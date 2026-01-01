要約: 見直すべきワークフローがわかったら、エージェントを導入する前に、その流れを設計し直してください。

使いたいツールからではなく、実際の業務フローの確認から始めてください。

人同士の調整や、時間のかかる手作業に対応するためだけに存在する工程は、なくしてください。

エージェントを使うことで新たに必要となる工程も加えてください。特に重要なのは、成果物の検証と、人がどの段階で関与するかを決めることです。

これまで担当者が暗黙のうちに把握していた作業の目的、制約、完了条件を明文化してください。

エージェントが繰り返す処理の流れを設計し、処理を終了するかどうかの確認手順も組み込んでください。

ボトルネックを見つけることで、どのワークフローを変更する価値があるかがわかります。その際、既存のワークフローにエージェントをそのまま組み込むのは避けてください。大きな改善効果を得るには、従来のワークフローの一部を速くするのではなく、仕事の流れそのものを見直す必要があります。

このページでは、ワークフローを個々の工程ではなく全体として捉え、不要な工程と新たに必要な工程を見極める方法を説明します。また、エージェントに作業を任せる際に、目的や意図を明確に示すことが重要な理由も取り上げます。

人だけで作業する場合に効率的だったワークフローが、エージェントを導入した後も最適とは限りません。ツール選びも重要ですが、人を前提に設計された工程へエージェントを当てはめるより、仕事の進め方そのものを見直す方が大きな効果を期待できます。エージェントを導入する前に、ワークフロー全体を見直してください。作業の一部を別の方法で進められるようになった今、どのような流れが最適かを考え直す必要があります。

AIの活用を定着させた開発部門のリーダーたちは、共通して次の点を重視しています。先にツールを選んで仕事を合わせるのではなく、デベロッパーが実際にどのようにコードを書き、テストし、レビューし、デプロイしているかを把握したうえで、AIを活用する場所を決めることです。仕事の流れを見直すといっても、デベロッパーを別の部署や業務へ移すという意味ではありません。チームが普段使っているプログラミング言語、リポジトリ、パイプラインにAIを組み込めば、デベロッパーはいつもの作業の延長としてAIを使えるため、活用が広がりやすくなります。仕事の進め方を一度にすべて変えるよりも、まず既存の開発環境にAIを取り入れ、そこから少しずつワークフローを改善する方が、導入を円滑に進められます。

AIを使うために新しいプラットフォームを覚える必要がなく、普段の開発作業の延長として自然に使えるようになると、導入が大きく進みます。

人同士の調整だけを目的とした工程をなくす

担当者間の調整や、時間のかかる手作業に対応するためだけに設けられた工程は、すでに不要になっているかもしれません。進捗状況の引き継ぎ、定例レビュー会議、限られた担当者がまとめて確認できるように設けられた作業待ちの仕組みなどがその例です。これらの多くは作業自体を進めるためではなく、担当者の都合に合わせて進行を調整するために存在しています。一部の作業が速くなると、こうした工程がいつの間にか単なる負担になっている場合があります。

特に、作業を大きな単位にまとめて処理することを前提とした工程には注意してください。通過するのに時間やコストがかかる工程があると、チームは変更をまとめて処理し、その工程を通る回数を減らそうとします。その判断には合理性がありますが、かえって逆効果になることもあります。変更をまとめるほどレビューや追跡が難しくなり、リリースに伴うリスクも高まるためです。変更をまとめて処理する原因になっている工程は、残すのではなく、削除や再設計を検討する価値があります。 1

各工程を残すべきか判断するには、何のためにその工程があるのかを1つずつ確認してください。担当者間の調整や、時間のかかる手作業への対応だけが目的なら、その工程は削除候補になります。一方、誰かが必要とする成果につながる工程であれば、残す必要があります。

エージェントの導入によって必要になる工程を追加する

ワークフローの見直しでは、工程を減らすだけでは不十分です。エージェントの出力を検証するなど、新しいステップを追加する必要があるかもしれません。特に重要なのは、人がどの段階で関与するかを決めることと、成果物を完了とみなす前に確認することです。どちらについても、このプレイブックの別の箇所で詳しく説明しています。これらは、何かがうまくいかなくなってから追加するのではなく、最初からワークフローに組み込んでください。人が判断すべき範囲を決め、適切な段階にチェックポイントを設ける方法は、 エージェントとの協働で説明します。また、エージェントの成果物を検証する方法は、 エージェントの成果物を検証するで取り上げます。

これまで人が暗黙のうちに補っていた情報を明文化する

人間は、曖昧な指示でも状況に応じて対応できます。不明な点を質問し、違和感に気づき、その場で判断して足りない情報を補えるためです。一方、エージェントは通常、そうした判断を自動的には行いません。エージェントは与えられた指示を素早く実行します。そのため、人なら気づいて修正できる曖昧な指示でも、エージェントは誤りに気づかないまま、もっともらしい結果を自信ありげに出してしまうことがあります。人は曖昧な点を補えますが、エージェントはその曖昧さをそのまま結果に反映し、問題を大きくしてしまうことがあります。 2

LLMが正しく理解して実行できるように指示を具体化するには、工夫と技術が必要です。

だからこそ、必要な情報を担当者の頭の中だけに留めず、ワークフローの中で明確にしておく必要があります。要件や制約、 完了 とみなす条件は、エージェントが何を目指すべきか判断できるよう、具体的に示してください。特に影響の大きい工程では、システム自身が条件を確認できる形で定義することも重要です。これまで人が暗黙のうちに理解していたことも、ワークフロー内で明文化する必要があります。 3

エージェントが処理を進める流れを設計する: ループエンジニアリング

作業の目的と 完了 条件を明確にすれば、エージェントに一度きりの目標を与えるだけでなく、繰り返し実行できる仕組みも作れます。エージェントは、計画を立て、変更を加え、結果が完了条件を満たしているか確認し、必要に応じて修正するという処理を繰り返します。作業が完了するか、人に引き継ぐまでこの流れが続きます。毎回新しいプロンプトを与えるのではなく、エージェントが繰り返し実行する処理をあらかじめ設計する手法を、 ループエンジニアリング と呼びます。 4ループを開始する条件、実行中に参照できる情報や操作できる対象、そして何より完了を判定する方法を決めてください。システムが検証できる 完了 条件を定めれば、その条件を満たしたときにループを終了できます。終了条件が曖昧なままだと、作業が十分に終わっていても処理を続けてしまいます。処理が速くなれば、誤りが生じるペースも速くなります。問題が起きてから対応するのではなく、結果を検証する仕組みを最初からワークフローに組み込んでください。処理をどこまでエージェントに自律的に任せ、どの段階で人が介入するかについては、 エージェントとの協働で説明します。

実践例： 変更管理委員会の会議をなくす

ある組織では、 1すべての本番環境への変更は、週に2回開催される変更管理委員会を通さなければなりませんでした。委員会では6～8人が変更申請を一件ずつ確認し、軽微なバグ修正まで審議していました。疑問のある担当者が会議に出席していなければ、その変更は次回、場合によってはさらに次の会議まで保留されました。平均的な変更には数ヶ月を要しました。こうした委員会方式は、先ほど説明した「変更をまとめて処理する」という問題も引き起こしました。各回のレビューでできるだけ多くの変更を承認してもらおうと、チームが変更を大きな単位にまとめ、かえってリスクを高めていたのです。

そこでチームは、会議を速くしたりエージェントを導入したりするのではなく、そもそもこの工程が何のためにあるのかを考え直しました。本当に必要だったのは委員会ではなく、変更を行う本人とは別の人が承認する仕組みだったのです。そこで会議を廃止し、必要な承認手続きをワークフロー自体に組み込みました。各変更には、申請者・レビュー担当者・承認者を記録する専用の項目を設けました。また、変更を申請した本人は承認できないようにし、レビュー担当者は候補者の中から選ぶ仕組みにしました。レビューで確認する点を少数の明確な項目に絞り、変更のリスクに応じて確認の厳格さを変えました。大きな変更は2人がレビューし、リスクの低い修正なら自動レビューだけで承認できるようにしました。すると、承認にかかる時間は約4週間から1時間未満に短縮されました。新しいワークフローでは、従来より変更の単位が小さく、バグも少なくなり、その後の監査にも問題なく対応できました。

チームは必要な作業に合わせてワークフローを見直し、担当者間の調整だけを目的とした工程を廃止しました。そのうえで、入力項目や確認事項に作業の意図を明記し、適切な工程にだけエージェントを導入しました。このページで推奨しているのは、まさにこの順序です。

試してみましょう: ボトルネックだとわかったワークフローを選び、そこに含まれる工程をすべて書き出してください。各工程について、何のために必要なのかを書き添えてください。利用者にとって必要な成果につながる工程と、主に担当者間の調整や時間のかかる手作業への対応を目的とした工程を、それぞれ区別して印を付けてください。エージェントを導入する前に、後者の工程のうち、なくしたり設計し直したりできるものを見極めてください。さらに、これまで人が暗黙のうちに把握していた目的、制約、完了条件を書き出します。

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