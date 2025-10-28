ソフトウェア開発チームは、難しいバランス調整に日々直面しています。数十ものタスク、限られた時間、そして次に取り組むべき適切な作業の優先順位を考えて選択するという絶え間ないプレッシャーです。

要件の構造化、バックログの管理、リリースの管理、ステータス更新の作成といった計画のオーバーヘッドが、戦略的思考に費やす貴重な時間を奪っています。

つまり、プロダクトを前進させる、高価値な意思決定に割ける時間が減少してしまうのです。

そこで開発されたのがGitLab Duo Plannerです。これは、GitLab Duo Agent Platform上に構築されたAIエージェントで、GitLab内で直接プロダクトマネージャーをサポートします。

GitLab Duo Plannerは、単なる汎用的なAIアシスタントではありません。多くのお客様と同様に、日々こうした課題に直面しているGitLabのプロダクトチームとエンジニアリングチームが、計画ワークフローを最適化し、チーム連携と予測可能性を向上させながらオーバーヘッドを削減できるようにするために、特別に構築されたものです。

計画を支援するAI

既存の計画ワークフローには、3つの大きな問題があります：

計画のずれが生じやすい - 計画外の作業や放置された作業により、計画への信頼が低下する。 デベロッパーの作業を中断させる - ステータス更新のための絶え間ない中断が、作業の流れを断ち切る。 不透明性 - 隠れたリスクが、手遅れになってから表面化する。

チームの働き方を変革するGitLab Duo Plannerは、漠然としたアイデアを数分で構造化された要件に変換するなど、手動のオーバーヘッドを削減します。スプリントを脱線させる前に、隠れたバックログ問題を可視化し、RICEやMoSCoWフレームワークを即座に適用して、確信を持って優先順位付けの意思決定を行えます。プラットフォーム全体でGitLabコンテキストを認識しているため、GitLab Duo Plannerとのすべてのやり取りが時間を節約し、意思決定の質を向上させます。これは、GitLab固有の深いドメイン専門知識とコンテキスト認識をもたらす基盤となるエージェントアーキテクチャによって実現されています。

チームのために構築

GitLab Duo Plannerは、作業アイテム（エピック、イシュー、タスク）を活用し、作業分解構造、依存関係分析、工数見積もりのニュアンスを理解するので、可視性、連携、デリバリーへの確信を高める上で最適です。

プラットフォームアプローチ - ポイントソリューションとは異なり、Duo Plannerは計画から開発、テストまで、GitLabプラットフォーム全体をオーケストレーションし、チームとワークフロー全体の可視性を向上します。

フローに組み込まれた設計 - ツール間のコンテキストスイッチや、必要な情報を取得するためにGitLabの複雑な階層をたどる必要がなくなります。Duo Plannerは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体のユーザーからのコントリビュート、コラボレーション、透明性の維持を可能にします。

時間と労力を節約 - Duo Plannerを使用して、繰り返しの調整作業からチームを解放し、デリバリーの予測可能性を向上させ、コミットメントの見落としを減らしながら、実際に成果を生み出す要素に集中できるようになります。

複雑な計画をシンプルに

GitLab Duo Plannerは、計画スコープ内で安全かつ制約された環境を提供し、プロジェクトの可視性を確保しながら、ソフトウェアの計画とデリバリーのさまざまな段階で支援します。

エージェントは、次の6つのフローを支援します：

優先順位付け - RICE、MoSCoW、WSJFなどのフレームワークを適用して、作業アイテムをインテリジェントにランク付け。

作業分解 - イニシアチブをエピック、フィーチャー、ユーザーストーリーに分解して、要件を構造化。

依存関係分析 - ブロックされた作業を特定し、アイテム間の関係を理解して、ベロシティを維持。

計画 - スプリント、マイルストーン、または四半期ごとの計画を整理。

ステータスレポート - プロジェクトの進捗状況、リスク、ブロッカーのサマリーを生成して、デリバリーを追跡。

バックログ管理 - 古いイシュー、重複、または改善が必要なアイテムを特定して、データの健全性を向上。

以下は、GitLab Duo Plannerがイニシアチブのステータスを確認する例です：

Duo Plannerは、現在のページコンテキストを持つDuo Chatサイドパネル内のカスタムエージェントとして利用できます。

エピックリンクを提供して、Duo Plannerにイニシアチブのステータスを尋ねてみましょう。

すると、概要、マイルストーンの現在のステータス、進行中のアイテム、依存関係、ブロッカー、そして実行可能な推奨事項を含む構造化されたサマリーを受け取れます。

次に、ステークホルダーと共有するためのエグゼクティブサマリーを依頼してみましょう。 GitLab Duo Plannerは、何時間もの手作業での分析やレポート作成の労力を削減し、意思決定の迅速化とすべてのステークホルダーへの最新情報の共有を支援します。

GitLab Duo Plannerで試せるその他のプロンプトの例をいくつかご紹介します：

「"boards"ラベルが付いたバグのうち、ユーザーへの影響を考慮して最初に修正すべきものはどれですか？」

「これらのエピックを、第1四半期の戦略的価値に基づいてランク付けしてください。」

「新機能に対して技術的負債の優先順位付けを支援してください。」

「このユーザーストーリーを実装するために必要なタスクは何ですか？」

「このプロジェクトの段階的アプローチを提案してください:（プロジェクトのURLを挿入）。」

次のステップ

GitLab Duo Plannerは、アジャイル環境で働くプロダクトマネージャーとエンジニアリングマネージャーに意図的に焦点を当てています。その理由は、特定性がパフォーマンスを向上させるからです。GitLabの計画ワークフローとアジャイルフレームワークについてDuo Plannerを深く学習させることで、汎用的な提案ではなく、信頼性の高い実行可能なインサイトを提供します。

プラットフォームを進化させる中で、それぞれが特定のワークフローに最適化されつつ、統一されたインテリジェンスレイヤーに貢献する、専門化されたエージェント群を構想しています。今日のソフトウェアチーム向けプランナーは、AIがすべてのチームの作業優先順位付けを変革する道のりの始まりに過ぎません。