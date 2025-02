初心者向けGit reftableフォーマットガイド

refs/heads は、 this repository uses the reftable format という内容が書かれているファイルです。「reftable」フォーマットを認識できないGitクライアントは、このパスがディレクトリであると想定します。したがって、このパスをファイルとして作成することで、古いGitクライアントが「files」バックエンドでリポジトリにアクセスしようとすると、意図的に失敗するようになります。