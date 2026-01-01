アセスメントの開始
私たちは、業界をリードする顧客との協働経験に基づき、成熟度フレームワークを作成しました。本書は、3つの成熟段階を迅速に進む方法について、規定的なガイダンスを提供している。
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AIはその有望性をスケールアップして達成しているのだろうか？
ソフトウェアのライフサイクルを加速させるには、AIコーディングだけでは不十分だ。チームとエージェントのコラボレーションでより速く出荷
2,786人のエグゼクティブを対象とした調査（{data-ga-name="software innovation report" data-ga-location="body"} ）によると、ソフトウェア開発のためのAIは、すでに年間7,500億ドルの価値をもたらしている（下記データ参照）。インテリジェントなオーケストレーションは、こうしたAIのリターンを倍増させる。
*ソース ："ソフトウェア革新の経済学：岐路に立つ7500億ドル以上の機会"ハリス世論調査、GitLab、2025年後援。
このデータは、各組織における12ヶ月間の平均値である。
コーディングはソフトウェア・ライフサイクルの20％に過ぎない。チームがAIエージェントをオーケストレーションし、反復作業を自動化することで、残りの80％のボトルネックを取り除く。
前
**コードレビュー崩壊：**AIコーディングは、より多くのマージリクエストを生み出す。エンジニアはボトルネックとなり、機能を構築する代わりにAIのコードをレビューする。
**証券債務爆発：**AIは、セキュリティチームがコードをスキャンするよりも早くコードを生成する。脆弱性は積み重なる。コンプライアンス監査は悪夢となる。
**テストのボトルネック：**AIは、チームがテストを書くよりも早くコードを生成する。テストカバレッジが遅れている。バグがプロダクションに届く
**調整オーバーヘッド：**開発者はAIを使ってより速くコーディングするが、バラバラのツールにまたがっているため、コンテキストの切り替えが非効率的になる。
その後
**より速いマージ：**AIがコードを事前レビューし、リスクの高い変更にフラグを立て、人間による検証を行うことで、エンジニアはソフトウェアの革新に優先順位をつけることができる。
**自動修復：**AIが継続的にスキャンし、一般的な脆弱性を自動修正し、人間の承認のためにMRを開く。証券債務が減少。
**継続的なテストカバレッジ：**AIはコードの変更に合わせてテストを作成・維持するため、カバレッジは開発に追随する。バグは早期に発見される。
**統一されたプラットフォーム：**単一のプラットフォームで、プランニング、コーディング、セキュリティ、テスト、デプロイメントにわたる完全なコンテキストを維持。エージェントは高い精度でワークフローを実行する。
次の目標は？
近代化の旅？
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私たちは、業界をリードする顧客との協働経験に基づき、成熟度フレームワークを作成しました。本書は、3つの成熟段階を迅速に進む方法について、規定的なガイダンスを提供している。
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私たちは、開発者のエクスペリエンスを向上させ、ソフトウェアのデリバリーを加速させるために、GitLab Duoを展開してきました。私たちの開発者は、より価値の高い問題解決に集中できるようになり、有意義な生産性の向上を経験しています。
業界のリーダーたちは、AIによるコーディング支援にとどまらず、ソフトウェア・ライフサイクル全体にわたるエージェント・オーケストレーションへと移行しつつある。
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