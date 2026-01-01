要約: ワークフローを再設計すれば、必要な工程が明確になります。ここでは、その各工程を誰が担当するかを考えます。

人とエージェントの役割分担を決めずにいると、いつの間にか意図しない形に変わってしまいます。担当範囲は、あらかじめ明確にしてください。

エージェントにどれほど作業を任せても、結果に責任を負う担当者を1人明確に置き続けてください。

エージェントに任せる範囲は、その成果物を検証できる範囲までにしてください。

定型的な仕事をエージェントに任せるようになっても、エンジニアを育て続けてください。そうしなければ、この取り組みに欠かせない判断力を養う機会が失われてしまいます。

人とエージェントが協働できるようにワークフローを再設計したら、次は誰がどの作業を担当するかを決めます。エージェントはさまざまな作業を素早くこなせますが、把握できる制約の範囲で、指示どおりに動きます。 1一方、人は判断し、結果に責任を負い、文書に残されていない背景事情も踏まえて対応できます。どの作業を誰が担当し、どこで引き継ぐかは、成り行きに任せず、最初から決めておくことが重要です。 2

人とエージェントの役割分担を意図的に決めるべき理由

人とエージェントの役割分担を決めておかなければ、知らないうちに変わってしまいます。ワークフロー上で必須になっていない人のレビューは、忙しくなると徐々に形骸化しがちです。そのため、人が確認する工程は暗黙の了解にせず、最初からワークフローに組み込んでおく必要があります。 2ただし、責任は動かせない軸です。エージェントは文案を作ったり、提案・実行したりできますが、結果に対して責任を負うのは、名指しされた特定の人です。エージェントの担当範囲が広がっても、この点は変わりません。 2また、エージェントに自律的に任せられる範囲は、結果を検証できる範囲に限られます。誤りをどの程度確実に検出できるかが、自律性を広げる判断基準になります。 2 3

役割分担を決める際には、もう1つ考えるべきことがあります。今エージェントが担い始めているコーディング作業の多くは、これまでエンジニアが経験を積み、シニアエンジニアへ成長するために行っていた仕事でもあります。こうした経験の機会が失われれば、この取り組みの土台となる判断力を育てることも難しくなります。定型的な仕事をエージェントに任せながらも、エンジニアが経験を積めるようにすることが、うまく協働するために欠かせません。この点は、今後プレイブックでさらに詳しく取り上げます。 4

エージェントとの協働で決めること

このトピックでは、次の3つを取り上げます。

プレイブックのほかの内容とのつながり

「エージェントとの協働」に取り組むのは、 作業の再設計の後です。ワークフローの流れを見直したら、人とエージェントの担当範囲を決めます。ここで決めた役割分担とチェックポイントは、 ガバナンスとスケーリングの基盤になります。管理策やガードレール、効果を測る仕組みを整えることで、複数のワークフローにも同じやり方を展開できます。