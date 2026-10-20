AIガバナンスダッシュボードで、AIエージェントの活動を一元的に可視化

AIコーディングエージェントがコードを書き、変更する時代になりました。GitLab Duo Agent Platformのエージェント、そしてClaude Code、Cursor、Codexといった外部接続エージェント。そのすべてについて説明責任を負うのは、組織の側です。ところが、活動の大半は見えないままになっています。どのエージェントが実行され、誰が使い、何に触れたのか。デベロッパーが承認済みのツールやモデルを使っているのかどうかさえ把握しづらい、というチームは少なくありません。

ベータ版として提供を開始したAIガバナンスダッシュボードは、トップレベルグループ全体のエージェント活動を1か所に集約します。GitLab Duo Agent Platformのエージェントと、デベロッパーが接続した外部エージェントを同じビューにまとめ、どのエージェントが実行され、誰が使い、どのプロジェクトに触れたのかを表示。各エージェントに紐づくツールとセッションも確認できます。

この監査証跡があれば、監査担当者やリスク責任者が投げかける問い、つまり「誰がこのエージェントを実行したのか」「何をしたのか」「誰が責任を負うのか」に答えられます。エージェントのアクションはすべて1つの監査証跡に記録。使用したモデル、呼び出したツール、実行されたプロジェクトまで残ります。複数のデータソースをつなぎ合わせることなく、セッションを調査し、監査担当者に証拠を提出できます。

AIガバナンスダッシュボードのデモをご覧ください。

AIエージェントの活動を可視化する

組織内では、手作業で追跡できる範囲を超えた数のAIエージェントが動いています。GitLab Duo Agent PlatformのエージェントはGitLabの中で実行される一方、Claude Code、Cursor、Codexといった外部接続エージェントはデベロッパー自身のマシン上で動作します。

ここで生じるのが、シャドーAIの問題です。多様なツールから実際の作業がプロジェクト内で進んでいるにもかかわらず、責任を負う立場の人がその全体を1か所で把握することも、チームメンバーに紐づけることもできません。

AIガバナンスダッシュボードは、この活動を可視化し、各エージェントをその背後にいるデベロッパーと結びつけます。トップレベルグループで有効にするには、 AI > Governance に移動してください。GitLab Duo Agent Platformのエージェントと外部接続エージェントは同じ画面に表示され、ビューを切り替えれば、すべてのエージェント、GitLab Duo Agent Platformのエージェントのみ、外部接続エージェントのみを表示し分けられる仕組み。画面上部の3つのタイルが基準値を示します。過去7日間または30日間に実行されたエージェント数、開始されたセッション数、発生したツール呼び出し数。各タイルには日次の推移と前期間からの変化が表示されるため、先週チームが使い始めた新しいツールによるスパイクのような変化もひと目で分かります。その下に並ぶカードが示すのは、次に手を打つべき場所。デベロッパーが頼っているエージェントが承認済みのものと一致しているかを確認し、エージェント活動が集中していて重点的なレビューが必要なプロジェクトを特定し、利用状況が変化したときに誰と話すべきかを把握できます。

すべてのエージェントの行動を証明する

AIリスクの管理は、どのエージェントが何をし、誰がプロンプトを送ったのかを把握することから始まります。従来の監査証跡は、人間による変更を前提に作られたもの。そのため記録は複数のツールに分散し、あるいはそもそも残っていません。GitLabはエージェントのアクションをすべて監査イベントとして記録するため、インシデントの調査も監査担当者への回答も1か所で完結します。

GitLab Duo Agent Platformのセッションを開けば、デベロッパーが送ったプロンプト、エージェントが呼び出したツール、使用したMCPサーバー、実行されたモデル、変更されたプロジェクトを確認できます。そこからセッションの改変不可能なコピーを証拠としてダウンロードしたり、イベントをセキュリティ情報イベント管理（SIEM）システムにストリーミングしたりできます。

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