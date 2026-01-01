要約: エージェントが生成する成果物の量が、人の確認できる範囲を超えると、マージ時に一度レビューするだけでは追いつきません。複数の方法を組み合わせた検証が必要になります。

書式や型、ポリシー違反、セキュリティ上の問題やコードの誤りなど、客観的に判定できる項目は、できるだけコードの作成時点でチェックしてください。

変更を小さく保つことで、各段階のレビューをより迅速かつ安全に実施できます。

検証の基準となる具体的な受け入れ条件やテストを事前に定義しておきましょう。

作成者とは独立したレビュアーに確認を任せ、変更のリスクに応じてレビューの厳格さを調整してください。

エージェントが人の確認できる速度を上回ってコードを生成するようになると、マージ時に人が一度レビューするだけでは対応できなくなります。AIによってコードを書くコストは下がりましたが、ソフトウェアの維持・管理まで安くなるわけではありません。それでも、人の判断に割ける時間は限られています。 1そこで、検証を一度のレビューで済ませるのではなく、ルールに基づく自動チェック、エージェントによる判断、必要な場面での人の確認を組み合わせます。それぞれに適した役割を担わせるのです。このページでは、本当に人の判断が必要な箇所に時間を使えるよう、複数の検証方法をどう組み合わせるかを説明します。

客観的なチェックをより早い段階で実施する

書式や型のエラー、依存関係に関するポリシー違反、セキュリティやコードの正しさに関わる問題など、決まったルールで判定できる項目は、レビューを待たずに、できるだけコードの作成時点でチェックしてください。客観的にチェックできる問題を自動処理すれば、人間もエージェントも、本当に推論が必要な問題に集中できるようになります。エディター上で見つかれば数秒で直せる違反でも、レビュー段階で見つかると、作業を中断して修正し、再度レビューを受ける必要があります。 1

変更内容を小さく保つ

変更の規模が小さいほど、人もエージェントも影響を判断しやすくなり、変更履歴を追いやすく、安全にロールバックできます。初期設定のままだと、エージェントはリファクタリング、動作の変更、書式の調整を一度に含む大規模な差分を生成しがちです。その結果、重要な変更箇所が埋もれてしまいます。変更を小さく分け、書式調整などの機械的な修正と、動作を変える修正を分離すれば、その後の検証をより速く、確実に進められます。 1

検証できるように動作を事前に定義する

期待する動作を具体的に定め、確認できる形にしておけば、検証がずっと簡単になります。実装前に受け入れ基準を定義し、コントラクトテストや実行可能な仕様を用意しておけば、人間もエージェントもコードだけから意図を推測せずに、具体的な基準に照らして検証できます。これはエージェントを使用する場合に特に重要です。実装は短時間で生成できても、その背後にある意図が十分に定義されていないことが多いためです。確認すべきなのは、「このコードは問題なさそうか」ではなく、「事前に定めたとおりに動くか」です。 1

コードを作成したエージェントとレビュー担当のエージェントが同じ前提で判断すると、同じ箇所を問題ないと考え、同じ例外ケースを見逃しがちです。レビュー結果が一致していても、コードが正しいとは限りません。単に両者が同じコンテキストを前提にしているだけかもしれません。この問題を防ぐには、別のモデルにレビューさせるか、少なくとも作成側の判断過程を参照できない独立したセッションで確認します。レビュー担当者は、開発に直接関わっていない経験豊富なエンジニアのような立場で成果物を評価します。これにより、作成側のエージェントがその仕組み上見落としやすい問題を発見できます。 1GitLab Well Architectedの フィードバックと検証をデリバリーに組み込むでは、代表的なケースでの評価、独立した検証、運用中のフィードバックを使って、先に進めてよいかどうかを判断する方法を説明しています。

私たちはコードレビューに小規模な言語モデルを使うようにしました。大規模なモデルと同じくらい多くの問題を検出できて、コストは大規模なモデルのほんの一部で済みます。

レビューの深さをリスクに応じて調整する

すべての変更に徹底的なレビューが必要なわけではありません。簡易的な確認にとどめるか、徹底的に精査するかは、変更そのもののリスクと、その変更が影響するシステムに応じて決めるべきです。ドキュメントの修正と認可処理の変更では、必要なレビューの厳格さが異なります。変更の影響に応じて確認方法を分ければ、レビューにかかるコストや時間を適切に抑えられます。 1

チェックで問題が見つかったら、次にその原因を調べてください。何が原因だったかによって、取るべき対応が変わります。必要なコンテキストを与えれば解決する場合もあります。たとえば、背景情報を補足したり、エージェントに許可する作業の範囲を明確にしたりする方法があります。一方、どれほどコンテキストを補っても、現時点のエージェントには対応できない作業もあります。この2つは、原因に応じて対処方法を変えてください。同じ失敗が再発しないよう、コンテキストやガードレールの修正をすぐに反映させましょう。エージェントの能力が足りない場合は、モデルの進歩を待って改めて検討してください。それまでは人による確認を残します。作業手順を工夫しても解決できない問題に、無理に新しい手順を追加する必要はありません。

あるインフラ企業 1では、AIによるコードレビューをCIパイプラインに組み込み、コードの変更からリリースまでの工程で自動的にレビューを実行できるようにしました。1つのモデルに差分をまとめて確認させるのではなく、セキュリティ、性能、コード品質などの項目ごとに、専門のレビュアーを並列で動かします。その結果を調整役が取りまとめ、指摘の重複を除いて重大度順に整理し、レビュー対象の変更にコメントとして投稿します。変更のリスクに応じてレビューの厳格さを変えています。小さな変更は簡易的に確認し、大規模な変更やセキュリティに関わる変更には一通りのレビューを実施します。また、自動生成されたファイルなど、確認しても意味の薄いものは、モデルに渡す前に除外します。必要に応じて、緊急時には人が自動処理に介入し、判断を覆せる仕組みも用意されています。

この仕組みが信頼できる理由は2つあります。1つ目は、開発からリリースまでの工程に組み込まれているため、本番システムと同様に安定した運用が求められるということです。再試行やタイムアウトの制御、稼働状況の把握、パイプラインを変更せずに利用モデルを切り替える仕組みなどが必要です。レビューへの信頼は、こうした運用の安定性にも左右されます。2つ目は、同社がこの仕組みの限界を明示しているということです。アーキテクチャ上の判断、複数システムにまたがる影響の評価、発見が難しい並行処理の不具合などは、まだ得意ではありません。そのため、この仕組みはレビューの最低限の品質を引き上げ、人のレビュアーが高度な判断を要する問題に集中できるようにする補助的な役割を担っています。 1

試してみましょう: レビュアーが繰り返し指摘している問題を1つ選び、レビュー前に自動で確認できるようにしてください。繰り返し必要になる確認をルールに基づく自動チェックに置き換えれば、その分、人は本当に判断が必要な問題に集中できます。Agentic AI Cookbookの コードスタイル適用エージェントは、繰り返し出てくるスタイルに関する指摘を、すべてのマージリクエストでのチェックに置き換える方法の一例を示しています。

関連項目