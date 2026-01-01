要約: ワークフローのどの工程を人が担当し、どの工程をエージェントに任せるかを決め、その分担を明確にしてください。

各工程を、結果の影響の大きさと元に戻せるかどうかで分類してください。影響が大きく、元に戻すのが難しい判断は人が担います。一方、作業範囲が限られ、結果を検証でき、失敗しても損失が小さい作業はエージェントに任せます。

チームや役職単位ではなく、結果に責任を負う担当者を1人明確にしてください。

人とエージェントの担当範囲を明確にすれば、利用者の信頼につながり、エージェントを継続して使ってもらいやすくなります。

エージェントの能力は、通常のレビューサイクルよりも速く進化します。そのため、作業の分担を定期的に見直してください。

ワークフローを見直したら、次に決めるのは、どの作業を人が担い、どの作業をエージェントに任せるかです。この分担を適切に決めることが、エージェントを活用するうえでの土台になります。どの工程に人による監督を設け、どこまでエージェントに自律的な判断を任せ、問題が起きたときに誰が責任を負うかが明確になるためです。このページでは、作業の分け方、責任者を明確にする方法、そして一度決めた分担を見直す必要がある理由を説明します。

影響の大きさと元に戻せるかどうかで分類する

重要なのは、どの作業に人の判断が必要で、どの作業をエージェントに任せられるかを見極めることです。分類する際には、結果の影響の大きさと、後から元に戻せるかどうかが有効な判断基準になります。

判断を取り消すのが難しい場合や、重大な影響がある場合、説明責任が求められる場合、あるいはエージェントには把握できない事情や価値観を踏まえた判断が必要な場合は、人が責任を持って判断してください。

作業範囲が明確で、結果を確認でき、ミスをしても損失が小さく、簡単にやり直せる工程はエージェントに任せられます。

結果に責任を負う担当者を明確にする

エージェントは作業をこなせても、結果に対する責任は負えません。チームや役職ではなく、結果に責任を負う担当者を1人決めておく必要があります。エージェントに任せる作業が増えるほど、この点は重要になります。 1採用、人事評価、アクセス権の付与など、人に直接影響する判断は人が行い、エージェントは情報提供や文案作成を支援する役割にとどめます。 1

担当範囲を明確にすることが信頼につながる

人が担当する作業とエージェントに任せる作業をドキュメントで明確に分けることには、単に担当を適切に割り当てる以上の意味があります。どこまでエージェントに任せてよいかがわかれば、利用者は安心してエージェントを使えるようになります。AIを使える環境でも、その出力を利用する前に大幅な確認や修正が必要なら、利用者はすぐに価値を感じなくなります。導入率が高く見えても、実際には次第に使われなくなってしまいます。エージェントに任せてよい範囲と、人の判断が必要な範囲を明確にすれば、こうした信頼を維持できます。どの出力を信頼してよく、どの出力は自分で確認すべきかがわかるためです。エージェントを使い続けてもらうには信頼が必要です。そして、その信頼を生むには、人とエージェントの担当範囲を明確にする必要があります。

AIを継続して活用してもらううえで、信頼は重要な要素です。AIを手軽に使える環境が整っていても、出力の品質や一貫性を信頼できなければ、利用者はすぐにその価値を感じなくなります。信頼を築くには、技術を改善するだけでなく、AIが得意なことと、人の判断が欠かせないことを利用者が理解できるようにする必要があります。

エージェントの進化に合わせて定期的に見直す

現在は人の判断が必要な作業でも、6か月後にはエージェントに任せられるかもしれません。人の判断が引き続き必要かどうか、四半期ごとなど一定の間隔で見直すことを検討してください。エージェントの能力は、一般的なレビューサイクルよりも速く進化します。そのため、作業の分担は一度決めて終わりではなく、状況に応じて更新する必要があります。GitLab Well Architectedの ワークフローの自律性を選び、見直すでは、エージェントが最後まで担当する作業と、人が関与し続ける作業をどう決めるか、そしてチームの学びに合わせてその分担をどう調整するかを説明しています。

実践例: システムが自律的に動く前に権限を決める

宇宙船がロケットから分離してから地上局と通信できるようになるまでの間は、外部の支援を受けずに自律的に飛行する必要があります。この間、飛行制御ソフトウェアが周囲の状況を検知し、姿勢を調整したり、不具合に対処したりします。この自律運用が安全に機能するのは、打ち上げ前から、宇宙船が自ら判断できることと、地上の担当者の指示を待つべきことを技術者が決めているからです。機械から人へ制御を引き継ぐ条件も含め、権限の範囲を事前に定めているのです。 2

エージェントを自律的に動かす場合も同様です。何を自分で決めてよいか、どのような状況で判断の信頼性が下がるか、どの時点で人に制御を戻すかを、あらかじめ定めてください。あらかじめ権限を決めておけば、エージェントを想定した範囲で自律的に動かせます。決めずに任せると、問題が起きて初めて、エージェントがどこまで自律的に動いていたかを知ることになります。

試してみましょう: エージェントが実行しているワークフローを1つ選び、各工程を結果の影響の大きさと元に戻せるかどうかで分類してください。エージェントに任せる工程ごとに、どの時点で処理を止めて人に引き継ぐべきかを明記してください。ワークフロー全体の結果に最終的な責任を負う担当者を1人決めてください。

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