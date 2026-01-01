要約: エージェントに任せる範囲は、実績を確認しながら段階的に広げてください。期待だけを根拠に判断してはいけません。

エージェントには、まず提案だけを任せます。次に人の承認を得て作業させ、最終的には定められたガードレールの範囲内で自律的に動かします。この段階では、人は例外への対応を担当します。

次の段階に進める前に、十分な件数にわたる正確さや成功率について、明確な基準を設定します。

エージェントの信頼性が確認できたら、人は個々の処理を毎回確認するのではなく、作業全体を監督する役割へ移ってください。

確認作業が形だけになっていないか注意してください。実質的に機能していないチェックポイントは、かえって危険です。

人とエージェントの役割分担は、一度決めたら終わりではありません。エージェントがある作業を確実にこなせると確認できれば、任せる範囲を広げられます。それに伴い、人の役割も、一つひとつの工程を確認することから、作業全体の監督と例外への対応へと変わっていきます。このページでは、自律性を拡大する各段階、実績に基づいて次の段階に進む方法、そして監督体制が形だけのものになってしまう事態を避ける方法について説明します。

自律性はオンとオフの二択ではない

エージェントによる作業は、スイッチを切り替えるように、一気に手動から自動へ移行するわけではありません。自律性は少しずつ高まっていきます。この過程は、「ハイハイ、歩く、走る」の3段階にたとえられることもあります。エージェントを導入する前は、人間がその作業を手動で行います。最初の段階では、エージェントは提案するだけで、判断と実行は人間が担います。次の段階では、エージェントが作業を行い、人が結果を確認して承認します。さらに自律性が高まると、人間が目的と制約条件を設定し、その範囲内でエージェントが自律的に作業を進めるようになります。人間が介入するのは、例外が発生した場合だけです。同じワークフローの中でも、工程によってエージェントに任せられる範囲は異なります。また、各工程で実績を積むことで、その範囲を段階的に広げられます。エージェントに自律的な実行を任せるのは最終段階です。十分な実績によって信頼性が確認できた場合に限ります。

実績に基づいて自律性を高める

自律性は、期待だけで拡大するのではなく、実績に基づいて段階的に高めるべきです。次の段階に進む前に、エージェントの出力がどの程度採用されているか、作業をどの程度成功させているかを測定してください。また、利用者が現在の自律性の水準に不安を感じていないかを確認し、次の段階へ進むための正確さや成功率の基準を数値で設定します。こうすれば、判断の拠り所は感覚ではなく数値になります。エージェントが処理を中断して人に引き継いだ頻度、同じ理由での中断が繰り返されていないか、人の助けを借りずに最後まで完了できた作業の割合などが、判断材料になります。継続的に測定すれば、自律性をさらに高めてよいかを、勘ではなく数値の推移から判断できます。 1基準を満たした後は、判断の前提が変わります。定期的な見直しでは、「任せる範囲を広げてもよいか」ではなく、「なぜここで自律性がまだ広がっていないのか」を問うことになります。

こうしてエージェントへの信頼が高まると、人は一つひとつの作業を確認するのではなく、全体をモニタリングし、例外が起きたときに介入するようになります。監督が不要になるわけではありません。個々の操作を承認する役割から、作業全体の動きを監視し、例外を見つける役割へと変わります。 1

確認や承認が形だけにならないようにする

エージェントに任せる範囲が広がると、誤った出力よりも気づきにくい問題が生じます。確認の仕組みはあるのに、実際には誰もきちんと確認していない状態です。形式上は人が確認する仕組みでも、何でもそのまま承認してしまえば、実質的には何も確認していないのと同じです。処理件数が増えて作業が習慣化すると、レビューは単なる承認手続きになってしまいます。実際には機能していないチェックポイントは、設けないよりも悪いものです。システムが最も厳密な検証を必要とする場面で、根拠のない安心感を生み出してしまうからです。エージェントが途中で作業を止め、人に助けを求める回数が増えても、必ずしも失敗とは限りません。実績で裏付けられていない作業まで無理に進めず、適切に人へ引き継いでいると考えられるからです。 1

実践例: AIエージェントによるコードレビューを段階的に導入する

ある企業 2では、自律型エージェントが提出するコードの変更が増え、人によるレビューが追いつかなくなっていました。エージェントが生成した変更をさらに1件レビューしても、あまり価値がないように感じられ、つい後回しにされていたのです。コードは安く生成できるようになっても、レビューする人の時間には限りがありました。最初に導入したAIレビューは不要な指摘が多く、間違った判定もあったため、エンジニアからすぐに信頼を失いました。そこで、導入を断念したり全社に一斉展開したりするのではなく、まず一部のチームで商用のレビューツールを使ったワークフローを試験運用しました。その仕組みは、人が見落としていた問題も発見できることがわかり、効果が確認されました。こうしてAIレビューは、信頼性に疑問のある試験的な取り組みから、安心して任せられる一次レビューへと進化し、導入範囲も広がっていきました。その後、AIレビューを開発パイプラインに組み込みました。システムが問題を見つけると、まずエージェントが修正を試み、最後に人が結果を確認する仕組みです。エージェントに任せる範囲は、その前の段階で十分な成果が得られたことを確認してから広げていきました。

試してみましょう： 現在エージェントに任せている工程を1つ選び、人の確認を減らしてもよいと判断できる基準を書き出してください。たとえば、何件の実績を確認し、採用率や成功率が何％に達していればよいかを具体的に定めます。基準を決めたら、実際に数値の測定を始めてください。 フローのトリガーを広げる前にこの点を検証するには、Agentic AI Cookbookの 自動トリガーを有効にする前にカスタムフローをテストするを試してください。詳細が不足しているイシュー、レビューの省略を求めるコメント、重複したイベントに対して、フローがどう動作するかを確認できます。

関連項目