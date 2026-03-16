企業を取り巻く環境は複雑化しており、コンプライアンスはその中でも特に重要な規制上の要件となっています。とりわけ ソフトウェア開発の分野においては、法令・規制・倫理・業界固有の要件を満たすために、組織が遵守すべき数多くのルール、ガイドライン、ベストプラクティスが存在します。コンプライアンス基準は法的拘束力のある法律から任意のフレームワークにまで及び、適法かつ責任ある事業運営を確保するとともに、データ、顧客、企業の評判を守るための役割を担っています。

本記事では、開発プロセスにおいて継続的なコンプライアンスを確保する方法を解説します——自動化によって摩擦を排除し、開発の妨げにならずに支援する仕組みを実現する方法です。GitLabのウェビナーから抜粋した動画も併せてご紹介します。

コンプライアンス基準に取り組む際の課題

従来のコンプライアンスアプローチは摩擦を生み出し、開発チームの作業速度を低下させます。管理業務が増加し、時間とリソースが消耗されることで、セキュリティが追加負担と見なされ、後回しにされがちになります。

セキュリティ分野で急成長中のB2B企業が、新たな顧客獲得を目指しているとします。市場環境とターゲット顧客から、情報セキュリティ分野における厳格な基準（例：ISO 27001）の遵守が求められています。

このような認証を取得するには、 組織全体での多大な取り組みが必要です。開発チーム、マネージャー、セキュリティチームが緊密に連携し、日常業務のプレッシャーの中でも認証取得と成長の両立を実現しなければなりません。

企業内でのコンプライアンス実装

コンプライアンス基準を組織内に導入するには、体系的なプロセスが必要です。

コンプライアンスプロセスの定義： 監査人の要件から具体的な対応策を導出する 現状のコンプライアンス状況の把握： 対象プロジェクトの定義 是正措置の実施： プロジェクトへの新しいプロセスと修正の実装 コンプライアンスの証明： 経営陣と監査人へのレポーティング

最大の課題は、情報収集に伴う高い手動作業コストです。このプロセスへの複数チームの関与が、調整コストの増大と日常業務の中断を招きます。

コンプライアンス基準の認証に関するすべての要件がソフトウェア開発の範囲に含まれるわけではありません。しかし、開発チームの認証取得における手動作業を最小限に抑え、時間を節約するために、GitLabはコンプライアンス管理の自動化を支援します。

目標は、担当者がチェックリストを埋めるだけの作業ではなく、真の価値を提供できるようにすることです。

1. Compliance Centerの活用

GitLabのCompliance Centerは、すべての情報を一目で把握できる中央ダッシュボードです。この一元的なビューから、対象となるすべてのプロジェクトのコンプライアンス状況を確認できます。

Compliance Centerにアクセスするには、GitLabアカウントの左側ナビゲーションバーで「 Secure」>「 Compliance Center」をクリックしてください。

2. フレームワークの作成

各コンプライアンス基準を確実に遵守するには、対応するフレームワークを活用する必要があります。各組織には、業界標準、規制要件、または内部ポリシーに基づく固有のコンプライアンス要件があります。これらは「Frameworks」タブにおいて、自動的に監視・適用されるようGitLabでモデル化できます。

GitLabでは、 独自フレームワークの作成も、既存の テンプレートを自社ニーズに合わせてカスタマイズして利用することも可能です。

この動画（英語）では、新しいフレームワークを作成するプロセスをステップバイステップでご案内します。

新しいフレームワークを作成するには、以下の手順が必要です。

名前と説明を設定する： フレームワークの目的と重要性を伝えます。

フレームワークの目的と重要性を伝えます。 カラーバッジを選択する： プロジェクト横断的なフレームワークの識別子として機能します。

プロジェクト横断的なフレームワークの識別子として機能します。 （オプション）フレームワークをデフォルトとして設定する： 最初からコンプライアンス要件が維持されるようにし、ガイドレールを設定します。

最初からコンプライアンス要件が維持されるようにし、ガイドレールを設定します。 要件を追加する： 上位のコンプライアンス目標を表します。

上位のコンプライアンス目標を表します。 名前と説明を追加する： 要件の目的と重要性を伝えます。

要件の目的と重要性を伝えます。 コントロールを設定する： 自動的に確認・検証できる技術的なチェックを定義します。

例： 「Segregation of Duties」という要件は、コードレビューの実施を確保します。自身のマージリクエストの承認を防止するために、「Author approved merge request is forbidden」と「At least one approval」というコントロールを作成することで、コードの変更が必ず別の担当者によってレビュー・承認されるよう保証します。

新しいフレームワークに対する具体的な要件が定義されたら、フレームワークを作成できます。コンプライアンス要件はフレームワークを通じて自動チェックに変換されるため、手動による確認は不要になります。

このポリシーはプロジェクトに適用できるようになります。

3. フレームワークをプロジェクトに追加する

コンプライアンス監視を開始するには、フレームワークを対象プロジェクトに割り当てる必要があります。

「 Projects」タブでは、すべてのプロジェクトと適用されているフレームワークを確認できます。個別のプロジェクトに新しいフレームワークを追加するには、「 Action」列でプロジェクトを編集して対応するフレームワークを追加します。

一括編集機能を使用すると、すべてのプロジェクトにフレームワークを一度に追加できます。

すべてのプロジェクトを選択する

「 Choose one bulk action 」オプションをクリックする

」オプションをクリックする 「 Apply frameworks to selected projects 」をクリックする

」をクリックする 「 Select framework 」をクリックして対応するフレームワークを選択する

」をクリックして対応するフレームワークを選択する 「 Apply」をクリックする

フレームワークをプロジェクトに追加すると、開発チームを妨げることなくコンプライアンス監視が自動的に開始されます。別途オンボーディングプロセスや手動で記入するフォームは一切不要です。

4. コンプライアンスステータスレポートの活用

コンプライアンスステータスレポートは、プロジェクトと対応する要件の概要を提供します。どの要件が達成され、どれが未達成かを明確に把握できます。

Compliance Centerの「 Status」タブでは、すべてのプロジェクトにわたるフレームワーク遵守状況の詳細ビューを確認できます。

フィルター機能により、多数のプロジェクトを抱える大規模な組織でも簡単にナビゲートできます。レポーティングをニーズに合わせてカスタマイズし、各ステークホルダーに関連するレポートを正確に生成することが可能です。

ステータスレポートは、緑と赤のフラグによって現在の要件を視覚的に素早く評価し、特定のコントロールを通知し、煩雑な監査なしに問題を迅速に特定できるため、透明性を実現します。

これにより、コンプライアンス状況と講じるべき対策を明確に把握できます。

5. コンプライアンス違反を直接解決する

ステータスレポートで失敗した要件が表示された場合は、 直接解決できます。各プロジェクトについて、どのコントロールが失敗したかが表示されます。対応するエラーをクリックすると、問題のドキュメントが開きます。

ドキュメントに加えて、関連するプロジェクト設定に直接誘導されるため、対象プロジェクト内を長時間検索することなく、問題をすぐに修正できます。

6. 複数プロジェクトにわたるコンプライアンス要件の是正

複数のプロジェクトにコンプライアンス要件を定義している場合は、すべてを手動で確認するのではなく、関連する修正を自動化して実行できます。そのためにセキュリティポリシーを活用します。セキュリティポリシーは、セキュリティ関連のコントロールをプロジェクト・グループ・フレームワークレベルで標準ワークフローの一部として適用するものです。

GitLabアカウントの左側ナビゲーションバーで「 Secure」>「 Policies」をクリックしてください。

「 New Policy」から、複数プロジェクトに対する自動コンプライアンス要件を有効化できます。選択できるポリシーは以下のとおりです。

たとえば「Secret Detection」の分野で包括的なセキュリティ対策を設定するには、以下の手順に従ってください。

「 New Policy 」をクリックする

」をクリックする 「 Scan execution policy 」を選択する

」を選択する 名前を定義する

ポリシーの適用範囲として以下のいずれかを選択する

すべてのプロジェクト（「 all projects in this group 」）

」） 特定のプロジェクト（「 specific projects 」）または

」）または コンプライアンスフレームワーク（「 projects with compliance framework 」＋関連フレームワーク）

」＋関連フレームワーク） 「 Configuration Type 」でポリシーのテンプレートを使用するか、個別設定を使用するかを選択する

」でポリシーのテンプレートを使用するか、個別設定を使用するかを選択する 新しいポリシーを保存する

保存されると、ポリシーは自動的に適用されます。このプロジェクトでのすべてのパイプライン実行に「Secret Detection」要件が含まれるようになります。

7. GitLabによるレポーティングと監査サポート

コンプライアンス管理の自動化は、開発者の日常業務をサポートするだけでなく、関連するステークホルダーへのレポーティングも容易にします。Compliance Centerを使用すると、規制当局、顧客、その他のステークホルダーとのコミュニケーションを効率化する包括的なレポーティングツールが利用できます。

Compliance Centerでは以下の情報を確認できます。

コンプライアンスフレームワークでカバーされている プロジェクトの総数

コンプライアンス達成率 （コンプライアンス要件を満たしているプロジェクトの割合）

（コンプライアンス要件を満たしているプロジェクトの割合） 組織全体の アクティブなフレームワーク

対応が必要な 重大な違反

GitLabは情報の流れを自動化し、手動の調整作業を排除してリアルタイムデータを処理することで、ステータスの把握を効率化します。豊富なエクスポート形式により、外部へのレポーティングも容易に実現できます。

GitLabによる自動化されたコンプライアンス管理のメリット

Single Source of Truth： 手動のExcelリストや調整ミーティングの代わりに、GitLabがコンプライアンス管理の一元的な拠点を提供します。

手動のExcelリストや調整ミーティングの代わりに、GitLabがコンプライアンス管理の一元的な拠点を提供します。 統合されたコンプライアンス： 追加のプロセス負荷なしに、コンプライアンスを開発プロセスに組み込みます。

追加のプロセス負荷なしに、コンプライアンスを開発プロセスに組み込みます。 高い効率性： 追加の手動ワークフローなしにコンプライアンスを実現します。

追加の手動ワークフローなしにコンプライアンスを実現します。 直接的な対応： GitLabはコンプライアンスチェックを自動化し、違反を即座に検出してシンプルに解決できるようにします。

GitLabはコンプライアンスチェックを自動化し、違反を即座に検出してシンプルに解決できるようにします。 フォーカスの向上： 開発チームが日常業務に集中できるようになります。

開発チームが日常業務に集中できるようになります。 高いセキュリティ： コンプライアンスが組織内の中核的なフレームワークとして確立されます。

コンプライアンスが組織内の中核的なフレームワークとして確立されます。 可視性の向上： コンプライアンス担当者とコンプライアンス対策の組織内での認知度が高まります。

コンプライアンス担当者とコンプライアンス対策の組織内での認知度が高まります。 簡素化されたレポーティング： 監査人が関連するすべての証拠をタイムリーに受け取れます。

GitLabによるコンプライアンスプロセス

GitLabによるコンプライアンス管理の自動化には数多くのメリットがあります。本記事の冒頭で述べたように、コンプライアンス基準を確保するには組織に体系的なプロセスが必要です。

GitLabは以下の方法でそのようなプロセスの構築を支援します。

コンプライアンスプロセスの定義： 独自フレームワークにより、あらゆるコンプライアンス基準をモデル化・監視できます。これにより、ボトルネックなしに組織全体でコンプライアンスをスケールできるようになります。

独自フレームワークにより、あらゆるコンプライアンス基準をモデル化・監視できます。これにより、ボトルネックなしに組織全体でコンプライアンスをスケールできるようになります。 現状のコンプライアンス状況の把握： 包括的な監視によってすべての関連プロジェクトと要件を把握し、監査前に違反を通知するため、迅速な対応が可能です。

包括的な監視によってすべての関連プロジェクトと要件を把握し、監査前に違反を通知するため、迅速な対応が可能です。 是正措置の実施： ポリシーを活用することで、すべてのプロジェクトとチームにわたってコンプライアンス基準を自動的に確保できます。

ポリシーを活用することで、すべてのプロジェクトとチームにわたってコンプライアンス基準を自動的に確保できます。 コンプライアンスの証明： レポーティングにはCompliance Centerを利用できます。すべてのプロジェクトを一元的に表示し、手動のステータス確認とワークフローを排除して、証拠が正確に提供されるよう保証します。

まとめ

コンプライアンスは一度限りの監査プロジェクトではなく、ソフトウェア開発に直接統合される必要がある継続的なプロセスです。手動による検査や孤立したワークフローはすぐに限界に達し、チームの作業速度を低下させます。

GitLabを使用することで、コンプライアンス要件を自動化・検証可能な基準に変換できます。フレームワーク、ポリシー、一元的な監視を通じて、開発者への追加負荷なしに、コンプライアンスが透明性・スケーラビリティ・実行力を持つものになります。こうしてコンプライアンスは、セキュアなソフトウェア開発と持続的な成長のための信頼できる基盤となります。