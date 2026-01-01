要約: 1つのワークフローで効果があった取り組みを複数のチームに展開するには、規模が大きくなっても品質とリスクを管理できる基盤が欠かせません。

作業が進む過程に管理策を組み込み、最後にまとめて確認するだけにしないでください。処理量が増えても確実に機能する仕組みが必要です。

エージェントが行き詰まったり推測に頼ったりしないよう、必要なコンテキストを検索して参照できるようにしてください。

問題のある成果物が完了とみなされる前に検出できるよう、結果を検証してください。

管理策の実行に伴って証跡が自動的に残る仕組みにしてください。そうすれば、作業の過程で必要な証跡を集められます。

一度うまくいったワークフローでも、そのままほかのチームに展開できるとは限りません。規模を広げれば、こなせる仕事が増える一方で、ミスも増えます。そのため、1つのワークフローでは表面化しなかった課題が、新たに生じることがあります。導入初期は、エージェントに何ができるのかが主な関心事です。しかし、規模が大きくなると、複数のワークフローで人とエージェントが同時にどう協働するかという、さらに難しい課題が重要になります。規模を拡大しても品質とリスクを管理できるように、展開前に必要な基盤を整えておく必要があります。

規模を拡大するほど基盤が重要になる理由

これらの基盤に共通するのは、作業が終わってからまとめて確認するのではなく、作業が進む過程に管理策を組み込むという考え方です。 1 2エージェントが必要なコンテキストを参照できれば、行き詰まったり推測に頼ったりするのを防げます。検証によって、問題のある出力が作業完了とみなされる前に検出できます。管理策の実行に伴って証跡が自動的に残るようにすれば、監査の時期になって慌てて資料を集めずに済みます。こうした仕組みは、プロンプトの指示に頼らず、システム自体に組み込んでください。ワークフロー側で自動的に適用する制限なら、処理量が増えても維持できます。一方、エージェントが指示を守ることに頼るだけでは、想定外の状況で制限が守られないおそれがあります。

こうすることで、仕事の進め方が異なるチーム間にも、一貫したガバナンスを適用できます。顧客やコンプライアンス要件、開発上の制約が市場ごとに異なる組織では、すべてのチームに同じコーディングツールを使わせようとしても、うまくいかない場合があります。開発現場での仕事の進め方が、チームによって異なるためです。各チームは自分たちに合ったコーディングツールを選べるようにし、その下にある共通のデリバリー基盤でガバナンス、コンテキスト、コンプライアンスを一元的に管理します。こうすれば、ツールの選択肢を維持しながら、作業の流れ全体に管理策を適用できます。そのためには、下位のデリバリー基盤をチーム間で共有する必要があります。ツールごとに独自のポリシーやエージェントの実行履歴を管理すると、ガバナンスもツールごとに分断されてしまいます。この共通基盤を再利用できる形で提供すれば、各チームがツールの統合やガバナンスの課題を一から解決する必要がなくなります。1つのチームで整えた仕組みを、ほかのチームにも広げられます。

当初はAIの利用が一部に限られ、導入状況を把握するのも困難でした。その後、CACIのLarge Language Model as a Service（LLMaaS）を通じて、各プログラムでAIを手軽に使える仕組みを提供したことで、導入状況を測定できるようになりました。このサービスによって、デベロッパーはワークフローに使うツールを選べるようになりました。また、ガバナンスの方針やサービスの活用方法を説明するドキュメントも整備できました。私たちは、ツールを一律に統一する方針から、バックエンドではコンプライアンスの一貫性を確保しつつ、開発現場ではツールを選べるようにする方針へと転換する必要がありました。今後は、AIツールを充実させ、コスト効率を考慮したモデルの振り分けルールを整備し、デベロッパー向けの全社的なトレーニングを追加することで、このサービスをさらに広く展開できます。

開発のスピードが上がるほど、ガバナンスを定期的なチェックだけに頼るわけにはいきません。システムの設計段階から管理策を組み込み、作業の最後に進行を止めて確認するのではなく、進行中に適切な方向へ導く仕組みに変える必要があります。このように設計すれば、品質とリスクを管理する仕組みが開発の迅速化にもつながります。確認を最後まで後回しにせず、作業の進行に合わせて実施できるためです。 3

ガバナンスとスケーリングで取り組むこと

このトピックでは、次の3つの基盤を扱います。

大規模に運用する際には、エージェントが参照できるコンテキストや実行できる操作にガードレールを設けることも必要です。また、エージェントが多くの処理をこなしているかではなく、実際に成果を上げているかを測定します。この2つの領域についても、今後このプレイブックで内容を充実させていきます。

プレイブックのほかの内容とのつながり

「ガバナンスとスケーリング」は、 作業の再設計と エージェントとの協働の次に取り組むテーマです。ワークフローの再設計で確立した再利用可能な進め方や、エージェントとの協働のために設けたチェックポイントを、ここで説明する基盤によって支えていきます。こうして、1つのワークフローで得られた成果を、大規模に展開できる仕組みへと発展させられます。