要約: どの工程も、人、エージェント、ルールベースの自動化のいずれかに任せられます。それぞれの特性を踏まえて選ぶことが、品質の維持とコストの抑制につながります。

テストやポリシーチェックなど、範囲が限定され、繰り返し実行でき、仕様が明確な作業には、ルールベースの自動化を使ってください。

状況に応じた判断が必要で、かつ結果を検証できる作業なら、エージェントに任せてください。

影響が大きく、後から取り消すのが難しい判断や、結果への責任が伴う判断には、引き続き人を関与させてください。

エージェントの利用コストは変動しやすく、見えにくいものです。各工程の要件を満たす方法の中から、最もコストの低いものを選んでください。

ワークフローを再設計し、いよいよツールを活用する段階になると、すべての工程でエージェントを使いたくなるかもしれません。しかし、それが正しい判断であることはめったにありません。作業によっては、以前からあるルールベースの自動化が適している場合もあれば、エージェントや人の方が適している場合もあります。どの方法を選ぶかで、品質もコストも変わります。このページでは、各工程に適した方法を一つずつ見極める考え方を説明します。

ワークフローの各工程には、人が担当する、エージェントに任せる、決まったルールに従って自動処理する、という3つの選択肢があります。それぞれに向いている作業は異なります。もっと簡単で確実な方法があるのに、何でもエージェントに任せると、余計なコストがかかり、結果にもばらつきが生じます。新しいツールだからという理由で選ぶのではなく、作業に最も適した方法を選ぶことが重要です。 1GitLab Well Architectedの AIがデリバリーを改善できる領域を選ぶでは、デリバリー上の課題を出発点に、支援、委任、従来型の自動化を比較する、同様の検討方法を紹介しています。

ルールベースの自動化が適している作業

テスト、静的な解析、ポリシーチェック、コードの整形など、作業範囲や手順が明確で、繰り返し実行する処理には、ルールベースの自動化が適しています。こうした作業では、ルールベースの自動化の方が、人やエージェントよりもはるかに優れている場合があります。毎回同じ手順で実行でき、1回でも1万回でもコストが変わらず、実行記録も自動的に残るためです。チェックの基準が客観的に決まっているなら、自動化することで、人やエージェントは本当に判断が必要な作業に集中できます。 1 2

エージェントが適している作業

曖昧な依頼の意図を読み取る、整理されていない情報から文案を作る、慣れていないシステムを操作するなど、決まったルールだけでは対応できず、状況に応じた推論や判断が必要な作業には、エージェントが適しています。その場合も、出力を検証でき、間違いがあれば修正できることが前提です。そうすれば、エージェントの出力にばらつきがあっても、問題をリリース前に発見できます。 1

人が担当すべき作業

影響が大きい判断や、後から取り消しにくい判断、誰かが結果に責任を負う必要のある判断は、引き続き人が担当すべきです。判断の影響の大きさと、後から元に戻せるかどうかを基準にする点は、人とエージェントの役割分担を決める場合と同じです。ここでは、ルールベースの自動化も含めた3つの方法から選びます。詳しくは、 人が判断すべき工程を決めるをご覧ください。 1

人、ルールベースの自動化、エージェントでは、コストのかかり方が異なります。しかも、その違いは見落としがちです。人が作業する場合のコストは比較的把握しやすく、おおよその予測もできます。ルールベースの自動化は、低コストで費用もほぼ一定です。一方、エージェントの利用コストは作業内容によって変わり、気づかないうちに増えていきます。再試行や引き継ぎ、ツールの呼び出しのたびに費用が発生するため、同じ依頼でも処理の進み方によってコストが異なることがあります。そこで、各工程の要件を満たす方法の中から、最もコストの低いものを選んでください。エージェントは、その能力が必要な作業に絞って使います。エージェントで大量の依頼を処理する場合、常に最も高性能なものを使うのではなく、必要な処理ができる中で最も安価なものを選ぶことが、コストを抑えられるかどうかの分かれ目になります。 1 3

AI予算は、設定した途端にほぼ2倍に膨らんでいます。しかも、その原因はもはや開発者だけではありません。プロダクトオーナー、マーケティングチーム、マネージャー、経営幹部まで、誰もがAIを使い、コードをコミットしています。

実践例: 手動の受け入れテストを自動テストに置き換える

ある組織では、 4監査担当者が、リリース前の受け入れテストでは、すべての変更について人が画面を操作して確認する必要があると考えていました。そこでチームは、スクリプトで対応できないシステムなど、ほかに方法がない場合に限って手動テストを残しました。それ以外は、変更のたびに実行され、検証結果の記録も残る自動テストに切り替えました。こうして、人の確認が本当に必要な作業だけを人が担当し、それ以外はルールベースの自動化に任せました。その結果、画面を一つずつ手作業で確認するよりも、頻繁かつ確実にテストできるようになりました。

この事例が示しているのは、変更内容に問題がないか確認するという同じ目的でも、工程によって人による確認と自動テストを使い分けられるということです。従来のやり方にこだわらず、作業に適した方法を選んだことが成功につながりました。

試してみましょう: 再設計したワークフローを1つ選び、各工程を現在どのような方法で処理しているか書き出してください。これまでの慣習で人が担当している工程については、ルールに基づく自動チェックやエージェントでも、同等以上の結果を出せないか検討してください。エージェントに任せる予定の工程についても、決まったルールで自動処理した方が安く、確実ではないかを考えてください。

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