エージェント型コードレビューを1件0.25ドルで

コードレビューは、誰も予算を組んでいなかったボトルネックになりつつあります。AIの支援により、開発者はかつてないスピードでコードをリリースしていますが、レビューはそのスピードに追いついていません。AIコーディングツールを導入したチームでは、コードレビューにかかる時間が 91%増加しています。大企業のエンジニアは、プルリクエストがマージされるまで平均 13時間待つという状況であり、 エンジニアリングチームの44%が「遅いコードレビューが最大のデリバリーのボトルネック」と回答しています。

こうした課題に対し、AIを活用したレビューツールが次々と登場しています。しかし、多くには落とし穴があります。それは、変更の規模や複雑さによって料金が変わる、予測困難なトークン課金モデルです。新しいツールの中には、1件あたり15〜25ドルかかるものもあります。このような料金体系では、チームは優先度の高い変更にのみレビューを絞り込むことになり、結局、レビュー待ちの行列は解消されません。

今回ご紹介するGitLab Duo Agent Platform内のエージェント型AI機能であるCode Review Flowは、1件のレビューあたり0.25ドルです。定額制。すべてのマージリクエスト、すべてのプロジェクトで、毎回同じ料金です。

仕組み

マージリクエストが作成されると、Code Review Flowは自動的にマルチステップのレビューを実行します。変更内容のスキャン、関連するリポジトリのコンテキストの調査、パイプライン・セキュリティの検出結果・コンプライアンス要件との照合、そして構造化されたインラインフィードバックの生成までを自動で行います。

レビュー結果は、差分の変更だけでなく、プロジェクトで実際に起きていることを踏まえた内容になります。また、GitLab内で動作するため、スタンドアロンツールでは実現できないことが可能です。エンジニア1人のIDEで1件ずつ処理するのではなく、組織全体で数百件のレビューを並行して実行できます。

Code Reviewの動作をデモでご確認ください：

1件のレビューコストは0.25 GitLabクレジット（定価0.25ドル）です。4件のレビューで1クレジット。月に500件のマージリクエストをマージするチームでも、50,000件のチームでも、計算式は同じです。

トークンの見積もりは不要です。マージリクエストの複雑さによってコストが変わることもありません。スプレッドシートで計算できる、1件あたりの定額コストです。

参考として：シニアエンジニアが手動でコードレビューを行うと、1件あたり約15分、つまり約25ドルの人件費がかかります。自動レビューであれば0.25ドルで済むため、1件あたりのコストを99%削減できます。さらに、レビューはキューで待つのではなく並行して実行されるため、コスト削減だけでなく、マージリクエストのブロックが数時間ではなく数分で解消されます。

定額制がゲームチェンジャーになる理由

従量課金制では、どのマージリクエストにAIレビューを適用するかを選択せざるを得ませんでした。0.25ドルであれば、選択は不要です。すべてに適用するだけです。

すべてのマージリクエスト、すべてのプロジェクトに。 Code Review Flowをすべてのマージリクエストで自動的にトリガーするよう設定できます。エージェントがキューを処理する間、エンジニアはアーキテクチャやメンタリングに集中できます。

スケールしても一貫した標準を。 プロジェクトごとにカスタムのマージレビュー手順を定義できます。あるプロジェクトは組み込みフローを使用し、別のプロジェクトはClaude CodeやCodexを使用し、さらに別のプロジェクトはカスタムエージェントを実行する、といった構成も可能です。すべてが並行して実行され、それぞれのガードレールに沿いながら、一か所で確認できます。

レビューキューのボトルネックを解消。 現代のソフトウェア開発でボトルネックとなるのは、コードを書くことではなく、レビューを待つことです。定額制の並行AIレビューにより、数日かかっていたキューが数分のプロセスに変わります。

GitLabクレジットについて GitLabクレジットはDuo Agent Platformの利用量を示す単位です。1クレジット= 1ドル。 GitLabクレジットの仕組みについてはこちらをご覧ください。

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エージェント型コードレビューの0.25ドル定額料金は、GitLab.com、Dedicated、または18.8.4以降のSelf-ManagedインスタンスでGitLab Duo Agent Platformをご利用の場合、今すぐ利用可能です。