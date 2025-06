🌞 6月のMonday Merge：GitLab 18登場！ ただのアップデートじゃない、その理由とは？

Beyond Culture: Addressing Common Security Frustrationsï¼ˆæ–‡åŒ–ã‚’è¶Šãˆã¦ï¼šã‚»ã‚­ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£èª²é¡Œã®æ ¹æœ¬ã«å‘ãåˆã†ã«ã¯ï¼‰ æ–‡åŒ–ã¥ãã‚Šã‚‚é‡è¦ã§ã™ãŒã€é–‹ç™ºã¨ã‚»ã‚­ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ã®åŸºæœ¬è¨­è¨ˆã‹ã‚‰è¦‹ç›´ã™å¿ è¦ãŒã‚ã‚Šã¾ã™ã€‚GitLabæœ€é«˜æƒ å ±ã‚»ã‚­ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£è²¬ä»»è€ ã®Josh Lemosによる解説記事。 🔗 The New Stackの記事を読む(英語)

The Field CTO View: AI, Vibe Coding, and Developer Skillsets(フィールドCTOの視点:AIとVibe Coding、デベロッパーのスキルセットのこれから) 企業のIT部門ではAIãŒã©ã†å®Ÿè£ ã•ã‚Œã¦ã„ã‚‹ã®ã‹ï¼Ÿ デベロッパーの適応はどう進んでいるのか?GitLabのフィールドCTOéƒ¨é–€è²¬ä»»è€ ãŒç­”ãˆã¦ã„ã¾ã™ã€‚

