録が必要です。ツールチェーンがばらばらに分かれていると、これらを用意するのが難しくなります。ただし、適切な技術を選ぶだけでは、課題の一部しか解決しません。より難しいのは、実際の仕事の進め方を変えることです。人とエージェントが仕事をどう分担するか、どの判断は人が行うか、エージェントが使える形で知識をどう記録するか、そして取り組みが役立っているかをどう評価するかを決める必要があります。

全体像を捉えるには、 人 、 実践 、 テクノロジー の3つの観点で考えるとわかりやすくなります。 テクノロジー とは、エージェントが必要とするコンテキストや管理機能、開発からリリースまでの作業環境を提供するツールやプラットフォームのことです。 人 は、方向性を示し、判断を行い、結果に責任を負います。 実践 とは、人とエージェントが日々どのように協働するか、その進め方を指します。このプレイブックでは、その実践のあり方を扱います。「プロセス」ではなく「実践」という言葉を使っているのは、この取り組みに終わりはないからです。

AIネイティブになるために、現在運用しているツールチェーンとは別に、エージェント専用のツールチェーンを構築する必要はありません。このプレイブックで紹介する実践方法は、既存の開発・リリース体制に取り入れられます。エージェントに必要なコンテキストや管理策、検証のための証跡も、すでにその中にあります。

AIネイティブな組織の特徴

AIネイティブかどうかは、特定のAI機能の有無よりも、仕事を設計・実行するときの習慣に表れます。

個別の実験を繰り返すのではなく、実際の課題と一連のワークフロー全体に目を向けて取り組みます。

人が判断や結果の責任を担い、エージェントが活動できる範囲を定めたうえで、両者の役割を明確に分担します。

必要な知識をエージェントが参照できる場所に記録し、担当者の頭の中だけに留めないようにします。

ガードレールと効果測定の仕組みを整えることで、取り組みを1つのワークフローから複数へと広げ、継続的に改善できます。

このプレイブックの各ページでは、こうした取り組みを扱っています。各ページでは、どの組織でも活用できるよう、広く適用できる指針を示しています。また、私たちの取り組みの進展に合わせて、内容を更新・拡充していきます。

この取り組みを公開している理由

GitLabでは長年、仕事の進め方を公開してきました。誰でもその内容を読み、学び、自分たちの環境に合わせて活用できるようにするためです。これまでも リモートワークの進め方を公開してきました。今回の各ページでは、AIエージェントとの協働について同じ取り組みを行っています。実践方法を公開することで透明性を保ち、GitLabのチームが共通の資料として参照できるようになります。また、ほかの組織もゼロから始めずに、私たちが得た知見を活用できます。このページを含め、プレイブックの内容は随時更新していくことを前提としています。実践方法の変化や新たに得た知見に応じて、内容を更新していきます。