アセスメントの開始
私たちは、業界をリードする顧客との協働経験に基づき、成熟度フレームワークを作成しました。本書は、3つの成熟段階を迅速に進む方法について、規定的なガイダンスを提供している。
クイズの所要時間は5分以内
ツールの管理からイノベーションの出荷まで
統一されたプラットフォームで、ソフトウェアのデリバリーを加速し、オーバーヘッドを削減します。
ソフトウェア・ライフサイクルを近代化したベストインクラスのチームは、納期の短縮、コストの削減、生産性の向上を通じて、測定可能なビジネス効果を実感しています。
ソースフォレスターGitLab Ultimateの経済効果。ROI指標は3年間を対象としている。
手動プロセスや場当たり的な開発パターンから、ソフトウェアデリバリにおける統一された自動化へ。
前
**エンドレスのコンテキスト切り替え：**ソース管理、CI/CD、デプロイメントなどのための別々のツールが、開発者のフローを妨げている。
**ツールチェーン税：**それぞれのツールは、独自の契約、セキュリティ・レビュー、コンプライアンス監査、サポート・オーバーヘッドを必要とする。
**順次減速：**逐次的なパイプラインにおける手作業による承認と基本的なテストは、プロセスの後半で問題を発見する。
パイプラインの再発明チームはゼロからカスタムパイプラインを構築するため、矛盾や重複が生じる。
その後
**連続フロー：**単一のプラットフォームで、計画、開発、テスト、セキュリティなどのフローを維持。
**コスト統合：**統一されたプラットフォームは、ツールチェーン税を排除し、ライセンス費用を削減します。
**並列実行：**自動化されたテストとインテリジェントなキャッシングが問題を早期に発見し、機能をより迅速に提供します。
**再利用可能なパターン：**標準化されたCIコンポーネントと共有パターンは、一貫したセキュリティ、品質、効率を保証する。
次の目標は？
近代化の旅？
アセスメントの開始
私たちは、業界をリードする顧客との協働経験に基づき、成熟度フレームワークを作成しました。本書は、3つの成熟段階を迅速に進む方法について、規定的なガイダンスを提供している。
クイズの所要時間は5分以内
業界のリーダーたちのやり方を見る
エリクソンはデプロイメントを50%加速し、6カ月間で13万時間を節約
GitLabが可能にする迅速なデプロイ機能は、私たちのビジネスの成長に直接貢献しています。お客様が当社を選ぶ理由は、市場が求めるスピードでイノベーションを提供できるからです。
業界のリーダーたちがツールを統合し、デリバリー・サイクルを加速させる一方で、断片的なツールチェーンから抜け出せないチームは、コストの増大とイノベーションの遅れに直面している。
5分でできるアセスメントで、迅速な納品とオーバーヘッドの削減を実現するロードマップをご覧ください。