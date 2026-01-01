アセスメントの開始
私たちは、業界をリードする顧客との協働経験に基づき、成熟度フレームワークを作成しました。本書は、3つの成熟段階を迅速に進む方法について、規定的なガイダンスを提供している。
クイズの所要時間は5分以内
継続的なセキュリティとコンプライアンスの確保
最高のソフトウェア・チームは、スピードとセキュリティのどちらかを選ぶ必要はない。なぜそうする必要があるのか？
ソフトウェア・セキュリティとコンプライアンスへのアプローチを近代化したチームは、測定可能なビジネス効果を実感している。そして、増大するサイバーセキュリティの脅威への備えも万全だ。
ソースフォレスターGitLab Ultimateの経済効果。ROI指標は3年間を対象としている。
ソフトウェア開発ライフサイクル全体のセキュリティとコンプライアンスを近代化します。
事後的な、ボルトオンのワークフローから、プロアクティブな、ビルトインの施行へ。
リスクを削減し、コンプライアンスを合理化し、競合他社よりも早くイノベーションを出荷する。
前
ボトルネックを見直す手作業によるセキュリティ・レビューは、配備を何日も遅らせる。
**ワークフローの中断：**開発者は、断片化されたセキュリティ・ツール間でコンテキストを切り替える。
**後期発見：**脆弱性が本番で発見されるのは、修正に費用がかかるときだ。
監査スクランブルコンプライアンスの準備には、手作業による証拠収集に数週間を要する。
その後
**AIの自動化：**エージェントは脆弱性をスキャンし、コンプライアンスポリシーを実施し、是正措置を提供します。
**連続フロー：**セキュリティとコンプライアンスは既存のDevOpsワークフローに統合され、コンテキストの切り替えが不要になる。
**シフトレフトの検出：**問題は開発サイクルの早い段階で解決され、経済的な影響も最小限に抑えられる。
**常に監査に備える：**証拠はパイプラインごとに自動的に収集される。
次の目標は？
近代化の旅？
アセスメントの開始
私たちは、業界をリードする顧客との協働経験に基づき、成熟度フレームワークを作成しました。本書は、3つの成熟段階を迅速に進む方法について、規定的なガイダンスを提供している。
クイズの所要時間は5分以内
業界のリーダーたちのやり方を見る
アリー・ファイナンシャル、デプロイメントを50％強化し、ダウンタイムを月100時間削減
セキュリティーを左遷し、プラットフォームが持つプロセス全体の可視性を利用することは、我々にとって重要なことだ。セキュリティーは我々の最優先事項だ。これなら簡単だ。
スピードとセキュリティのトレードオフをなくす。
5分間のアセスメントで、より迅速で安全なリリースのためのロードマップを入手できます。