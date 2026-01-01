要約: 人によるチェックポイントは、判断の影響の大きさに応じて、最初からワークフローに組み込んでください。想像以上に早い段階で確認が必要になることもあります。

最も効果的なのは、コードが完成してからレビューするのではなく、エージェントが実装を始める前に計画を確認することです。

チェックポイントでは、人がエージェントに許可するアクセスや作業範囲、合格とみなす結果の基準を定め、それらが守られるようにします。

リスクが低く、やり直しやすい作業では、確認手順を簡素にしてください。監督が負担になりすぎると、チームが確認を省こうとするおそれがあります。

定めた制約が守られなかった場合に備え、通知先、エージェントのアクセスを一時停止する方法、制約を見直して強化する方法を事前に決めてください。

チェックポイントとは、タスクの定義、成果物のレビュー、決定の承認を人が担う箇所です。何かがうまくいかなくなってから追加するのではなく、最初からワークフローに組み込む必要があります。人の判断が必要だと判断した工程には、影響の大きさに応じてチェックポイントを設けてください。一方、リスクの低い作業では確認手順を簡素にします。

最も重要なチェックポイントを前倒しする

最も重要なチェックポイントは、多くの場合、エージェントの出力を確認することではありません。エージェントがコードを書き終えた時点では、実装方針や作業範囲、前提条件といった重要な判断は、すでにコードに反映されています。完成後のレビューで実装上の誤りは見つけられても、計画そのものの問題を覆すのは容易ではありません。そこで、最も重要な確認を実装前に移します。エージェントが作業を始める前に目的や方針を確認して計画を固め、実装後は、その計画どおりに作業できているかを確かめるのです。 1ここでこそ、人の判断が大きな効果を発揮します。作るべきものが適切か、計画は実行できるほど明確かを人が判断し、実装そのものはエージェントに任せます。 1

チェックポイントで人がエージェントの行動範囲を管理する

チェックポイントでは、エージェントがアクセスできる情報や実行できる操作、合格とする結果の基準など、エージェントの行動範囲も人が定め、管理します。そのために重要なのが、作業を始める前に計画を確認することです。受け入れ基準やエッジケース、想定される障害への対処方法を人があらかじめ決めておけば、エージェントは何を目指せばよいかがわかり、完了後も明確な基準に沿って結果を検証できます。 1

リスクの低い作業では確認を簡素にする

すべてのステップに厳重なチェックポイントが必要なわけではありません。小規模で元に戻しやすい変更に、影響の大きな変更と同じ厳格な計画レビューは必要ありません。どの工程にも一律に厳しい確認を求めると負担が増え、チームが確認手順を避けるようになってしまいます。確認の厳格さは、その工程のリスクに合わせて調整してください。エージェントが決められたガードレールの範囲内で一連の処理を繰り返す場合、人が毎回確認する必要はありません。処理がひととおり完了した段階で、エージェントが問題として検出したものの、確実には解決できなかった点を重点的に確認する方法もあります。エージェントの判断の確かさに応じて確認する場所を決めれば、すべての操作に人が介入せずに済みます。監督の効果を保ちながら、確認作業がボトルネックになるのを防げます。 1

定めた制約が守られなかった場合の対応を決める

エージェントが制約を守らなかった場合にどう対応するかは、その場で考えるのではなく、あらかじめ決めておいてください。次の3点について、事前に対応を決めておきましょう。

誰に通知するか？

エージェントのアクセスをどのように一時停止するか？

作業を再開する前に、制約をどのように強化するか？

実践例: 実装前に計画をレビューする

エージェントの出力を後からそのまま人にレビューさせるのではなく、計画の段階で人が確認することを重視するチーム 1もあります。エージェントが作業を始める前に、実装方針、成功基準、エッジケースを人が確認します。コードが完成した後は、承認済みの計画に沿って実装されているかを簡単に確認するだけで済みます。エージェントが決められたガードレールの範囲内で一連の作業を進める場合、人は途中の作業を逐一確認せず、処理がひととおり完了してから結果を見ることもできます。その際は、エージェントが検出したものの、自力では解決できなかった問題を中心に確認します。それでも、作業開始前に人が目的や方針、守るべきガードレールを定めているため、最終的な結果には人の判断が反映されます。どちらの場合も、確認を最後にまとめて行うのではなく、判断の影響の大きさとエージェントの結果への確信度に応じて、適切な段階にチェックポイントを設けます。

試してみましょう: エージェントが担当するワークフローを1つ選び、完成した成果物のレビューから、実装前の計画のレビューへと確認のタイミングを移してみてください。エージェントが実装を始める前に人が承認すべき受け入れ基準とエッジケースを書き出してください。また、作業完了後にも人の確認が必要か、必要なら何を確認するかを決めます。

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