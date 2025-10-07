変化は決して簡単ではありません。特に、それが自分の選択ではない場合はなおさらです。Atlassian社がすべてのData Center製品を2029年3月28日までにサポート終了すると発表したことで、数千もの組織が今、DevSecOpsの導入形態やインフラ構成について再検討を迫られています。しかし、自社のニーズに合わない導入オプションで妥協する必要はありません。GitLabでは、コンプライアンス対応に向けた自己管理版、利便性を考慮したクラウド版、柔軟性を求めたハイブリッド版など、お客様のニーズに応じて自由に選択できます。これらすべては、お客様の要件を尊重する単一のAI搭載DevSecOpsプラットフォーム上で実現できます。

他のベンダーがクラウド専用のアーキテクチャへの移行を強制する一方で、GitLabはお客様のビジネスニーズに合った導入選択肢をサポートし続けることに引き続きコミットしています。機密性の高い政府データを管理する場合でも、エアギャップ環境で運用する場合でも、単に自社管理型による管理性を好む場合でも、GitLabはすべての組織に同じアプローチが適用できるわけではないことを理解しています。

クラウドがすべての組織にとって最適解とは限らない

Data Centerの導入に多額の投資を行ってきた多くの企業にとって、特にServer製品が廃止された後にData Centerに移行した企業にとって、今回の発表は単なる製品のサポート終了以上の意味を持ちます。これは、お客様中心のアーキテクチャ選択からの根本的な転換を示すシグナルであり、企業を困難な立場に追い込むものです。つまり、自社のニーズに合わない導入モデルを受け入れるか、要件を尊重するベンダーを見つけるかの選択を迫られるのです。

自己管理型の導入を必要とする組織の多くは、世界の重要なインフラや機密データを担う組織です。患者データを保護する医療システム、数兆ドルの資産を管理する金融機関、国家安全保障を守る政府機関、そしてエアギャップ環境で運用する防衛関連企業などです。

これらの組織は、利便性のために自己管理型の導入を選択しているのではありません。クラウド専用のアーキテクチャでは単純に対応できないコンプライアンス、セキュリティ、データ主権性の要件を満たすために選択しているのです。インターネットアクセスが制限されている、またはまったくない完全に閉鎖された環境で運用している組織は例外ではありません。むしろ、さまざまな業界のエンタープライズ顧客層の重要な一部を占めているのです。

強制的なクラウド移行の真の代償は金額以上のもの

クラウド専用ベンダー強制移行を「アップグレード」として位置づける一方で、実際には組織は単純な財務コストを超えた重大な課題に直面しています。

エンタープライズのお客様には、信頼できるテクノロジーパートナーが必要です。そのため、GitLabはさまざまな導入形態のサポートにコミットしています。コンプライアンス対応でオンプレミス環境が必要な場合も、柔軟性のためにハイブリッド環境が必要な場合も、利便性のためにクラウドが必要な場合も、選択肢はお客様にあります。このコミットメントは、ワークフローのあらゆる段階で開発者をサポートするAIソリューションであるGitLab Duoにも受け継がれています。

GitLabが提供するのは導入の柔軟性だけではありません。他のベンダーが製品を断片化されたツールチェーンに組み合わせることを強制する可能性がある一方で、GitLabは 包括的なAIネイティブDevSecOpsプラットフォーム ですべてを提供します。ソースコード管理、CI/CD、セキュリティスキャン、アジャイル計画、ドキュメントのすべてが、1つのアプリケーションと1つのベンダー関係で完結できます。

これは理論的な話ではありません。AirbusとIron Mountainが既存の断片化されたツールチェーンを評価した際、共通して浮かび上がった課題を特定しました。それは、貧弱なユーザーエクスペリエンス、組み込みのセキュリティスキャンやレビューアプリなどの機能の欠如、プラグインのトラブルシューティングによる管理の複雑さです。これらは些細な問題ではありません。現代のソフトウェア開発における大きな障壁なのです。

GitLabは、他のベンダーからの移行を支援した数千社におよぶ組織の実績があり、スムーズな移行を実現するためのツールとノウハウを構築してきました。

統合DevSecOpsプラットフォームへの移行を開始しましょう

先進的な組織は、ベンダーが指定する期限を待たず、慎重に移行する時間がある今、代替案を評価しています。自社の投資を保護し、約束を果たしてくれるプラットフォームに移行するのです。

組織が自社管理型の導入に投資するのは、制御、コンプライアンス、カスタマイズが必要だからです。ベンダーがこれらの機能を廃止してしまうと、単に機能を削除するだけでなく、自社のビジネス要件に合致する環境を選択する基本的な能力を奪うことになります。

現代のDevSecOpsプラットフォームは、導入ニーズを尊重しながら、ツールチェーンを統合し、セキュリティやデータ主権を犠牲にすることなくソフトウェア開発を加速する完全な機能を提供すべきです。

営業チームにお問い合わせいただき、移行オプションについてご相談いただくか、包括的な移行リソースをご覧いただき、数千の組織がすでにどのように移行を実現したかをご確認ください。

また、GitLab Duo Enterpriseを含むGitLab Ultimateの30日間無料トライアルをお試しいただき、統合DevSecOpsプラットフォームがあなたの組織にもたらす価値をぜひ体験してください。