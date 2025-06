モノレポ用のGitLab CI/CDパイプラインを簡単に構築する方法

モノレポを使用すると、単一のリポジトリで複数のアプリケーションのコードをホストできます。GitLabでこれを実現しようとすると、プロジェクト内の各ディレクトリに異なるアプリケーションのソースコードを配置することになります。この方法だとコードの保存場所をバージョン管理できるものの、GitLabのCI/CDパイプライン機能を最大限に活用するのは困難でした。しかしながら、新たな方法が登場しました!

通常、リポジトリには複数のアプリケーションのコードが格納されているため、複数のパイプライン設定が必要となります。たとえば、.NETアプリケーションとSpringアプリケーションがあるプロジェクトの場合、アプリケーションごとに異なるビルドジョブとテストジョブを実施している可能性があります。この場合、パイプラインを完全に切り離し、特定のアプリケーションのソースコードの変更が発生した場合のみ、各パイプラインを実行するのが理想的です。

このようなプロセスを技術的に実現するには、特定のディレクトリの変更に基づいて特定のYAMLファイルをインクルードする、プロジェクトレベルのパイプライン設定ファイル .gitlab-ci.yml を用意します。 .gitlab-ci.yml パイプラインは、コードに加えられた変更に基づき、適切なパイプラインをトリガーするコントロールプレーンとして機能します。

従来のアプローチ

GitLab 16.4より前のバージョンでは、プロジェクト内のディレクトリまたはファイルへの変更に基づいてYAMLファイルをインクルードすることはできませんでした。ただし、回避策を使えばこの機能を実現することは可能でした。

これからご紹介するモノレポプロジェクトの例では、異なるアプリケーション用に2つのディレクトリがあるとします。それぞれJavaアプリ用の java ディレクトリとPythonアプリ用の python ディレクトリがあります。それぞれのディレクトリには、各アプリをビルドするためのアプリケーション固有のYAMLファイルが含まれています。シンプルにプロジェクトのパイプラインファイルに両アプリケーションのパイプラインファイルをインクルードし、それらのファイルで直接ロジック処理を行います。

.gitlab-ci.yml :

stages: - build - test - deploy top-level-job: stage: build script: - echo "Hello world..." include: - local: '/java/j.gitlab-ci.yml' - local: '/python/py.gitlab-ci.yml'

アプリケーション固有の各パイプラインファイルで「.java-common」もしくは「.python-common」という名前の非表示ジョブを作成します。これらのジョブは対応するアプリのディレクトリに変更が加えられた場合にのみ実行されます。デフォルトでは非表示ジョブは実行されず、通常は特定のジョブ設定を再利用するために使用されます。各パイプラインは、非表示ジョブを拡張して変更がないか監視するファイルを定めたルールを継承してから、パイプラインジョブを開始します。

j.gitlab-ci.yml :

stages: - build - test - deploy .java-common: rules: - changes: - '../java/*' java-build-job: extends: .java-common stage: build script: - echo "Javaのビルド" java-test-job: extends: .java-common stage: test script: - echo "Javaのテスト"

py.gitlab-ci.yml :

stages: - build - test - deploy .python-common: rules: - changes: - '../python/*' python-build-job: extends: .python-common stage: build script: - echo "Pythonのビルド" python-test-job: extends: .python-common stage: test script: - echo "Pythonのテスト"

この方法にはいくつかのデメリットがあります。たとえば、確実にルールに準拠するために、YAMLファイル内の他のジョブ用にそれぞれジョブを拡張しなければならないため、多くの冗長なコードが発生し、ヒューマンエラーが起きやすくなります。さらに拡張されたジョブでは重複するキーは持てないため、各ジョブにおいて独自の rules ロジックを定義できません。定義しようとした場合、キーの競合が発生し、キーの値はマージされません。

結果として、 java/ が更新されると、j.gitlab-ci.ymlジョブを含むパイプラインが実行され、 python/ が更新されると、py.gitlab-ci.ymlジョブを含むパイプラインが実行されます。

GitLab 16.4では、パイプライン向けに rules:changes を含む include が導入されました。それまでは include に rules:if を使用することはできたものの、 rules:changes は使用できませんでした。これは非常に強力なアップデートです。これにより、プロジェクトのパイプライン設定で include キーワードを使用するだけで、モノレポのルールを定義できるようになりました。

新たな .gitlab-ci.yml :

stages: - build - test top-level-job: stage: build script: - echo "Hello world..." include: - local: '/java/j.gitlab-ci.yml' rules: - changes: - 'java/*' - local: '/python/py.gitlab-ci.yml' rules: - changes: - 'python/*'

その後、各アプリケーションのYAMLファイルにおいて非表示ジョブを何度も拡張せずに済むため、アプリケーションコードのビルドとテストだけに集中できます。これによって、より柔軟にジョブを定義できるようになり、エンジニアによるコードの書き直し作業が軽減します。

新たな j.gitlab-ci.yml :

stages: - build - test - deploy java-build-job: stage: build script: - echo "Javaのビルド" java-test-job: stage: test script: - echo "Javaのテスト"

新たな py.gitlab-ci.yml :

stages: - build - test - deploy python-build-job: stage: build script: - echo "Pythonのビルド" python-test-job: stage: test script: - echo "Pythonのテスト"

上記の設定により、JavaとPythonのディレクトリがそれぞれ変更された場合にのみ、JavaまたはPythonのジョブをインクルードするという同じタスクを実行できます。実装時に考慮すべき点は、 changes を使用すると、ジョブが予期せぬタイミングで実行される可能性があるということです。新しいブランチやタグをGitLabにプッシュすると、changesルールは必ず「true」と評価されるため、 rules:changes の定義内容にかかわらず、ブランチへの最初のプッシュ時に、含まれるすべてのジョブが実行されます。こういった事態がなるべく起こらないようにするために、まずはフィーチャーブランチを作成してからマージリクエストを開いて開発を始めることをおすすめします。ブランチの作成時に最初にプッシュすることで、すべてのジョブが強制的に実行されるためです。