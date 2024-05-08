GitLabの CI/CDカタログが17.0（2024年5月16日）で一般公開（GA）となり、すべてのGitLabユーザーがCI/CDコンポーネントを簡単に検索・再利用・共有できるようになりました。CI/CDカタログは、事前に構築されたコンポーネントの宝庫へのアクセスを提供し、DevSecOpsワークフローへのシームレスな統合を支援することで、パイプライン設定の作成における協力と効率を大幅に向上させます。企業はCI/CDカタログの一元化されたプラットフォームを活用して、組織全体でワークフローを標準化できます。

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