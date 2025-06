子パイプラインを使用して5つの環境への継続的デプロイを管理する

DevSecOpsチームは、ワークフローを変更することなく、複数の環境にまたがる継続的デプロイを管理する機能を必要とすることがあります。GitLab DevSecOpsプラットフォームは、事前の準備なしに一時的に利用できるsandboxを使用して、最小限のアプローチで、こうしたニーズに対応できます。この記事では、Terraformを使って複数の環境上でインフラの継続的デプロイを実行する方法をご紹介します。

この手法は、PulumiやAnsibleのような別の技術を使用したInfrastructure as Code(IaC)でも、どのような言語で書かれたソースコードでも、または多様な言語が混在するモノレポであっても、あらゆるプロジェクトに簡単に適用できます。

このチュートリアルの最後で完成するパイプラインは、次の環境へデプロイされます:

各フィーチャーブランチ用の一時的な レビュー(review) 環境

環境 簡単に消去可能で、mainブランチからデプロイされる 統合(integration) 環境

環境 mainブランチからデプロイされ、品質保証プロセスを実行する 品質保証 (QA) 環境

環境 タグ付けされるたびにデプロイされ、本番環境前の最終確認を行う ステージング(staging) 環境

環境 ステージングの直後の本番(production) 環境。今回はデモ用に手動でトリガーしますが、継続的デプロイにも対応可能です。

この記事で使用されるフローチャートの説明は次のとおりです: 角が丸いボックスはGitLabブランチです。

四角のボックスは環境です。

矢印上のテキストは、あるボックスから次のボックスへのアクションを指します。

ひし形のボックスは決定ステップです。

flowchart LR A(main) -->|新機能| B(feature_X) B -->|自動デプロイ| C[review/feature_X] B -->|マージ| D(main) C -->|破棄| D D -->|自動デプロイ| E[integration] E -->|手動| F[qa] D -->|タグ付け| G(X.Y.Z) F -->|検証| G G -->|自動デプロイ| H[staging] H -->|手動| I{plan} I -->|手動| J[production]

ステップごとに、Why(なぜ?)とWhat(何を?)を説明した上で、How(どうやって?)をご紹介します。そうすることで、このチュートリアルを完全に理解し、正確に実行しやすくなるはずです。

このような概況を踏まえ、このチュートリアルでは、インフラにDevSecOpsをシンプルかつ効果的に導入するシナリオに取り組みます。5つの環境にリソースをデプロイする例を交えながら、開発から本番環境へと段階的に進めていきます。

注:個人的にはFinOpsアプローチを採用し、環境の数を減らすことを推奨していますが、開発環境、ステージング環境、本番環境以外の環境を保持すべき場合もあります。そのため、これからご紹介する例をご自身のニーズに合わせて調整してください。

クラウド技術の台頭により、IaCの利用が促進されています。この分野を最初に開拓したのは、AnsibleとTerraformでした。OpenTofu、Pulumi、AWS CDK、Google Deploy Managerを始めとする多くのツールがその後に続きました。

IaCを定義することは、インフラストラクチャを安全に構築する上で最適なソリューションです。目標を達成できるまで必要なだけ、テスト、デプロイ、再実行を繰り返し行えます。

しかし残念なことに、ターゲット環境ごとに複数のブランチやリポジトリを保持している企業をよく見かけます。これが原因で問題が生じます。こういった企業では、プロセスの実施が徹底されていません。本番環境のコードベースへの変更が、その前の環境で正しくテストされているかどうかも確認保証できません。その結果、ある環境から別の環境へ流れるだけになります。

このチュートリアルの必要性に気づいたのは、あるカンファレンスに参加した際に、本番環境へのデプロイ前にインフラストラクチャを十分にテストするワークフローがないと、参加者全員から聞いたことがきっかけです。みなが、本番環境で直接コードにパッチを適用することもあると言っていました。確かにこの方法は手っ取り早いですが、果たして安全でしょうか?前の環境にフィードバックをどう戻すのでしょうか?また副次効果が生じないようにするにはどうすればよいのでしょうか?新たな脆弱性が本番環境にあまりにも早くプッシュされることで会社がリスクにさらされないようにするには、どのように管理すべきでしょうか?

ここで重要なのは、DevOpsチームが本番環境に直接デプロイするのはなぜかということです。パイプラインがより効率的または高速になる可能性があるためでしょうか?自動化できないのでしょうか?それどころか、本番環境以外で正確にテストする方法がないからなのでしょうか?

次のセクションでは、インフラストラクチャを自動化し、別のチームに影響を及ぼす環境にコードがプッシュされる前に、DevOpsチームが効果的かつ確実にテストを実施する方法をご説明します。また、コードがどのように保護され、エンドツーエンドでデプロイが管理されているかも確認していきます。

前述のとおり、現在では多くのIaC言語が存在しているため、この記事だけで客観的にすべてを取り上げることはできません。従って、この記事ではTerraformバージョン1.4の基本的なコードを使用します。IaC言語そのものではなく、あなた自身ののエコシステムに適用できるプロセスに注目してください。

Terraformコード

まずは、基本的なTerraformコードから始めましょう。

AWS上に仮想プライベートクラウド(VPC)という仮想ネットワークをデプロイしたいと思います。VPCには、パブリックサブネットとプライベートサブネットをデプロイします。名前からわかるように、これらはメインVPC内のサブネットです。最後に、パブリックサブネット内にAmazon Elastic Cloud Compute(EC2)インスタンス(仮想マシン)を追加します。

これは、4つのリソースをシンプルにデプロイする方法であり、あまり複雑にせずに構成されています。コードそのものではなく、パイプラインに焦点を当てることがここでの目的です。

ここで目指すリポジトリの完成形は、以下のとおりです。

ステップごとに行っていきましょう。

まずは、 terraform/main.tf ファイルでリソースをすべて宣言します:

provider "aws" { region = var.aws_default_region } resource "aws_vpc" "main" { cidr_block = var.aws_vpc_cidr tags = { Name = var.aws_resources_name } } resource "aws_subnet" "public_subnet" { vpc_id = aws_vpc.main.id cidr_block = var.aws_public_subnet_cidr tags = { Name = "Public Subnet" } } resource "aws_subnet" "private_subnet" { vpc_id = aws_vpc.main.id cidr_block = var.aws_private_subnet_cidr tags = { Name = "Private Subnet" } } resource "aws_instance" "sandbox" { ami = var.aws_ami_id instance_type = var.aws_instance_type subnet_id = aws_subnet.public_subnet.id tags = { Name = var.aws_resources_name } }

ご覧のとおり、このコードではいくつかの変数が必要となるため、 terraform/variables.tf ファイルでそれらを宣言します:

variable "aws_ami_id" { description = "The AMI ID of the image being deployed." type = string } variable "aws_instance_type" { description = "The instance type of the VM being deployed." type = string default = "t2.micro" } variable "aws_vpc_cidr" { description = "The CIDR of the VPC." type = string default = "10.0.0.0/16" } variable "aws_public_subnet_cidr" { description = "The CIDR of the public subnet." type = string default = "10.0.1.0/24" } variable "aws_private_subnet_cidr" { description = "The CIDR of the private subnet." type = string default = "10.0.2.0/24" } variable "aws_default_region" { description = "Default region where resources are deployed." type = string default = "eu-west-3" } variable "aws_resources_name" { description = "Default name for the resources." type = string default = "demo" }

すでにIaC側に関しては、これでほぼ準備が整いました。しかしながら、これではTerraformの状態を共有できません。ご存知ない方のために大まかに説明すると、Terraformは以下を行うことで動作します:

plan により、インフラストラクチャの現在の状態とコートで定義されている内容の差分を確認してから、その差分を出力します。

により、インフラストラクチャの現在の状態とコートで定義されている内容の差分を確認してから、その差分を出力します。 apply により、 plan の差分を適用して、状態を更新します。

最初のラウンドでは状態は空ですが、その後、Terraformによって適用されたリソースの詳細(IDなど)が挿入されます。

問題は、その状態がどこに保存されるかということです。また、複数のデベロッパーがコード上で共同作業を行えるようにするにはどうすればよいのでしょうか?

解決策はとても簡単で、GitLabを利用して、Terraform HTTPバックエンドを介して状態を保存して共有するだけです。

このバックエンドを使用するには、まずはもっともシンプルな terraform/backend.tf ファイルを作成します。次のステップは、パイプラインで処理されます。

terraform { backend "http" { } }

これで、4つのリソースをデプロイするための最低限のTerraformコードができあがりました。変数の値は実行する際に指定するので、後でご説明します。

ワークフロー

これから次のワークフローを実装します:

flowchart LR A(main) -->|新機能| B(feature_X) B -->|自動デプロイ| C[review/feature_X] B -->|マージ| D(main) C -->|破棄| D D -->|自動デプロイ| E[integration] E -->|手動| F[qa] D -->|タグ付け| G(X.Y.Z) F -->|検証| G G -->|自動デプロイ| H[staging] H -->|手動| I{plan} I -->|手動| J[production]

フィーチャーブランチを作成します。これにより、コードに対して継続的にすべてのスキャナーが実行され、コンプライアンスとセキュリティを確保できます。このコードは、現在のブランチの名前が付けられた一時的な環境review/feature_branchに継続的にデプロイされます。これは、デベロッパーと運用チームが誰にも影響を与えずにコードをテストできる安全な環境です。また、ここでコードレビューやスキャナーの実行などのプロセスを実施し、コードの品質とセキュリティが許容範囲内であることを確認し、資産が危険にさらされないようにします。このブランチでデプロイされたインフラストラクチャは、ブランチがクローズされると自動的に破棄されるため、予算を適切にコントロールできます。

flowchart LR A(main) -->|新機能| B(feature_X) B -->|自動デプロイ| C[review/feature_X] B -->|マージ| D(main) C -->|破棄| D

承認されると、フィーチャーブランチはmainブランチにマージされます。これは保護ブランチであり、誰もプッシュできません。本番環境への変更リクエストをすべて十分にテストするために必須となります。このブランチも継続的にデプロイされ、ターゲットはintegration環境です。この環境をより安定させるために、削除は自動化されておらず、手動でトリガーできるようになっています。

flowchart LR D(main) -->|自動デプロイ| E[integration]

ここから次のデプロイをトリガーするには、手動での承認が必要となります。これにより、mainブランチが qa 環境にデプロイされます。ここでパイプラインからの削除を防ぐルールを設定します。すでに3つ目の環境であるため、この環境はかなり安定しているはずなので、誤って削除されるのを防ぐことを目的とします。このルールは、ご自身のプロセスに合わせて、自由に調整してください。

flowchart LR D(main)-->|自動デプロイ| E[integration] E -->|手動| F[qa]

次に進むには、コードにタグ付けする必要があります。保護タグを使用して、特定のユーザーのみが最後の2つの環境にデプロイできるようにします。これにより、staging環境へのデプロイが即座にトリガーされます。

flowchart LR D(main) -->|タグ付け| G(X.Y.Z) F[qa] -->|検証| G G -->|自動デプロイ| H[staging]

ついに production に到達しました。インフラストラクチャに関して言うと、(10%や25%など)段階的にデプロイするのは難しい場合が多いため、インフラストラクチャ全体をデプロイします。ただし、この最後のステップを手動でトリガーすることで、このデプロイを制御します。そして、この極めて重要な環境を最大限に制御できるようにするために、保護された環境として管理します。

flowchart LR H[staging] -->|手動| I{plan} I -->|手動| J[production]

パイプライン

上記のワークフローを実装するために、2つのダウンストリームパイプラインとともにパイプラインを構築します。

メインパイプライン

まずは、メインパイプラインから始めましょう。メインパイプラインは、フィーチャーブランチへのプッシュ、デフォルトブランチへのマージ、またはタグ付けが発生すると、自動的にトリガーされます。このパイプラインによって、 dev 、 integration 、 staging 環境に対する真の継続的デプロイを実現できます。プロジェクトのルートにある .gitlab-ci.yml ファイルで宣言します。

Stages: - test - environments .environment: stage: environments variables: TF_ROOT: terraform TF_CLI_ARGS_plan: "-var-file=../vars/$variables_file.tfvars" trigger: include: .gitlab-ci/.first-layer.gitlab-ci.yml strategy: depend # Wait for the triggered pipeline to successfully complete forward: yaml_variables: true # Forward variables defined in the trigger job pipeline_variables: true # Forward manual pipeline variables and scheduled pipeline variables review: extends: .environment variables: environment: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG TF_STATE_NAME: $CI_COMMIT_REF_SLUG variables_file: review TF_VAR_aws_resources_name: $CI_COMMIT_REF_SLUG # Used in the tag Name of the resources deployed, to easily differenciate them rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH && $CI_COMMIT_BRANCH != $CI_DEFAULT_BRANCH integration: extends: .environment variables: environment: integration TF_STATE_NAME: $environment variables_file: $environment rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH staging: extends: .environment variables: environment: staging TF_STATE_NAME: $environment variables_file: $environment rules: - if: $CI_COMMIT_TAG #### TWEAK # This tweak is needed to display vulnerability results in the merge widgets. # As soon as this issue https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab/-/issues/439700 is resolved, the `include` instruction below can be removed. # Until then, the SAST IaC scanners will run in the downstream pipelines, but their results will not be available directly in the merge request widget, making it harder to track them. # Note: This workaround is perfectly safe and will not slow down your pipeline. include: - template: Security/SAST-IaC.gitlab-ci.yml #### END TWEAK

このパイプラインは、 test と environments の2つのステージのみを実行します。前者は、TWEAK(微調整) が、スキャナーを実行するために必要です。後者では、上記で定義したケース(ブランチへのプッシュ、デフォルトブランチへのマージ、タグ付け)ごとに異なる変数セットを持つ子パイプラインをトリガーします。

ここで子パイプラインにstrategy:dependキーワードで依存関係を追加しているため、デプロイの完了後にのみGitLabのパイプラインビューが更新されます。

ご覧のとおり、ここではベースとなるジョブを非表示で定義し、特定の変数とルールで拡張して、ターゲット環境ごとに一度だけのデプロイメントがトリガーされるようにしています。

定義済みの変数に加え、次の新たな2つのエントリーを定義する必要があります:

各環境に固有の変数: ../vars/$variables_file.tfvars 子パイプラインの定義。 .gitlab-ci/.first-layer.gitlab-ci.yml

まずは、簡単な方、つまり変数の定義から始めましょう。

変数の定義

ここでは、2つのソリューションを組み合わせてTerraformに変数を渡します。

2つ目は、プレフィックスに TF_VAR を付けた環境変数を使用する方法です。変数を挿入するこの2つ目の方法は、変数をマスクし、保護し、さらに環境にスコープ設定するGitLabの機能と組み合わせることで、機密情報の漏えいを防ぐ強力なソリューションです(本番環境のプライベートClassless Inter-Domain Routing(CIDR)を非常に機密性が高いデータと考える場合は、この方法で保護された変数として設定すれば、本番環境でのみ利用可能にしたり、保護ブランチや保護タグに対して実行されるパイプラインでのみ利用できるように制限したり、ジョブのログでその値がマスクされるようにできます)。

また、各変数ファイルを変更できるユーザーを設定するために、 CODEOWNERS ファイルで各変数ファイルを管理する必要があります。

[Production owners] vars/production.tfvars @operations-group [Staging owners] vars/staging.tfvars @odupre @operations-group [CodeOwners owners] CODEOWNERS @odupre

CODEOWNERS @odupre

この記事は、Terraformのトレーニング用ではないので詳しく説明せず、ここでは vars/review.tfvars ファイルを紹介するだけに留めます。当然ながら、これに続く環境ファイルもほぼ同じです。ここでは機密性の低い変数とその値を設定するだけです。

aws_vpc_cidr = "10.1.0.0/16" aws_public_subnet_cidr = "10.1.1.0/24" aws_private_subnet_cidr = "10.1.2.0/24"

子パイプライン

実際の作業はこのパイプライン内で行われます。そのため、最初のパイプラインよりも少し複雑ですが、そこまで難しくはありませんので安心してください。

メインパイプラインの定義で説明したように、ダウンストリームパイプラインは .gitlab-ci/.first-layer.gitlab-ci.yml で宣言されています。

小さなステップに分けて説明します。最後に全体像が見えるはずです。

Terraformコマンドを実行してコードを保護する

まずは、Terraformのパイプラインを実行したいと思います。GitLabはオープンソースであるため、Terraform用のテンプレートもオープンソースです。従って、このテンプレートをインクルードするだけで済みます。以下のスニペットを使用して行えます。

include: - template: Terraform.gitlab-ci.yml

このテンプレートは、プランニングや適用を行う前に、Terraformによるフォーマットのチェックやコードの検証を実行します。また、デプロイしたものを破棄することもできます。

さらに、GitLabは統合された単一のDevSecOpsプラットフォームであるため、このテンプレート内に2つのセキュリティスキャナーを自動的に組み込み、コード内の潜在的な脅威を検出し、次の環境にデプロイされる前に警告を発します。

これでコードの確認、保護、ビルド、デプロイが完了したので、いくつかの便利な技をご紹介します。

ジョブ間でキャッシュを共有する

ジョブの結果をキャッシュして、後続のパイプラインジョブで再利用します。これはとても簡単で、以下のコードを追加するだけで行えます。

default: cache: # Use a shared cache or tagged runners to ensure terraform can run on apply and destroy - key: cache-$CI_COMMIT_REF_SLUG fallback_keys: - cache-$CI_DEFAULT_BRANCH paths: - .

ここでは、コミットごとに異なるキャッシュを定義し、必要に応じてmainブランチ名にフォールバックするようにします。

使用しているテンプレートをよく見ると、ジョブの実行タイミングを制御するルールがあることがわかります。全ブランチですべての制御(QAとセキュリティの両方)を実行したいと思います。そのため、次にこれらの設定を上書きします。

すべてのブランチで制御を実行する

GitLabテンプレートは強力な機能で、テンプレートの一部のみを上書きできます。品質チェックとセキュリティチェックが必ず実行されるよう、一部のジョブのルールを上書きしたいと思います。これらのジョブ向けに定義するその他すべては、テンプレートで定義された内容のままにします。

fmt: rules: - when: always validate: rules: - when: always kics-iac-sast: rules: - when: always iac-sast: rules: - when: always

これで品質とセキュリティの制御を実施できたため、ワークフロー内のメインの環境(integrationとstaging)とreview環境の動作に違いを付けたいと思います。まずはメインの環境の振る舞いを定義し、review環境用にこの設定を微調整していきましょう。

integrationとstaging環境への継続的デプロイ

前述のように、この2つの環境にmainブランチとタグをデプロイしたいため、そのように制御するルールを build と deploy の両方のジョブに追加します。そして、 integration 環境でのみ destroy を有効にします。 staging 環境は重要度が高いため、ワンクリックで削除できてしまうのは危険だからです。これはエラーを引き起こしやすいので避けるべきです。 最後に、 deploy ジョブを destroy ジョブにリンクして、GitLab GUIから直接環境を stop できるようにします。

ここで使用する GIT_STRATEGY は、破棄する際にRunner内のソースブランチからコードが取得されることを防ぎます。これは、ブランチが手動で削除された場合は失敗するので、キャッシュを使用して、Terraformの命令を実行するために必要なものすべてを取得します。

build: # terraform plan environment: name: $TF_STATE_NAME action: prepare rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH - if: $CI_COMMIT_TAG deploy: # terraform apply --> automatically deploy on corresponding env (integration or staging) when merging to default branch or tagging. Second layer environments (qa and production) will be controlled manually environment: name: $TF_STATE_NAME action: start on_stop: destroy rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH - if: $CI_COMMIT_TAG destroy: extends: .terraform:destroy variables: GIT_STRATEGY: none dependencies: - build environment: name: $TF_STATE_NAME action: stop rules: - if: $CI_COMMIT_TAG # Do not destroy production when: never - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH && $TF_DESTROY == "true" # Manually destroy integration env. when: manual

前述のとおり、これは integration と staging 環境へのデプロイというニーズに合致しています。しかしながら、デベロッパーがほかの人に影響を及ぼさずに、自分のコードに触れて検証できる一時的な環境がまだ不足しています。そのため、次は review 環境へのデプロイを行います。

review環境への継続的デプロイ

review環境へのデプロイは、 integration や staging 環境へのデプロイと大差はありません。そこで、ここでもGitLabの機能を活用して、ジョブ定義の一部のみを上書きします。

まずは、これらのジョブがフィーチャーブランチでのみ実行されるようルールを設定します。

次に、 deploy_review ジョブを destroy_review ジョブにリンクさせます。これにより、GitLabユーザーインターフェイスから手動で環境を停止できるようになりますが、さらに重要なのは、フィーチャーブランチがクローズされたときにに環境の破棄が自動的にトリガーされるようになります。これは、運用コストを抑えるのに効果的な、優れたFinOpsプラクティスです。

Terraformでは、インフラストラクチャの構築時と同様に、破棄する際にもplanファイルが必要なため、 destroy_review から build_review に依存関係を追加して、そのアーティファクトを取得します。

最後に、ご覧のとおり環境名を $environment に設定します。これは、メインパイプラインで review/$CI_COMMIT_REF_SLUGとして定義されており 、 trigger:forward:yaml_variables:true という命令により、その子パイプラインに引き継がれます。

build_review: extends: build rules: - if: $CI_COMMIT_TAG when: never - if: $CI_COMMIT_BRANCH != $CI_DEFAULT_BRANCH when: on_success deploy_review: extends: deploy dependencies: - build_review environment: name: $environment action: start on_stop: destroy_review # url: https://$CI_ENVIRONMENT_SLUG.example.com rules: - if: $CI_COMMIT_TAG when: never - if: $CI_COMMIT_BRANCH != $CI_DEFAULT_BRANCH when: on_success destroy_review: extends: destroy dependencies: - build_review environment: name: $environment action: stop rules: - if: $CI_COMMIT_TAG # Do not destroy production when: never - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH # Do not destroy staging when: never - when: manual

さて、まとめると、これで次のことを行うパイプラインができました:

一時的なreview環境のデプロイ。フィーチャーブランチのクローズ時に、自動的にクリーンアップされます

デフォルトブランチ からintegrationへの継続的デプロイ

からintegrationへの継続的デプロイ タグから staging への継続的デプロイ

さらにレイヤーを追加し、今回は手動でのトリガーをもとに qa と production 環境にデプロイされるように設定しましょう。

QAとproduction環境への継続的デプロイ

誰もが本番環境に継続的デプロイしたいわけではないので、次の2つのデプロイには手動による検証を追加します。単にCDの観点で考えた場合、このトリガーを追加することはありませんが、ほかのトリガーからジョブを実行する方法を学ぶ機会として捉えてください。

これまでデプロイを実行する際は、必ずメインパイプラインから子パイプラインを開始してきました。

デフォルトブランチとタグからさらにデプロイを実行したいため、これらの追加ステップ用に別のレイヤーを追加します。新たな手順は必要ありません。メインパイプラインに対してのみ行ったものとまったく同じプロセスを再度繰り返します。この方法により、必要な数だけレイヤーを操作できます。中には最大で9つの環境がある例も見たことがあります。環境の数を抑える利点についてはあらためて説明しませんが、このプロセスを使用することで、初期段階から最終的なデリバリーまで、同じパイプラインを非常に簡単に実装できます。その上、パイプラインの定義をシンプルに保ちつつ、コストをかけずに維持できる小さなチャンクに分割可能です。

ここでは変数の競合を防ぐ目的で、新しい変数名を使用してTerraformの状態と入力ファイルを識別しています。

.2nd_layer: stage: 2nd_layer variables: TF_ROOT: terraform trigger: include: .gitlab-ci/.second-layer.gitlab-ci.yml # strategy: depend # Do NOT wait for the downstream pipeline to finish to mark upstream pipeline as successful. Otherwise, all pipelines will fail when reaching the pipeline timeout before deployment to 2nd layer. forward: yaml_variables: true # Forward variables defined in the trigger job pipeline_variables: true # Forward manual pipeline variables and scheduled pipeline variables qa: extends: .2nd_layer variables: TF_STATE_NAME_2: qa environment: $TF_STATE_NAME_2 TF_CLI_ARGS_plan_2: "-var-file=../vars/$TF_STATE_NAME_2.tfvars" rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH production: extends: .2nd_layer variables: TF_STATE_NAME_2: production environment: $TF_STATE_NAME_2 TF_CLI_ARGS_plan_2: "-var-file=../vars/$TF_STATE_NAME_2.tfvars" rules: - if: $CI_COMMIT_TAG

ここで重要なテクニックは、新しいダウンストリームパイプラインに使用するstrategyの設定です。 trigger:strategyはデフォルトの値のままにしておきます。そうしなければ、メインパイプラインは、孫パイプラインが完了するまで待機することになります。手動トリガーの場合、非常に長時間を要し、パイプラインダッシュボードが読みづらく、理解しにくくなる可能性があります。

ここでインクルードした .gitlab-ci/.second-layer.gitlab-ci.yml ファイルが何なのか疑問に感じた方もいらっしゃるかもしれません。こちらは次のセクションで説明します。

1つ目のレイヤーのパイプラインに関する全定義

1つ目のレイヤーの全詳細( .gitlab-ci/.first-layer.gitlab-ci.yml に保存)を確認したい場合は、以下のセクションを参照してください。

variables: TF_VAR_aws_ami_id: $AWS_AMI_ID TF_VAR_aws_instance_type: $AWS_INSTANCE_TYPE TF_VAR_aws_default_region: $AWS_DEFAULT_REGION include: - template: Terraform.gitlab-ci.yml default: cache: # Use a shared cache or tagged runners to ensure terraform can run on apply and destroy - key: cache-$CI_COMMIT_REF_SLUG fallback_keys: - cache-$CI_DEFAULT_BRANCH paths: - . stages: - validate - test - build - deploy - cleanup - 2nd_layer # Use to deploy a 2nd environment on both the main branch and on the tags fmt: rules: - when: always validate: rules: - when: always kics-iac-sast: rules: - if: $SAST_DISABLED == 'true' || $SAST_DISABLED == '1' when: never - if: $SAST_EXCLUDED_ANALYZERS =~ /kics/ when: never - when: on_success iac-sast: rules: - if: $SAST_DISABLED == 'true' || $SAST_DISABLED == '1' when: never - if: $SAST_EXCLUDED_ANALYZERS =~ /kics/ when: never - when: on_success ########################################################################################################### ## Integration env. and Staging. env ## * Auto-deploy to Integration on merge to main. ## * Auto-deploy to Staging on tag. ## * Integration can be manually destroyed if TF_DESTROY is set to true. ## * Destroy of next env. is not automated to prevent errors. ########################################################################################################### build: # terraform plan environment: name: $TF_STATE_NAME action: prepare rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH - if: $CI_COMMIT_TAG deploy: # terraform apply --> automatically deploy on corresponding env (integration or staging) when merging to default branch or tagging. Second layer environments (qa and production) will be controlled manually environment: name: $TF_STATE_NAME action: start on_stop: destroy rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH - if: $CI_COMMIT_TAG destroy: extends: .terraform:destroy variables: GIT_STRATEGY: none dependencies: - build environment: name: $TF_STATE_NAME action: stop rules: - if: $CI_COMMIT_TAG # Do not destroy production when: never - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH && $TF_DESTROY == "true" # Manually destroy integration env. when: manual ########################################################################################################### ########################################################################################################### ## Dev env. ## * Temporary environment. Lives and dies with the Merge Request. ## * Auto-deploy on push to feature branch. ## * Auto-destroy on when Merge Request is closed. ########################################################################################################### build_review: extends: build rules: - if: $CI_COMMIT_TAG when: never - if: $CI_COMMIT_BRANCH != $CI_DEFAULT_BRANCH when: on_success deploy_review: extends: deploy dependencies: - build_review environment: name: $environment action: start on_stop: destroy_review # url: https://$CI_ENVIRONMENT_SLUG.example.com rules: - if: $CI_COMMIT_TAG when: never - if: $CI_COMMIT_BRANCH != $CI_DEFAULT_BRANCH when: on_success destroy_review: extends: destroy dependencies: - build_review environment: name: $environment action: stop rules: - if: $CI_COMMIT_TAG # Do not destroy production when: never - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH # Do not destroy staging when: never - when: manual ########################################################################################################### ########################################################################################################### ## Second layer ## * Deploys from main branch to qa env. ## * Deploys from tag to production. ########################################################################################################### .2nd_layer: stage: 2nd_layer variables: TF_ROOT: terraform trigger: include: .gitlab-ci/.second-layer.gitlab-ci.yml # strategy: depend # Do NOT wait for the downstream pipeline to finish to mark upstream pipeline as successful. Otherwise, all pipelines will fail when reaching the pipeline timeout before deployment to 2nd layer. forward: yaml_variables: true # Forward variables defined in the trigger job pipeline_variables: true # Forward manual pipeline variables and scheduled pipeline variables qa: extends: .2nd_layer variables: TF_STATE_NAME_2: qa environment: $TF_STATE_NAME_2 TF_CLI_ARGS_plan_2: "-var-file=../vars/$TF_STATE_NAME_2.tfvars" rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH production: extends: .2nd_layer variables: TF_STATE_NAME_2: production environment: $TF_STATE_NAME_2 TF_CLI_ARGS_plan_2: "-var-file=../vars/$TF_STATE_NAME_2.tfvars" rules: - if: $CI_COMMIT_TAG ###########################################################################################################

この段階で、すでに3つの環境に問題なくデプロイしています。個人的にはこのアプローチが理想的でおすすめです。ただし、より多くの環境が必要であれば、CDパイプラインに追加してください。

trigger:include というキーワードでダウンストリームパイプラインをインクルードしていることはすでにお気づきだと思います。これは、 .gitlab-ci/.second-layer.gitlab-ci.yml ファイルをインクルードしています。ほぼ同じパイプラインを実行したいため、当然ながら先ほど詳しく説明したものと内容は非常に似ています。ここで孫パイプラインを定義する主な利点は、それ自体が独立しているので、変数やルールを非常に定義しやすくなるということです。

孫パイプライン

この2つ目のレイヤーとなるパイプラインは、まったく新しいパイプラインです。そのため、1つ目のレイヤーの定義を模倣しつつ、以下を行う必要があります。

Terraformテンプレートのインクルード

セキュリティチェックの実施。Terraformの検証は1つ目のレイヤーと重複するものの、セキュリティスキャナーにより以前にスキャナーが実行された時点ではまだ存在していなかった脅威を見つけられる可能性があります。(stagingへのデプロイの数日後にproductionへのデプロイを行う場合など)

buildとdeployジョブを上書きして特定のルールを設定。早すぎる削除を防ぐために、 destroy ステージは自動化されないようになったことにご注意ください。

上述のとおり、 TF_STATE_NAME と TF_CLI_ARGS_plan は、メインパイプラインから子パイプラインに渡されています。これらの値を子パイプラインから孫パイプラインに渡すには、別の変数名が必要でした。そのため、子パイプラインでは変数名の末尾に _2 を付け足し、 before_script の実行中に適切な変数に値をコピーしています。

各ステップについては説明済みなので、ここでは細かいところは省き、直接グローバルな2つ目のレイヤーの定義( .gitlab-ci/.second-layer.gitlab-ci.yml に保存)の全体像をご確認ください。

# Use to deploy a second environment on both the default branch and the tags. include: template: Terraform.gitlab-ci.yml stages: - validate - test - build - deploy fmt: rules: - when: never validate: rules: - when: never kics-iac-sast: rules: - if: $SAST_DISABLED == 'true' || $SAST_DISABLED == '1' when: never - if: $SAST_EXCLUDED_ANALYZERS =~ /kics/ when: never - when: always ########################################################################################################### ## QA env. and Prod. env ## * Manually trigger build and auto-deploy in QA ## * Manually trigger both build and deploy in Production ## * Destroy of these env. is not automated to prevent errors. ########################################################################################################### build: # terraform plan cache: # Use a shared cache or tagged runners to ensure terraform can run on apply and destroy - key: $TF_STATE_NAME_2 fallback_keys: - cache-$CI_DEFAULT_BRANCH paths: - . environment: name: $TF_STATE_NAME_2 action: prepare before_script: # Hack to set new variable values on the second layer, while still using the same variable names. Otherwise, due to variable precedence order, setting new value in the trigger job, does not cascade these new values to the downstream pipeline - TF_STATE_NAME=$TF_STATE_NAME_2 - TF_CLI_ARGS_plan=$TF_CLI_ARGS_plan_2 rules: - when: manual deploy: # terraform apply cache: # Use a shared cache or tagged runners to ensure terraform can run on apply and destroy - key: $TF_STATE_NAME_2 fallback_keys: - cache-$CI_DEFAULT_BRANCH paths: - . environment: name: $TF_STATE_NAME_2 action: start before_script: # Hack to set new variable values on the second layer, while still using the same variable names. Otherwise, due to variable precedence order, setting new value in the trigger job, does not cascade these new values to the downstream pipeline - TF_STATE_NAME=$TF_STATE_NAME_2 - TF_CLI_ARGS_plan=$TF_CLI_ARGS_plan_2 rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH == $CI_DEFAULT_BRANCH - if: $CI_COMMIT_TAG && $TF_AUTO_DEPLOY == "true" - if: $CI_COMMIT_TAG when: manual ###########################################################################################################

これで準備完了です。 本番環境にデプロイする前に、ジョブの実行を管理する方法は自由に変更できます。たとえば、GitLabの機能を活用して、本番環境へのデプロイ前にジョブを遅延させる設定をすることも可能です。

実際に試す

ついに目標を達成できました。フィーチャーブランチ、mainブランチ、タグだけで、5つの異なる環境へのデプロイを管理できるようになりました。

パイプラインの効率とセキュリティを確保するために、GitLabのオープンソーステンプレートを集中的に再利用しました。

GitLabの機能を活用して、個別に制御が必要なブロックだけを上書きしました。

パイプラインを小さなチャンクに分割し、ニーズに完全に合うようにダウンストリームパイプラインを制御しました。

ここからは、自由に進めてください。たとえば、trigger:rules:changesキーワードを使って、ソフトウェアのソースコードのダウンストリームパイプラインをトリガーするように、メインパイプラインを簡単に更新することも可能です。また、発生した変更に応じて、別のテンプレートを使用できます。その方法はまた別の機会にご説明します。