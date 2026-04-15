GitLab 19.0の破壊的な変更ガイド

GitLab 17.0では80件、GitLab 18.0では27件の破壊的な変更がありました。次期リリースのGitLab 19.0では、15件になる見込みです。

メジャーアップグレードにおける破壊的な変更の管理は、組織全体にわたる調査と調整が必要なため、時間がかかることはよく理解しています。そのため、 破壊的な変更承認要件を導入しました。この要件により、破壊的な変更を進める前に、影響の軽減策と上位承認が必須となります。このプロセスは機能しており、件数をさらに削減するための取り組みを続けています。

以下に、GitLab 19.0のすべての破壊的な変更をデプロイタイプと影響度別に整理しています。自信を持ってアップグレードするために必要な軽減手順も併せてご確認ください。

デプロイウィンドウ

知っておくべきデプロイウィンドウは以下のとおりです。

GitLab.comへの破壊的な変更は、次の2つのウィンドウに限定されます。

2026年5月4日〜6日 （09:00〜22:00 UTC）— メインウィンドウ

（09:00〜22:00 UTC）— メインウィンドウ 2026年5月11日〜13日（09:00〜22:00 UTC）— コンティンジェンシーフォールバック

その他の多くの変更は、月内を通じて引き続きロールアウトされます。各ウィンドウで発生する破壊的な変更の詳細については、 破壊的な変更のドキュメントをご覧ください。

注意： 例外的な状況により、破壊的な変更がこれらのウィンドウをわずかに超える場合があります。

GitLab Self-Managed版

GitLab 19.0は2026年5月21日より提供開始予定です。

GitLab Dedicated

GitLab 19.0へのアップグレードは、割り当てられたメンテナンスウィンドウ内に実施されます。詳細および割り当てられたメンテナンスウィンドウは、Switchboardポータルでご確認いただけます。GitLab DedicatedインスタンスはリリースN-1で維持されるため、GitLab 19.0へのアップグレードは2026年6月22日の週のメンテナンスウィンドウ中に実施されます。

GitLab 19.0での削除予定項目の一覧は、 非推奨機能ページでご確認ください。ご自身のデプロイ環境に応じた今年のリリースへの準備方法を以下でご説明します。

破壊的な変更

影響度が高い破壊的な変更は以下のとおりです。

1. NGINX IngressのサポートがGateway API（Envoy Gateway）に置き換え

GitLab Self-Managed版（Helmチャート）

GitLab HelmチャートはNGINX Ingressをデフォルトのネットワークコンポーネントとしてバンドルしてきました。NGINX Ingressは2026年3月にサポート終了（EOL）を迎えたため、GitLabはGateway API（Envoy Gateway）を新しいデフォルトに移行します。

GitLab 19.0からは、Gateway APIとバンドルされたEnvoy Gatewayがデフォルトのネットワーク設定になります。Envoy Gatewayへの移行をすぐに実施できない場合は、バンドルされたNGINX Ingressを明示的に再有効化できます。このNGINX Ingressは、GitLab 20.0での完全削除が予定されるまで引き続き利用できます。

この変更の影響を受けないケース：

Linuxパッケージで使用しているNGINX

外部管理のIngressまたはGateway APIコントローラーを使用しているGitLab HelmチャートおよびGitLab Operatorインスタンス

GitLabは、完全削除までの間、フォークされたNGINX Ingressチャートとビルドにベストエフォートのセキュリティメンテナンスを提供します。スムーズな移行のため、19.0アップグレード前に、提供されているGateway APIソリューションまたは外部管理のIngressコントローラーへの移行計画を立ててください。

非推奨通知

2. GitLab HelmチャートからバンドルのPostgreSQL、Redis、MinIOを削除

GitLab Self-Managed版（Helmチャート）

GitLab Helmチャートは、概念実証（PoC）環境やテスト環境でのGitLabセットアップを容易にするため、Bitnami PostgreSQL、Bitnami Redis、および公式MinIOチャートのフォークをバンドルしてきました。ライセンスの変更、プロジェクトメンテナンス、パブリックイメージの提供状況の変化により、これらのコンポーネントはGitLab HelmチャートおよびGitLab Operatorから代替なしで削除されます。

これらのチャートは、本番環境での使用は推奨されないことが明示されており、クイックスタートのテスト環境を構築することのみを目的としていました。

バンドルのPostgreSQL、Redis、またはMinIOを使用しているインスタンスをお持ちの場合は、 移行ガイドに従って、GitLab 19.0にアップグレードする前に外部サービスを設定してください。LinuxパッケージのRedisおよびPostgreSQLはこの変更の影響を受けません。

非推奨通知

3. Resource Owner Password Credentials（ROPC）OAuthグラントを削除

GitLab.com | Self-Managed版 | Dedicated

OAuthフローとしてのResource Owner Password Credentials（ROPC）グラントのサポートは、GitLab 19.0で完全に削除されます。これは、ROPCを固有のセキュリティ上の制限を理由に削除するOAuth RFC Version 2.1標準への準拠によるものです。

GitLabはすでに、2025年4月8日よりGitLab.com上のROPCにクライアント認証を義務付けています。また、削除前に制御されたオプトアウトを可能にするための管理者設定が18.0で追加されました。

19.0アップグレード後は、クライアント認証情報を使用している場合でも、ROPCはいかなる状況でも使用できません。このグラントタイプを使用しているアプリケーションや統合は、アップグレード前に認証コードフローなどのサポートされているOAuthフローに移行する必要があります。

非推奨通知

4. PostgreSQL 16のサポート終了 — PostgreSQL 17が新しい最低要件

GitLab Self-Managed版

GitLabはPostgreSQLの 年次アップグレードサイクルに従っています。GitLab 19.0ではPostgreSQL 17が必要な最低バージョンとなり、PostgreSQL 16のサポートは終了します。

PostgreSQL 17はGitLab 18.9から利用可能であるため、19.0リリース前であればいつでもアップグレードできます。

Linuxパッケージ経由でインストールした単一のPostgreSQLインスタンスを実行しているインスタンスでは、18.11アップグレード時にPostgreSQL 17への自動アップグレードが試みられる場合があります。アップグレードに十分なディスク容量があることを確認してください。

PostgreSQL Clusterを使用しているインスタンス、または自動アップグレードをオプトアウトしているインスタンスでは、GitLab 19.0にアップグレードする前にPostgreSQL 17への手動アップグレードが必要です。

非推奨通知 | アップグレードガイド

影響度が中程度の破壊的な変更は以下のとおりです。

1. LinuxパッケージのUbuntu 20.04サポートを廃止

GitLab Self-Managed版

Ubuntu 20.04の標準サポートは2025年5月に終了しました。GitLabの Linuxパッケージサポートプラットフォームポリシーに基づき、ベンダーによるOSサポートが終了した時点でパッケージのサポートも終了します。

GitLab 19.0からはUbuntu 20.04向けパッケージの提供を終了します。GitLab 18.11が、このディストリビューション向けの最後のLinuxパッケージリリースとなります。

現在Ubuntu 20.04でGitLabを実行している場合は、GitLab 19.0へのアップグレード前に、Ubuntu 22.04または サポートされているオペレーティングシステムにアップグレードする必要があります。Canonicalは移行を支援する アップグレードガイドを提供しています。

非推奨通知

2. Redis 6のサポートを削除

GitLab Self-Managed版

GitLab 19.0ではRedis 6のサポートが削除されます。アップグレード前に、外部のRedis 6デプロイを使用しているインスタンスはRedis 7.2またはValkey 7.2に移行する必要があります。Valkey 7.2はGitLab 18.9でベータ版として提供開始され、GitLab 19.0での一般提供（GA）が予定されています。

Linuxパッケージに含まれるバンドルのRedisはGitLab 16.2以降Redis 7を使用しており、影響を受けません。外部のRedis 6デプロイを使用しているインスタンスのみ対応が必要です。

一般的なプラットフォームの移行リソースは以下のとおりです。

AWS ElastiCache： Redis 7.2またはValkey 7.2にアップグレード

Redis 7.2またはValkey 7.2にアップグレード GCP Memorystore： Redis 7.2またはValkey 7.2にアップグレード

Redis 7.2またはValkey 7.2にアップグレード Azure Cache for Redis： Azureでは管理型のRedis 7.2またはValkey 7.2はまだ利用できません。Azure VMまたはAKS上でセルフホストするか、GitLab 19.0 GAでValkey 7.2をサポートするLinuxパッケージインストールを使用してください。

Azureでは管理型のRedis 7.2またはValkey 7.2はまだ利用できません。Azure VMまたはAKS上でセルフホストするか、GitLab 19.0 GAでValkey 7.2をサポートするLinuxパッケージインストールを使用してください。 セルフホスト： Redis 6インスタンスをRedis 7.2またはValkey 7.2にアップグレード。

非推奨通知 | 要件ドキュメント

3. heroku/builder:22 イメージが heroku/builder:24 に置き換え

GitLab.com | Self-Managed版 | Dedicated

Auto DevOpsで使用するクラウドネイティブビルドパック（CNB）ビルダーイメージが heroku/builder:24 に更新されました。この変更は、 Auto DevOpsのAuto Buildステージで提供される auto-build-image を使用するパイプラインに影響します。

ほとんどのワークロードは影響を受けませんが、一部のユーザーには破壊的な変更となる場合があります。アップグレード前に Heroku-24スタックのリリースノートと アップグレードノートを確認し、影響範囲を把握してください。

GitLab 19.0以降も heroku/builder:22 を引き続き使用する必要がある場合は、CI/CD変数 AUTO_DEVOPS_BUILD_IMAGE_CNB_BUILDER を heroku/builder:22 に設定してください。

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4. MattermostをLinuxパッケージから削除

GitLab Self-Managed版

GitLab 19.0では、バンドルされたMattermostがLinuxパッケージから削除されます。Mattermostは2015年にGitLabとのバンドルが開始されましたが、その後スタンドアロンデプロイの選択肢が充実しました。また、Mattermost v11では GitLab SSOが無料プランから非推奨化されたことで、バンドル統合の価値が低下しました。

バンドルのMattermostを使用していないお客様には影響がありません。現在使用している場合は、Mattermostドキュメントの GitLab OmnibusからMattermost Standaloneへの移行を参照して移行手順を確認してください。

非推奨通知

5. LinuxパッケージのSUSEディストリビューションサポートを廃止

GitLab Self-Managed版

GitLab 19.0では、LinuxパッケージのSUSEディストリビューションサポートが終了します。対象は以下のとおりです。

openSUSE Leap 15.6

SUSE Linux Enterprise Server 12.5

SUSE Linux Enterprise Server 15.6

GitLab 18.11がこれらのディストリビューション向けの最後のLinuxパッケージバージョンとなります。推奨される移行方法は、基盤となるOSを変更せずにアップグレードを継続できるよう、既存のディストリビューション上でGitLabの Dockerデプロイに移行することです。

非推奨通知

影響度が低い破壊的な変更は以下のとおりです。

1. SpamcheckをLinuxパッケージおよびGitLab Helmチャートから削除

GitLab Self-Managed版

GitLab 19.0では、 SpamcheckがLinuxパッケージおよびGitLab Helmチャートから削除されます。これは主に大規模なパブリックインスタンスに関連する機能であり、GitLabの顧客ベースではエッジケースに該当します。削除により、大多数のお客様のパッケージサイズと依存関係が削減されます。

現在Spamcheckを使用していないお客様には影響がありません。バンドルのSpamcheckを使用している場合は、 Dockerを使用して個別にデプロイできます。データ移行は不要です。

非推奨通知

2. Slashコマンド統合（Slack）を削除

GitLab Self-Managed版 | Dedicated

SlackのSlashコマンド統合は、同等の機能をより安全に提供する GitLab for Slackアプリへの移行に伴い非推奨となります。

GitLab 19.0からは、SlackのSlashコマンドの設定および使用ができなくなります。この統合はGitLab Self-Managed版およびGitLab Dedicatedにのみ存在するため、GitLab.comユーザーへの影響はありません。

インスタンスへの影響を確認するには、 影響確認ガイダンスをご参照ください。

非推奨通知

3. API経由のBitbucket Cloudインポートでアプリパスワードが使用不可に

GitLab.com | Self-Managed版 | Dedicated

AtlassianはBitbucket Cloudのアプリパスワード（ユーザー名/パスワード認証）を非推奨とし、この認証方式が2026年6月9日に機能停止することを発表しています。

GitLab 19.0からは、GitLab APIを通じてBitbucket Cloudからリポジトリをインポートする際、アプリパスワードの代わりに ユーザーAPIトークンが必要になります。Bitbucket ServerからのインポートやGitLab UI経由でのBitbucket Cloudからのインポートは影響を受けません。

非推奨通知 | 影響確認

4. Exploreプロジェクトページからトレンドタブを削除

GitLab.com | Self-Managed版 | Dedicated

Explore > プロジェクトの トレンドタブおよび関連するGraphQL引数がGitLab 19.0で削除されます。トレンドアルゴリズムはパブリックプロジェクトのみを対象としているため、内部または非公開プロジェクトを主に使用するSelf-Managedインスタンスでは効果が低い状況でした。

GitLab 19.0リリースの1か月前に、GitLab.comの トレンドタブはスター数の降順に並べた アクティブタブにリダイレクトされます。

合わせて削除されるもの： Query.adminProjects 、 Query.projects 、 Organization.projects GraphQLタイプの trending 引数。

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5. コンテナレジストリストレージドライバーの更新

GitLab Self-Managed版

GitLab 19.0では、2つのレガシーコンテナレジストリストレージドライバーが置き換えられます。

Azureストレージドライバー： レガシーの azure ドライバーは新しい azure_v2 ドライバーのエイリアスになります。手動での対応は不要ですが、信頼性とパフォーマンス向上のため、積極的な移行を推奨します。移行手順は オブジェクトストレージのドキュメントをご参照ください。 非推奨通知

レガシーの ドライバーは新しい ドライバーのエイリアスになります。手動での対応は不要ですが、信頼性とパフォーマンス向上のため、積極的な移行を推奨します。移行手順は オブジェクトストレージのドキュメントをご参照ください。 非推奨通知 S3ストレージドライバー（AWS SDK v1）： レガシーの s3 ドライバーは新しい s3_v2 ドライバーのエイリアスになります。 s3_v2 ドライバーはSignature Version 2をサポートしないため、 v4auth: false の設定は透過的に無視されます。アップグレード前にSignature Version 4への移行を実施してください。 非推奨通知

6. ciJobTokenScopeAddProject GraphQLミューテーションを削除

GitLab.com | Self-Managed版 | Dedicated

ciJobTokenScopeAddProject GraphQLミューテーションは、GitLab 18.0のCI/CDジョブトークンスコープ変更と同時に導入された ciJobTokenScopeAddGroupOrProject への移行に伴い非推奨となります。アップグレード前に、非推奨のミューテーションを使用している自動化やツールを更新してください。

非推奨通知

7. ci_job_token_scope_enabled Projects API属性を削除

GitLab.com | Self-Managed版 | Dedicated

プロジェクトREST APIの ci_job_token_scope_enabled 属性はGitLab 19.0で削除されます。この属性はGitLab 18.0で基盤となる設定が削除された際に非推奨となり、以降は常に false を返していました。

CI/CDジョブトークンのアクセスを制御するには、 CI/CDジョブトークンのプロジェクト設定を使用してください。

非推奨通知

8. GitLab.comで未認証のProjects APIページネーション制限を適用

GitLab.com

プラットフォームの安定性を維持し、一貫したパフォーマンスを確保するため、GitLab.comのProjects List REST APIへの未認証リクエストすべてに対して、最大オフセット上限50,000が適用されます。たとえば、1ページあたり20件の結果を取得する場合、 page パラメーターは最大2,500ページに制限されます。

より多くのデータへのアクセスが必要なワークフローは、キーセットベースのページネーションパラメーターを使用する必要があります。この制限はGitLab.comにのみ適用されます。GitLab Self-Managed版およびGitLab Dedicatedでは、オフセット制限はデフォルトでフィーチャーフラグ配下で無効になります。

非推奨通知

影響を管理するためのリソース

お客様がGitLabインスタンスへの影響を把握できるよう、専用のツールを開発しました。影響を確認したら、各変更に関連するドキュメントに記載されている軽減手順を参照し、GitLab 19.0へのスムーズな移行を実現してください。

GitLab Detective（Self-Managed版のみ）： この実験的なツールは、設定ファイルとデータベースの値を確認することで、GitLabインストール環境の既知の問題を自動的に診断します。注意：このツールはGitLabノード上で直接実行する必要があります。

有料プランをお持ちで、これらの変更について質問があるかサポートが必要な場合は、 GitLab サポートポータルからサポートチケットを開いてください。

GitLab.comの無料ユーザーの場合は、 GitLabドキュメント、 GitLabコミュニティフォーラム、 Stack Overflowなどのコミュニティリソースを通じてサポートを受けられます。