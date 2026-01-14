AIカタログ：エージェントやフローの検索、作成、共有

8部構成ガイド「 GitLab Duo Agent Platformを始める」のパート5へようこそ。開発ライフサイクル内でのAIエージェントとワークフローの構築・デプロイをマスターします。最初の対話から完全カスタマイズ可能なプロダクション対応の自動化ワークフローまで、段階的なチュートリアルに従ってください。

この記事の内容:

🎯 今すぐ GitLab Duo Agent Platformをお試しください！

AIカタログの紹介

AIカタログは、組織全体で エージェントや フローの検索、作成、共有ができる一元管理リポジトリです。チームが事前構築されたソリューションとベストプラクティスを活用できるようにすることで、一貫性、再利用性、コラボレーションを促進します。

できること:

検索 : GitLabとコミュニティが作成したエージェントやフローを探します。

: GitLabとコミュニティが作成したエージェントやフローを探します。 作成 : 単一のインターフェースでカスタムエージェントやフローを作成・維持します。

: 単一のインターフェースでカスタムエージェントやフローを作成・維持します。 有効化 : トップレベルグループレベルでエージェントやフローを有効化し、プロジェクトで使用します。

: トップレベルグループレベルでエージェントやフローを有効化し、プロジェクトで使用します。 共有 : エージェントやフローを他のユーザーが使用できるように公開します(公開または非公開)。

: エージェントやフローを他のユーザーが使用できるように公開します(公開または非公開)。 複製: 既存のエージェントやフローをコピーしてカスタマイズします。

AIカタログ

AIカタログへのアクセスと操作

検索 → AIカタログに移動します。

カタログは現在2つのタイプを提供しています。

エージェント : オンデマンド、対話型、コンテキスト固有のタスク用のカスタムエージェント。

: オンデマンド、対話型、コンテキスト固有のタスク用のカスタムエージェント。 フロー: エージェントのチームを調整する、反復可能な複数ステップの自動化用のカスタムフロー。

詳細については、 AIカタログのドキュメントを参照してください。

エージェントやフローを検索する

AIカタログを使用すると、ニーズに合ったエージェントやフローを簡単に見つけることができます。

検索方法:

検索 → AIカタログに移動します。 エージェントまたは フロータブを選択します。 利用可能なエージェントまたはフローを探し、タイトル、説明、公開範囲を確認します。 任意のエージェントまたはフローをクリックして詳細を表示します。

エージェントやフローの有効化:

使用したいエージェントまたはフローを見つけたら:

エージェントまたはフローをクリックして詳細を表示します。 グループで有効にするボタンをクリックして、エージェントまたはフローをトップレベルグループに追加します。 プロジェクトで有効化して使用を開始します。

エージェントやフローの作成

エージェントやフローを作成するための段階的な手順は次のとおりです。

エージェントの作成:

検索 → AIカタログ → エージェント → 新しいエージェントに移動します。

フローの作成:

検索 → AIカタログ → フロー → 新しいフローに移動します。

詳細については、以下を参照してください。

作業の共有と表示レベルの設定

エージェントまたはフローを作成するときに、 非公開と 公開の表示レベルを選択して、誰がアクセスして使用できるかを制御できます。

非公開:

少なくともデベロッパーロールを持つ管理プロジェクトのメンバー、またはトップレベルグループのオーナーロールを持つユーザーのみが表示できます。

他のプロジェクトでは有効化できません。

チーム固有または機密のワークフローに便利です。

公開:

インスタンス上の誰でも表示できます。

前提条件を満たす任意のプロジェクトで有効化できます。

発見のためにAIカタログに表示されます。

共有のベストプラクティス

エージェントやフローをAIカタログに公開する際は、次のガイドラインに従ってください。

命名:

明確で説明的な名前を使用します(例: security-code-review 、 api-documentation-generator )。

、 )。 agent1 や my-flow のような一般的な名前は避けます。

や のような一般的な名前は避けます。 可能な場合は名前に目的を含めます。

ドキュメント:

エージェントまたはフローが何をするかの明確な説明を提供します。

ユースケースと例を含めます。

前提条件または依存関係を文書化します。

品質:

公開前に徹底的にテストします。

エージェントまたはフローが実際の問題を解決することを確認します。

保守可能で十分に文書化されている状態を維持します。

エッジケースとエラーハンドリングを考慮します。

表示レベルの決定:

チームでテストするために 非公開 から始めます。

から始めます。 検証と文書化が完了したら 公開 に移行します。

に移行します。 他のユーザーに価値を提供する場合にのみ公開します。

対象者とユースケースを考慮します。

バージョニングを理解する

AIカタログのカスタムエージェントやフローは、変更を追跡するためのバージョン履歴を維持します。

バージョニングの仕組み:

GitLabは、エージェントのシステムプロンプトを更新したり、フローの設定を変更したりすると、自動的に新しいバージョンを作成します。

バージョンはセマンティックバージョニングを使用します(例: 1.0.0 、 1.1.0 )。

、 )。 GitLabはセマンティックバージョニングを自動的に管理します。更新は常にマイナーバージョンをインクリメントします。

バージョンは不変であり、一貫した動作を保証します。

バージョンの固定:

エージェントまたはフローを有効化すると:

グループ内 : GitLabは最新バージョンに固定します。

: GitLabは最新バージョンに固定します。 プロジェクト内: GitLabはトップレベルグループと同じバージョンに固定します。

これは次を意味します。

プロジェクトはエージェントまたはフローの固定された安定したバージョンを使用します。

AIカタログの更新は設定に自動的に影響しません。

新しいバージョンに更新するにはオプトインする必要があります。更新は自動ではありません。

新しいバージョンを採用するタイミングを完全に制御できます。

バージョンの表示:

自動化 → エージェント または 自動化 → フロー に移動します。

→ または → に移動します。 エージェントまたはフローを選択します。バージョン情報は右側に表示されます。

最新バージョンへの更新

AIカタログでエージェントまたはフローの新しいバージョンが利用可能な場合、プロジェクトを更新して使用できます。

自動化 → エージェントまたは 自動化 → フローに移動します。 更新するエージェントまたはフローをクリックします。 更新ボタンをクリックします(新しいバージョンが利用可能な場合に表示されます)。 新しいバージョンの変更を確認します。 更新を確認して、プロジェクトを最新バージョンに固定します。

次のステップ

AIカタログを通じてエージェントやフローを検索、作成、共有する方法を理解しました。次に、 パート6では、セッションを通じてエージェントやフローのアクティビティを監視し、イベント駆動トリガーを設定し、AIワークフローを管理する方法を学びます。

