gitlab-triage gemを使ったアジャイルワークフローの自動化

「GitLab入門」シリーズへようこそ。このシリーズでは新たにGitLabを使い始める方向けに、GitLab DevSecOpsプラットフォームに慣れ親しむために役立つ内容をお届けします。

今回の記事では、 gitlab-triage gemを取り上げます。この非常に強力なツールを使用すると、アジャイルワークフローを自動化するボットを作成できます。自動化により、手作業を排除して作業効率を向上させましょう。

ワークフローを自動化すべき理由

ソフトウェア開発では効率性は重要です。イシューやマージリクエストのトリアージなどの繰り返し発生するタスクを自動化できれば、チームの貴重な時間を確保し、一番重要な作業である「素晴らしいソフトウェアの開発」に集中できるようになります。

gitlab-triage を使用すれば、次のことを実現できます。

一貫性の確保 :定義済みのルールに基づいて、自動的にラベルを適用し、イシューを自動的に割り当てる

:定義済みのルールに基づいて、自動的にラベルを適用し、イシューを自動的に割り当てる レスポンスタイムの短縮 :新たなイシューやマージリクエストに関するフィードバックを即座に得られる

:新たなイシューやマージリクエストに関するフィードバックを即座に得られる 手作業の削減 :手作業でトリアージや更新を行う必要がなくなる

:手作業でトリアージや更新を行う必要がなくなる 生産性の向上:チームが、コーディング作業やイノベーションの創出に集中できるようになる

gitlab-triage のご紹介

gitlab-triage gemは、GitLabプロジェクトとやり取りするボットを作成できるRubyのライブラリです。作成したボットを使用すると、次のようなさまざまなアクションの実行を自動化できます。

ラベル付け :イシューやマージリクエストを自動的に分類する

:イシューやマージリクエストを自動的に分類する コメントの追加 :最新情報やフィードバックの提供、または情報の提供依頼を行う

:最新情報やフィードバックの提供、または情報の提供依頼を行う 割り当て :イシューやマージリクエストを適切なチームメンバーに割り当てる

:イシューやマージリクエストを適切なチームメンバーに割り当てる クローズ :解決済み、または古くなったイシューやマージリクエストをクローズする

:解決済み、または古くなったイシューやマージリクエストをクローズする 作成 :特定のイベントや条件に基づいて新しいイシューを作成する

:特定のイベントや条件に基づいて新しいイシューを作成する ほかにもさまざまなことを行えます!

ぜひ gitlab-triage gemリポジトリをチェックしてみてください。

トリアージボットのセットアップ

では、最初のトリアージボットをセットアップして動かしてみましょう!

gemをインストールします。(注:gemコマンドは、プログラミング言語のRubyがインストールされている場合に利用できます)。

gem install gitlab-triage

GitLab APIトークンを取得します。

GitLabプロファイル設定に移動します。

「 アクセストークン 」に移動します。

」に移動します。 api スコープを指定して、新しいトークンを作成します。

スコープを指定して、新しいトークンを作成します。 作成したトークンを安全な場所に保存し、このガイドがいつ頃終わるかに基づいて有効期限を設定します。

トリアージポリシーを定義します。

プロジェクトのルートディレクトリに .triage-policies.yml という名前のファイルを作成します。このファイルには、ボットの動作を制御するルールを含めます。以下に簡単な例をご紹介します。

--- - name: "Apply 'WIP' label" condition: draft: true action: labels: - status::wip - name: "Request more information on old issue" condition: date: attribute: updated_at condition: older_than interval_type: months interval: 12 action: comment: | {{author}} This issue has been open for more than 12 months, is this still an issue?

上記の設定では、2つのポリシーを定義しています。

1つ目のポリシーは、ドラフトモードにあるすべてのイシューに status::wip ラベルを適用します。

ラベルを適用します。 2つ目のポリシーは、12か月間更新がないイシューに、その旨のコメントを追加します。

ボットを実行します。

以下のコマンドを使用すると、手動でボットを実行できます。

gitlab-triage -t <your_api_token> -p <your_project_id>

<your_api_token> の部分をご自身のGitLab APIトークンに、また <your_project_id> をご自身のGitLabプロジェクトIDに変更してください。実行前にこれらのアクションの影響を確認したい場合は、 -n または --dry-run を追加すれば、ポリシーをまずはテストできます。

GitLab CI/CDによる自動化

トリアージボットの実行を自動化するには、GitLab CI/CDと統合します。以下は .gitlab-ci.yml の設定例です。

triage: script: - gem install gitlab-triage - gitlab-triage -t $GITLAB_TOKEN -p $CI_PROJECT_ID only: - schedules

上記の設定では、「triage」という名前のジョブを定義しています。このジョブは、 gitlab-triage gemをインストールし、 $GITLAB_TOKEN (定義済みのCI/CD変数)変数と $CI_PROJECT_ID 変数を使用してボットを実行します。 only: schedules によって、ジョブが必ずスケジュールに従って実行されることを保証します。

スケジュールを設定するには、プロジェクトの「CI/CD」設定にアクセスし、「スケジュール」に進みます。新しいスケジュールを作成したら、ボットを実行する頻度(毎日、毎時間など)を設定します。

高度なトリアージポリシー

gitlab-triage には、さらに複雑なトリアージポリシーを作成できるように、次のような高度な機能が用意されています。

正規表現 :正規表現を使用すると、より強力なパターン一致を実現できます。

:正規表現を使用すると、より強力なパターン一致を実現できます。 サマリーポリシー :関連する複数のイシューを1つのサマリーイシューにまとめます。

:関連する複数のイシューを1つのサマリーイシューにまとめます。 カスタムアクション:Rubyコードブロックを使用してカスタムアクションを定義し、GitLab API を使ったより複雑な操作を実行できます。

GitLabのデベロッパーアドボカシーチームによる、高度なトリアージボットの実際の使用例をご紹介します。全ポリシーは、こちらのファイルでご覧いただけます。

- name: Issues where DA team member is an assignee outside DA-Meta project i.e. DevRel-Influenced conditions: assignee_member: source: group condition: member_of source_id: 1008 state: opened ruby: get_project_id != 18 forbidden_labels: - developer-advocacy actions: labels: - developer-advocacy - DevRel-Influenced - DA-Bot::Skip

こちらの例では、グループ全体のイシュー(IDが18のプロジェクトに含まれるイシューを除く)から、IDが1008のグループに所属し、 developer-advocacy というラベルが付いていないメンバーが担当者であるイシューを割り出し、ラベルを適用しています。GitLabデベロッパーアドボカシーチームは、このポリシーを使用して、チームメンバーが担当しているものの、チームのプロジェクトとして割り当てられていないイシューを探し出しています。チームのラベルを追加することで、チーム外からのコントリビュートを特定・追跡しやすくなります。

- name: Missing Due Dates conditions: ruby: missing_due_date state: opened labels: - developer-advocacy forbidden_labels: - DA-Due::N/A - DA-Bot::Skip - DA-Status::FYI - DA-Status::OnHold - CFP - DA-Bot::Triage actions: labels: - DA-Bot-Auto-Due-Date comment: | /due #{get_current_quarter_last_date}

上記の2つ目の例では、forbidden_labelsに含まれるラベルが適用されておらず、期限を過ぎていて、 developer-advocacy ラベルが付いているイシューをすべて探し出します。スラッシュコマンドとRubyを使って生成した日付を用いてイシューにコメントすることで、自動的に期限が更新されます。

ポリシーで使用されているRubyスクリプトは、以下のように別のファイルで定義しています。この機能を使用すれば、フィルターとアクションを柔軟に扱えます。ご覧のように、ポリシーで使用したさまざまなRubyコマンド用に関数を作成しています。

require 'json' require 'date' require "faraday" require 'dotenv/load' module DATriagePlugin def last_comment_at conn = Faraday.new( url: notes_url+"?sort=desc&order_by=created_at&pagination=keyset&per_page=1", headers: {'PRIVATE-TOKEN' => ENV.fetch("PRIV_KEY"), 'Content-Type' => 'application/json' } ) response = conn.get() if response.status == 200 jsonData = JSON.parse(response.body) if jsonData.length > 0 Date.parse(jsonData[0]['created_at']) else Date.parse(resource[:created_at]) end else Date.parse(resource[:created_at]) end end def notes_url resource[:_links][:notes] end def get_project_id resource[:project_id] end def get_current_quarter_last_date() yr = Time.now.year case Time.now.month when 2..4 lm = 4 when 5..7 lm = 7 when 8..10 lm = 10 when 11..12 lm = 1 yr = yr + 1 else lm = 1 end return Date.new(yr, lm, -1) end def one_week_to_due_date if(resource[:due_date] == nil) false else days_to_due = (Date.parse(resource[:due_date]) - Date.today).to_i if(days_to_due > 0 && days_to_due < 7) true else false end end end def due_date_past if(resource[:due_date] == nil) false else Date.today > Date.parse(resource[:due_date]) end end def missing_due_date if(resource[:due_date] == nil) true else false end end end Gitlab::Triage::Resource::Context.include DATriagePlugin

トリアージボットを実行する際は、次のコマンドを使用します。

`gitlab-triage -r ./triage_bot/issue_triage_plugin.rb --debug --token $PRIV_KEY --source-id gitlab-com --source groups`

-r :トリアージを実行するための要件ファイルを渡します。この場合は、Ruby関数を渡します。

:トリアージを実行するための要件ファイルを渡します。この場合は、Ruby関数を渡します。 --debug :出力の一部としてデバッグ情報を表示します。

:出力の一部としてデバッグ情報を表示します。 --token :有効なGitLab APIトークンを渡すために使用します。

:有効なGitLab APIトークンを渡すために使用します。 --source :検索対象のイシューのソースがグループ内またはプロジェクト内かを指定します。

:検索対象のイシューのソースがグループ内またはプロジェクト内かを指定します。 --source-id :: 選択したソースタイプのID(この場合はグループ)を受け取ります。

もう1つの実際の活用例としては、GitLab triage-opsプロジェクトが挙げられます。こちらはさらに複雑で、専用のトリアージボットの作成方法を学ぶのに最適です。

ベストプラクティス

まずは簡単なものから始める :基本的なポリシーから始めて、必要に応じて徐々に複雑な設定にしていきましょう。

:基本的なポリシーから始めて、必要に応じて徐々に複雑な設定にしていきましょう。 テストは徹底的に行う :本番環境にデプロイする前に、ステージング環境でポリシーをテストします。

:本番環境にデプロイする前に、ステージング環境でポリシーをテストします。 定期的にモニタリングする :ボットの動作をモニタリングし、想定どおりに機能しているか確認してください。

:ボットの動作をモニタリングし、想定どおりに機能しているか確認してください。 わかりやすい名前を付ける :メンテナンスしやすいように、ポリシーには明確でわかりやすい名前を付けましょう。

:メンテナンスしやすいように、ポリシーには明確でわかりやすい名前を付けましょう。 フィルターの適用範囲に注意する :何千ものイシューが存在する全グループを対象に、イシューを絞り込むのはおすすめしません。トリアージに時間がかかってしまう可能性があるだけでなく、GitLab APIのレート制限によってプロセス自体が失敗に終わることもあります。

:何千ものイシューが存在する全グループを対象に、イシューを絞り込むのはおすすめしません。トリアージに時間がかかってしまう可能性があるだけでなく、GitLab APIのレート制限によってプロセス自体が失敗に終わることもあります。 トリアージの際にはラベルを使って優先順位付けする:関係ないコメントやイシューがあふれて、ほかのユーザーの邪魔になることのないよう、トリアージを行う際はラベルを使用することをおすすめします。

ワークフローを制御する

gitlab-triage gemを使用すれば、GitLabワークフローを自動化して、新たなレベルの効率化を実現できます。まずはシンプルなトリアージボットの作成から始めて、徐々に高度な機能を使ってみてください。どれだけ多くの時間や作業負荷を削減できるか、きっと驚かれると思います!

GitLab入門シリーズ

