要約: チームが責任を負う管理策は、チーム自身で設計してください。それぞれの要件の根拠を確認し、システムの運用に伴って証跡が自動的に残る仕組みを整えます。

「何に基づいて必要とされているのか？」と確認し、必ず守るべき要件と、従来からの慣行や顧客との約束事を区別してください。

達成すべき目的が妥当なら、実現方法は柔軟に選べます。自分たちが無理なく運用できる管理策を設計してください。

システムの運用中にタイムスタンプ付きの証跡が自動的に残る仕組みにしてください。そうすれば、後から記録を集め直す必要がなくなります。

形だけのコンプライアンス対応に注意してください。実際の業務と結び付かないドキュメントをいくら大量に作っても、適切な管理策にはなりません。

変更管理、アクセス管理、監査証跡の整備は、開発チームが責任を負うべき仕事です。エージェントによって開発・リリースできるソフトウェアが増えれば、こうした管理策にも従来以上の対応能力が求められます。管理策の設計は、コンサルタントや監査担当者に任せたくなるかもしれません。しかし、人任せにすると、自分たちの運用環境を説明したり改善したりするたびに、仕組みを一から調べ直すことになりかねません。 1このページでは、必要な要件を見極め、自分たちが適切に運用できる管理策を設計し、その運用に伴って証跡が自動的に残るようにする方法を説明します。

このページの内容は、厳しい規制や監査への対応が求められるチームに、特に役立ちます。ただし、そうした規制や監査の対象でなくても、要件を受け入れる前に、その根拠を確認することは重要です。

ある管理策が必要だと言われたら、まず「何に基づいて必要とされているのか？」を確認してください。特定の承認手続き、決まった頻度でのレビュー、所定のドキュメントの作成など、必須と思われている要件の多くは、実際にはフレームワークで義務付けられたものではなく、従来の監査慣行やベンダーのテンプレートを踏襲したものにすぎません。要件の中には、必ず満たさなければならず、例外が認められないものもあります。一方、長年の慣行がいつの間にかルールと見なされ、根拠を調べると必須ではないとわかる場合もあります。また、フレームワークではなく、顧客との契約に基づく要件もあります。こうした要件は、規制当局が義務付けていなくても、契約上は守る必要があります。どの種類の要件なのかを把握すれば、対応時の負担を減らすべきか、異議を唱えるべきか、あるいは顧客との契約内容を確認すべきかを判断できます。 1

管理策を目的に合わせて設計する

管理策が達成すべき目的を把握したら、監査プログラムから受け継いだ管理策をそのまま採用するのではなく、自分たちが適切に運用できる形に設計してください。たとえば、変更を加えた本人以外が承認することや、リリース前に変更をテストすることが目的なら、チームの普段の仕事の進め方に合った方法でも実現できます。守るべき目的を満たしていれば、具体的な手段は柔軟に選べます。管理策を導入する前にこうした方法を検討しておけば、従来の管理策をそのまま引き継ぎ、運用のたびに余分な負担を負うよりも、はるかにコストを抑えられます。 1

システムの運用に伴って証跡を自動生成する

管理策の運用と同時に証跡が自動的に残れば、後から監査対応に追われずに済みます。一方、証跡を後から再構成しなければならない仕組みは、繰り返し余計な手間を生みます。デプロイのたびに、すべての変更についてタイムスタンプ付きの記録が自動的に残るパイプラインなら、監査の際に慌てて証跡を集める必要はありません。普段の業務を進めるだけで、必要な記録が蓄積されます。これは、エージェントによってほかの業務でも低コストで実現できるようになったやり方です。そもそも記録していないものは、後から再構成できません。期限が迫ってから人手で証跡を集めるのではなく、システムが普段から記録を残すようにしてください。 1Agentic AI Cookbookの コンプライアンス証跡のプリフライトフローは、マージリクエストをプロジェクトのコンプライアンスポリシーに照らしてレビューし、各結果について説明します。

形だけのコンプライアンス対応に注意する

証跡を簡単に生成できるツールを使えば、ほとんど役に立たない記録も簡単に量産できてしまいます。実際の業務との関係を確かめずにドキュメントやレビュー結果、成果物を大量に作成しても、対応しているように見せかけているだけです。適切な管理策を実施したことにはなりません。誰が記録したかにかかわらず、実際の業務と対応する証跡を残してください。管理策で何を達成するかについては、自分たちで責任を持つ必要があります。 1

実践例: 管理策の設計を自分たちで担うと決める

ある技術部門の責任者 1は、100件以上の未解決の監査指摘事項と、対立が深まっていた監査担当者との関係を引き継ぎました。この責任者は、他者が決めた管理策をただ守るのではなく、監査で指摘された問題への対応や是正措置、監査担当者との関係も含め、自分たちのチームで責任を持つことにしました。チームは、各監査指摘事項がどのリスクに関わるのかを調べ、運用の負担が大きい管理策を作り直しました。要件が実際のリスクに見合わない場合には、監査担当者に異議を唱えました。その結果、フレームワークや監査法人を変えることなく、未解決の指摘事項をリスクの低い数件にまで減らせました。

外部環境は何も変わっていません。フレームワークも監査担当者も変わっていません。変わったのは、管理策の設計を誰が担うかという点だけです。結果を変えたのは、管理策の設計を誰が主体となって担うかという点でした。 1

試してみましょう: 手間がかかるばかりだと感じる管理策を1つ選び、「何に基づいて必要とされているのか？」を確認してください。監査プログラムやベンダーのテンプレートだけで判断せず、該当するフレームワークの規定や、その管理策が実際に対処するリスクまで根拠をたどってください。どちらにも根拠が見つからなければ、その管理策は次の運用サイクルまでに見直す価値があります。

関連項目