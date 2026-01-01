要約: エージェントは参照できるコンテキストをもとにしか推論できません。そのため、必要な知識はエージェントがアクセスできる場所に記録しておく必要があります。

エージェントには、差分だけでなく、アーキテクチャ、担当範囲、開発上の慣例、過去のインシデント、コンプライアンス要件といった周辺コンテキストも提供してください。

担当者の頭の中やチャットのやり取りにしか残っていないコンテキストは文書化し、デリバリー作業の記録にあるコンテキストは、コードとの関連付けを維持してください。

ルールそのものだけでなく、その背景にある意思決定や前例も記録してください。

ソフトウェアライフサイクルの一環として、テストやドキュメントを管理するのと同じように、コンテキストを維持してください。

コードベースで作業するエージェントがどこまで力を発揮できるかは、参照できるコンテキストの質によって決まります。人間のレビュアーは、組織内に蓄積された知識や何気ない会話、システムの挙動について長年の経験から培った勘をもとに、コンテキストの不足を補えます。エージェントにはそうした手掛かりがないため、必要なコンテキストが記録されておらず、検索もできなければ、推測で進めるか、処理を止めてしまいます。 1このページでは、エージェントが参照すべきコンテキスト、属人化した知識を共有可能にする方法、それを後回しの追加作業ではなく開発業務の一部として取り組むべき理由を説明します。

エージェントが参照できるようにすべきコンテキスト

レビューやコード変更では、目の前の差分だけを見ても十分ではありません。適切に判断するため、エージェントには差分の周辺コンテキストも必要です。リポジトリの構造と依存関係、アーキテクチャ上の制約とサービス間の境界、APIの仕様と後方互換性の要件、コーディング標準や慣例、過去のインシデントと事後分析の履歴、以前のレビューコメントとチームが受け入れたトレードオフ、セキュリティ・コンプライアンス要件、システムがそのように動作する理由を説明したドキュメントなどが該当します。人間ならこうしたコンテキストを暗黙のうちに把握していることも多いですが、エージェントが利用するには、明文化して検索できる状態にしておく必要があります。 1

属人化した知識を文書化する

エージェントに必要な知識の大半は、すでに存在しています。ただし、担当者の頭の中やチャットのやり取り、経験豊富なレビュアーの暗黙の判断基準など、エージェントからは参照できない場所にあります。エージェントにとって、参照できないコンテキストは存在しないも同然です。コードベースをエージェントが活用できる状態にするには、必要な知識を構造化して記録し、関連するコードや作業の近くで参照できるようにします。これにより、コードだけでなく、運用上の知識や設計意図も開発環境に蓄積されます。 1作業の内容を誰でも把握できるようにするのと同じ考え方です。知識を文書化すれば自動化にも利用できるため、課題は「事情を知っている人が何人いるか」ではなく、「必要なコンテキストがどれだけ明確に記録されているか」に移ります。 2

エージェントに必要な知識は、大きく2種類に分けられます。1つ目は、これまで文書化されていない知識です。たとえば、設計上の判断の理由、ベテランレビュアーが暗黙に適用しているルール、回避策が必要になった経緯などです。こうした知識は文書に残す必要があります。2つ目は、開発作業の記録としてすでに残されている知識です。具体的には、要件を記したイシュー、コードの実装に至るまでのマージリクエストやレビューでのやり取り、パイプラインとデプロイの履歴、インシデントとその事後分析、セキュリティ上の検出事項などが含まれます。こちらは、そうした記録と対象のコードとの関連付けを維持することが重要です。そうすれば、エージェントはコードの各行から、背景にある要件やレビュー、インシデントまでたどれます。こうした記録を別の場所にコピーすると、元の記録との関連付けが失われます。さらに、作業が進むにつれてコピーの内容は原本と食い違っていきます。

GitLab Well Architectedの 組織のコンテキストをエージェントが利用できるようにするでは、タスクに必要な情報を見つけ、維持管理されている情報源と結び付け、アクセス権の不足、矛盾する事実、信頼できない指示にエージェントが気づけるようにする方法を説明しています。

ルールだけでは不十分です。人間のレビュアーも、ルールだけを基準に判断しているわけではありません。レビュアーは、チームが過去に下した判断も踏まえます。たとえば、6か月前に似たアプローチが却下された理由、特定のサブシステムだけが通常の規約に従わない理由、ある処理経路では可読性より性能を優先する理由などです。こうした判断の根拠は、関連するコードや決定事項の近くに、エージェントが参照できる形で記録する必要があります。そうしなければ、モデルの性能をいくら高めても埋められないコンテキストの欠落が残ります。 1

アーキテクチャ決定記録（ADR）は、レビューと意思疎通の単位です。コードを書く前から、ADRについて何度も議論を重ねました。現在は、これがプロダクトや成果物を考えるうえでの単位になっています。

コンテキストの管理を開発ライフサイクルに組み込む

エージェントを導入した後でコンテキストを整備するのは、一度きりの片付け作業でも、付け足しの作業でもありません。これはソフトウェアライフサイクルの一部であり、テストやドキュメントと同様に、コードの変更に合わせて維持管理されます。エージェントが活躍する時代には、文書化したコンテキストそのものがインフラストラクチャになります。問題の原因を調べるために集めたコンテキストを再発防止に役立つ形で共有し、エージェントが参照するコンテキストを、エージェントが扱うコードと同じくらい重要な基盤として維持するのです。 3 4

あるセキュリティ企業 1は、開発当初からAIを活用し、コードの変更があるたびに独自のエージェントによるレビューを実施していました。エージェントが生成したコードは、レビューと承認が終わるまでマージできない仕組みでした。ベータ版の段階で、マルチテナント環境のセキュリティを考えるうえで重大な問題が見つかりました。あるテナントから、別のテナントの顧客データにアクセスできてしまったのです。マルチテナント製品では、テナント間の分離と認可は単なる実装上の細部ではなく、セキュリティ上の必須要件です。そのため、「この差分は安全そうか？」という一般的な観点でレビューするだけでは、こうした要件違反を確実には検出できません。

このインシデントの教訓を、関係者の記憶やSlack上のやり取り、個々のレビュアーの経験だけに留めておくわけにはいきませんでした。レビューシステムが参照できる形で、認証の仕組み、認可チェックの実施箇所、テナントごとのアクセス制御、顧客データの分離方法をポリシーとして明文化する必要がありました。コードが変更されるたびに、システムがそのポリシーに照らしてチェックできるようにするためです。このレビューが有効だったのは、モデルの性能が高かったからではありません。組織がすでに学んだことを、モデルやエージェントが変わっても使い続けられる形で検証プロセスに組み込んだからです。 1

試してみましょう: コードベースで実際に必要な、小さくても意味のあるタスクを1つ、エージェントに任せてみてください。そして、担当範囲やコーディング規約、過去の意思決定、互換性ルールなど、文書化されていないコンテキストをどの時点で必要とするか観察してください。その過程で見つかったコンテキストの不足は、いずれも検索できる形で記録する候補になります。不足していたコンテキストがそもそも文書化されていないのか、それともイシューやレビュースレッド、インシデント記録に残っているものの、エージェントが参照できなかったのかを確認してください。前者ならコンテキストを文書化し、後者なら既存の記録とコードを関連付ける必要があります。

関連項目