要約: AIによってコードを書くコストが下がった結果、ボトルネックはレビューや承認、引き継ぎ、待ち時間といった周辺工程に移りました。

最も大きな改善効果が得られるのは、個々の工程を速くすることではなく、ワークフロー全体を設計し直すことです。

本当のボトルネックは、多くの場合、コードを書く速度ではなく、関係者間の調整にあります。

エージェントを追加する前にワークフローを再構築してください。

各工程について、人、エージェント、決まったルールに基づく自動処理のうち、どれが適しているかを判断してください。

AIは、ソフトウェア開発のコスト構造を変えました。かつて数日かかっていたコード、テスト、定型的な変更が、今では数分で生成できるようになりました。ただし、アイデアを本番環境で動くソフトウェアにするまでの時間は、コードを書く速さだけでは決まりません。実際には、要件の確認や実行環境の準備、レビュー、他チームの作業完了を待つ時間、そして工程間の引き継ぎで作業が止まっている時間に大きく左右されます。コードの生成速度だけが上がり、周辺の作業が変わらなければ、ボトルネックがコードの周辺工程へ移るだけです。 1

まず何を改善すべきかを知るには、「AIの導入によって、どの工程に無理が生じているか」と問いかけるのが有効です。AIでコード作成を速くしても、ほかの工程を変えなければ、負荷が後続工程に移るだけです。開発部門のリーダーたちも、同じ傾向を指摘しています。コードを書く工程がボトルネックではなくなると、パイプライン、テスト、セキュリティレビュー、変更のデプロイと運用など、後続工程に負担が集中します。予算や開発リソースが、想定以上の速さで消費されます。エンジニアはシステムを設計する代わりに、生成された成果物の確認に追われるようになります。こうして、レビューが誰も望まなかった中心業務になってしまいます。もともと問題のあった工程をただ高速化しても、問題は解消せず、むしろ深刻化します。

負荷が集中したり、作業が行き詰まったりする箇所こそ、設計を見直すべきところです。

ソフトウェアの提供が遅いと感じると、最も時間がかかっていそうな工程を速くしたくなるものです。多くの場合、それはAIを使ってコードの作成を速くすることを意味します。コードを書く作業は、アイデアが本番環境で動くソフトウェアになるまでの工程のごく一部にすぎません。そのため、そこだけ速くしても、ほかの工程の所要時間はほとんど変わりません。人が作業することを前提に作られたワークフローにエージェントを追加しても、速くなるのは一部の工程だけです。しかも、その工程が全体の遅れの原因だったとは限りません。 1

改善効果を大きくするには、ワークフローそのものを設計し直す必要があります。担当者同士の調整や、手作業に時間がかかることを前提とした工程は、もはや不要になっているかもしれません。一方で、エージェントの成果物を検証するなど、新たな工程が必要になる場合もあります。このようにワークフローを設計し直せば、一部の工程だけでなく、仕組み全体のパフォーマンスを改善できます。

こうした再設計はツールを導入するよりも難しく、AI活用の成果が業界全体でまちまちになっている理由の1つです。技術的な仕組みは比較的すぐに変更できます。しかし、チームの編成、意思決定の進め方、責任の所在を変えるには時間がかかります。AIを導入しても、それに合わせて仕事の進め方を見直さなければ、チームが重視する成果はほとんど改善しないことが少なくありません。 2

作業の再設計で取り組むこと

ここでは、作業の再設計に向けた3つの取り組みを紹介します。それぞれの詳細は個別のページで説明します。

プレイブックのほかの内容とのつながり

最初に取り組むのは、作業の再設計です。ワークフローを再設計したら、次に考えるのは、人とエージェントの役割をどう分担するか、そして、一つのワークフローから複数へと取り組みを広げる際に、どのように管理するかです。前者は エージェントとの協働で、後者は ガバナンスとスケーリングで説明します。この3つのトピックは順につながっているため、この段階で決めたことが、後のトピックで取り組める内容を左右します。