ガバナンスと運用のためのAIカタログ更新

更新日：2026年6月19日
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GitLab 19.1 AIカタログ：イベント駆動型フローとガバナンス機能
エンタープライズにおけるAI導入が停滞するのは、技術の準備が整っていないからではなく、管理者がセキュリティチームから問われる問いに答えられないからです。「実際に環境内で何が動いていて、誰がそれを設定したのか？」
GitLab 19.1は、Duo Flowsのイベント駆動型トリガーとともに、安全な運用を可能にするガバナンス制御と設定バリデーション機能を提供します。これらを組み合わせることで、エンタープライズチームはAIワークフローを継続的かつ安全に運用でき、人が手動でトリガーを引く必要がなくなります。
これまで、GitLab Duo FlowsのトリガーにはすべてGitLab UI上での人による操作が必要でした。メンション、アサイン、レビュアーのアサインがそれです。そのため、フローをプログラムから呼び出す、本番パイプラインに組み込む、スケジュールに従って実行するといった用途は難しい状況にありました。本番ワークフローをスケールで運用するチームにとって、その制限は明確でした。競合の自動サマリーなし、レビュー待ちマージリクエストへのコンプライアンスチェックなし、パイプライン失敗時のインシデント作成なし。これらのワークフローは、誰かが手動でフローを開始しない限り実現できませんでした。
トリガーと新しいパイプラインイベントフィルターにより、組織が定義した条件が満たされるたびにフローが自動実行され、手動の引き渡しは不要になります。AIカタログは、チームが「使うもの」から、チームのために「働き続けるもの」へと変わります。開発者が判断を要する作業に集中している間も、バックグラウンドで継続的に機能し続けます。
これこそが、エージェント型ワークフローの複利的な価値が実感できる瞬間です。フローがイベントに自動応答することで、今日のフィードバックループを遅らせている引き渡し遅延が縮小し始めます。
GitLab 19.1には、4つの新しいイベント駆動型トリガーが含まれています。
パイプラインイベント自体は新しい機能ではありませんが、特定のパイプライン状態でフィルタリングできるようになりました。失敗時のみ、成功時のみ、またはキャンセル時のみにトリガーを発火させるよう設定でき、すべてのパイプライン状態変化に対してアラートを出す必要がなくなります。つまり、失敗時のインシデント作成と成功時のアーティファクト昇格を、すべての状態変化への通知なしに実現できます。
マージ競合検出とドラフトからレビュー準備完了への移行はデフォルトで有効化されているため、19.1にアップデートした瞬間から価値を享受できます。
19.1では、開発者体験の向上も実現されています。フローをローカルで実行する開発者にとって、npmのインストール、ファイル編集、複数ステップのリファクタリングなど、ツールを繰り返し呼び出すたびに再承認が必要でした。新しいパターンベースの承認ティア（現在ベータ版）により、セッション中のツールのすべての使用をまとめて承認できるため、エージェントは途中で作業を中断することなく反復処理を続けられます。
イベントトリガーの動作をご確認ください：
ハッカソン中に名前空間に外部エージェントが現れたり、セキュリティレビューなしにコミュニティ提供のフローをチームメンバーが有効化したりするだけで、エンタープライズのトライアルが頓挫することがあります。規制対象の組織にとって、未審査のAIコンテンツは軽微な懸念事項ではなく、導入を阻むブロッカーです。
2つの新しい設定により、インスタンス管理者とトップレベルグループのオーナーが、何を実行させるかを直接制御できるようになります。
これらの設定により、AIエージェントとフローが、その他の機密プラットフォーム機能と同じ管理者の監視下に置かれます。管理者は、エージェントの無秩序な増殖を本番環境に持ち込むことなく、幅広い利用を開放できます。
自動実行されるイベント駆動型フローでは、エンタープライズ内での正確な設定が一層重要になります。フローが誤った設定だったり過剰に発火したりすると、組織全体でノイズや問題が発生します。
GitLab 19.1では、バリデーションをより早いタイミングに移動させました。ユーザーがAIカタログ内でフローを保存・更新すると、GitLabは保存前にDuo Workflow Serviceに対してフロー設定を検証します。問題がある場合（入力欠落、不明なツールパラメーター、バリデーターが検出した問題など）、保存前にUIに構造化されたエラーが表示されます。問題のないフローはこれまでどおり保存・トリガーされます。
結果として、AIカタログ内のすべてのフローは、誰かが本番環境で依存する前から正しく設定された状態になります。設定の問題は、修正コストが低い保存時点で表面化し、パイプラインが深夜に失敗する最悪のタイミングで発覚することがなくなります。
もう一つのガバナンス機能がパブリックベータとして提供されます。管理者は、承認済みAIモデルのアローリストを設定し、組織全体のデフォルトを定めることができるようになりました。固定モデルか無制限の選択肢かという二択ではなくなります。
これにより、組織はデータレジデンシーに準拠したプロバイダーや事前承認済みプロバイダーに制限しつつ、そのガードレール内でエンドユーザーの柔軟性を確保できます。今回の初期実装はGitLab Duo Agentic Chatに適用され、今後さらに多くの機能への対応が予定されています。
これらのアップデートにより、フローはついに本番の自動化が本来あるべき形で機能します。継続的に、安定して、誰かがボタンを押すのを待つことなく。管理者は環境内で何が実行されるかを制御するガバナンス権限を持ち、開発者は最悪のタイミングではなく適切なタイミングで設定フィードバックを受け取れます。
GitLab Duo Agent Platformの無料トライアルを開始するか、ドキュメントでエージェント、フロー、AIカタログについて詳しく確認してください。
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