要約: 何かの作業を速くしようとする前に、まずデリバリー全体の進行を妨げている工程を特定してください。

コーディングが本番環境へのリリースまでの工程に占める割合はわずかです。そのため、コーディングを速くしても、全体の進行速度はほとんど変わりません。

本当の制約となっているのは、多くの場合、レビューや承認、環境の準備、他のチームの作業完了を待つといった調整です。

エージェントが小さなタスクで行き詰まったら、ツールの能力不足ではなく、隠れた依存関係が原因ではないかと考えてください。

実際の変更を1件、最初から最後まで追跡してください。そのうえで、日々感じる負担ではなく、デリバリーを本当に妨げている依存関係を解消してください。

チームがデリバリーを速くしたいと考えると、まず目に見えて時間がかかっている作業を速くしようとしがちです。最近では、AIを使ってコードの作成を効率化するのがその典型例です。ただ、実際に手を打つ前に、その考えが正しいか検討する価値があります。アイデアを本番環境で動くソフトウェアとして形にするまでの時間のうち、コードを書く時間はごく一部です。その大半は待ち時間です。もともとボトルネックではない工程だけを速くしても、期待したほどの効果は得られません。 1

このページでは、改善に着手する前に、実際のボトルネックを特定する方法を説明します。コードを書く速度がデリバリー全体の制約になりにくい理由や、調整作業がボトルネックになりやすい理由を整理したうえで、自分たちの作業がどこで滞っているのかを見つける実践的な手法を紹介します。

コーディングがボトルネックでなくなった途端、ほかのあらゆる工程でボトルネックが見えてきました。システムのインテグレーション、マージ、デプロイ、そして機能仕様の策定へと移っていったのです。

以前は、ソフトウェア開発の中でもコーディングに最も多くの時間とコストがかかっていました。しかし、今は違います。かつては数日かかっていたコードやテストの作成、定型的な変更も、今では数分で生成できます。そのため、コードを書く速度をさらに高めても、大幅な改善にはつながりにくくなっています。コーディングをさらに速く、あるいはコストゼロにできたとしても、アイデアを本番環境に届けるまでの工程の大半は変わりません。そもそもコーディングが占める割合はごくわずかだからです。 1

そのプロセスの残りの部分を占めているのは「待ち時間」です。要件の明確化、環境の立ち上げ、レビューの実施、承認の取得、あるいは他チームの作業完了を待つ時間です。作業に実際に取り組んでいる時間よりも、工程と工程の間で作業が止まっている時間の方がはるかに長いのです。多くの時間はその待ち時間に費やされており、そこにこそ改善の余地があります。 1

その待ち時間には共通の原因があります。待ち時間の大半は、作業間の調整によって発生します。他の人の作業が終わらなければ自分の作業を完了できない、同じ担当者や環境を利用するために順番を待つ、開発中のものについて関係者全員の認識を最新の状態にそろえる必要がある、といった場面です。こうした調整は、エディタ上の作業工程としては見えません。しかし実際には工程と工程の間に存在し、デリバリー全体の速度を左右しています。 1

これが、コードをより速く書くためのエージェントを追加しても、ほとんど状況が変わらない理由です。コーディング自体がボトルネックになることは少ないため、コーディングだけを速くしても、全体の進行を妨げていなかった工程が速くなるだけです。周囲の調整作業は何も変わりません。

エンタープライズアーキテクチャチームや、シニアクラスのアーキテクト、デベロッパーの仕事を考えると、今後は認知的な負担がますます大きくなると思います。現在担当している細かな作業は、今後ほかの仕組みが代わりに処理するようになるからです。

実践例: 担当者がわからず停滞した監査依頼

ある組織では、 1内部監査部門から、3つの本番環境システムのモニタリング・アラート設定を示す証跡の提出を求められました。通常の依頼で、2～3日以内の回答が想定されていました。しかし、24日経っても、何も回答はありませんでした。この依頼は、担当者が明確でないモニタリングツールをめぐって15人以上の関係者の間を行き来し、8回も引き継がれていました。監査部門から何度も確認が入ったにもかかわらず、誰かが問題を上位者に報告するまで状況は改善しませんでした。数字からは「技術的に困難である」と示すようなものはありませんでした。実際、設定を抽出する作業は数分で終わりました。数字のすべては、調整コストを表していたのです。

重要なのは、チームがどのようにして本当のボトルネックを突き止めたかです。チームは関係者全員に聞き取りをする代わりに、メールのやり取りをエージェントに分析させ、依頼が実際にたどった経路を再現しました。誰が関わり、引き継ぎのたびに何を待ち、どの質問が繰り返され、どの情報が特定の担当者の頭の中にしかなかったのかを明らかにしたのです。そこで明らかになったのは、難しい技術的な問題ではなく、業務の仕組みにいくつもの欠落があることでした。各ツールの担当者を示す記録も、依頼を処理するためのワークフローも、最初から最後まで責任を持つ担当者もいなかったのです。作業そのものは簡単でも、調整の不備が致命的でした。依頼が実際にどこで止まっているのかを追跡するまで、そのボトルネックは見えていませんでした。

エージェントは、作業を速くするだけでなく、まずどこで作業が滞っているのかを明らかにすることもできます。エージェントがちょっとした修正に手間取っても、たいていは性能の問題ではありません。それは、作業に必要な情報がドキュメント化されていないことを示しています。たとえば、明文化されていない規約、特定の担当者しか知らない事情、立ち上げるのが難しい環境、エージェントには知る手段がないルールなどです。人間は経験を通じてこうした事情を自然に把握していますが、エージェントを使うと、どこに暗黙知があるのかが明らかになります。 1

こうした行き詰まりは、ツール自体の問題ではなく、デリバリーの仕組みに問題があることを示す手掛かりとして捉えてください。エージェントが行き詰まったり、待機したり、一見正しそうでも誤った結果を出したりする箇所には、調べるべき依存関係が潜んでいます。そうした箇所を洗い出すことで、調査の出発点となるリストを作れます。 1

作業が滞る場所を追跡する

制約を見つけるには、実際の作業の流れを観察するのが最も確実です。実際のデリバリー工程を一通り確認できる、範囲が小さく、内容が明確なタスクを選んでください。そして、アイデアの段階から本番環境へのリリース準備が整うまでを追跡します。どこに時間がかかっているのかを記録してください。各工程の所要時間、人による情報の補足や判断、手作業での問題解消が必要になった箇所、引き継ぎと承認が発生した箇所、エージェントが作業できても円滑または安全には進められなかった箇所を洗い出します。 1

目的は、作業を行っている人やエージェントを評価することではなく、作業が通過するシステムを可視化することです。作業はどこで止まっていましたか？特定の担当者しか知らない情報に頼っていたのはどこですか？安全性を保つために、誰かが確認を忘れずに行うことに頼っていたのはどの工程ですか？レビューや承認が順番待ちになり、遅れが生じたのはどこですか？こうして、バリューストリームのどこで作業が実際に止まっているかを示す図ができます。単なるプロセス図や勘に頼るよりも、改善すべき箇所を正確に把握できます。 1

試すこと: 過去1か月間にチームがリリースした変更から1件を選び、依頼を受けてから本番環境で稼働するまでの全工程を追跡してください。待ち時間や引き継ぎが発生した箇所をすべて記録し、遅延の原因が作業自体にあるのか、それとも担当者、環境、承認、他のチームを待っていたことにあるのかを確認してください。次に改善すべきなのは、コーディングが最も難しい工程ではなく、待ち時間が最も長い工程です。

チーム全体のスループットを実際に制限している工程は、普段最も時間がかかると感じる工程とは限りません。本当のボトルネックよりも、目につきやすい問題を先に解決したくなるものです。改善する場所を間違えると、ワークフローをどれだけ見事に整備しても、成果は上がりません。速くなったのが、もともと全体の進行を妨げていない工程だからです。改善策の実行を決める前に、作業がどのように進み、どこで滞っているのかを追跡し、その分析に十分な時間をかける価値があります。

こうした分析に取り組む価値があるのは、実際にボトルネックとなっている依存関係を解消すると、大きな効果が見込めるからです。依存関係の影響は連鎖するため、一つ解消するだけでも、後続の工程が円滑に進む可能性が高まります。その裏返しとして、制約ではなかった依存関係を解消してもほとんど変化はありません。だからこそ、最初に慎重に診断することが重要なのです。 1

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