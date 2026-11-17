2026年10月26日、米国サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）は、国家の重要インフラを守るための4年間の戦略「 CISA 2030: Defend, Harden, Prevail」を公開しました。3つの柱からなるこの戦略が主眼に置いているのは制御技術（OT）ですが、各柱が示す要請は、政府向けにソフトウェアを開発し、提供するすべての組織に当てはまります。

CISAは自らにも期限を課しています。60日以内に既存サービスを見直し、180日以内に実行計画を公開し、1年以内に進捗を報告する。各省庁と、そこへ製品やサービスを供給するベンダーは、この実行計画を基準に評価されることになります。本記事では、3つの柱がソフトウェアファクトリーに何を求めるのか、そしてGitLabが戦略のどこに位置づけられるのかを見ていきます。

なぜ今なのか

CISAの計画が打ち出されたのは、AIが攻守の双方を加速させている局面です。エージェントがマシンスピードでコードを書き、リリースできるようになった。それを可能にしたのと同じモデルが、古い脆弱性を見つけて悪用するコストも引き下げています。FIRST（Forum of Incident Response and Security Teams）の 年央予測によれば、2026年のCVE件数は約66,000件。2月時点の予測59,000件から上方修正されました。 Verizon 2026 Data Breach Investigations Reportでは、悪用が確認された脆弱性に完全にパッチを適用するまでの期間が中央値で43日と、前回の32日から延びています。しかも、完全に修正されたものは全体の26%にとどまりました。

攻撃者は、公開から数日、ときには数時間で動作するエクスプロイトを手にします。一方で、既知の脆弱性を直すのに多くのチームは依然として数週間を要する。CISA 2030が取り組もうとしているのは、主にこのギャップの解消です。

Defendの柱は4つの目標を掲げています。連邦・州・地方自治体・業界パートナーが連携した防衛、制御技術（OT）の保護強化、ソフトウェアセキュリティを戦略的な強みに変えるガイダンスの公開、そしてAIをはじめとする新興技術の安全な導入です。このうち後半の2つが描いているのは、セキュリティが最初から組み込まれ、人とAIエージェントが同じルールのもとで動くソフトウェアファクトリーにほかなりません。

ありふれた一週間を思い浮かべてください。自組織が十数のサービスで使っているライブラリに、深刻度の高いCVEが公表される。アドバイザリーは、その欠陥が悪用可能であることは教えてくれます。しかし、脆弱なコードパスに実際に到達し得るのか、影響を受けるサービスをそれぞれ誰が所有しているのかまでは教えてくれません。担当者が手作業で影響範囲を調べ終えるころには、エクスプロイトはすでに公開されている。

この調査を肩代わりするのが GitLab Duo Agent Platformです。 セキュリティ分析エージェントは、コード、パイプライン、デプロイをリアルタイムに捉えた GitLab Orbitのナレッジグラフを参照し、新たな検出結果を悪用可能性、到達可能性、影響範囲の観点からバックログ全体と比較して優先順位づけします。続いて エージェント型の脆弱性修正が根本原因に対する修正を書き、マージリクエストを作成し、デベロッパーがレビューする前に実際のパイプラインで検証まで済ませます。どちらのエージェントも 複合アイデンティティのもとで動作するため、エージェント自身と、そのエージェントを起動した人間の双方に許可された操作しか実行できません。実行環境も分離され、タスクが終われば破棄されます。

同じパイプラインが、CISAの求める証跡も生み出します。2025年3月には、 1つのアクセストークンの侵害が広く使われていたCIアクションを汚染し、23,000を超える下流のリポジトリでシークレットを露出させました。影響を受けたチームは、自分たちが被害に遭ったかどうかを各自で調べるほかなかった。GitLabはビルドごとにソフトウェア部品表（SBOM）を生成し、アーティファクトごとに署名付きの来歴情報を残します。「これは自分たちに影響したのか」という問いの答えは、探し回るものではなく、検索すれば出てくるものになります。

Hardenの柱が説くのは、焦点の定め方です。脅威インテリジェンスとインフラのデータから最もリスクの高い対象を見極め、国際的なパートナーと連携し、停止したときの被害が最も大きいシステムに力を集中する。ソフトウェアファクトリーに置き換えれば、スキャナーが挙げたものすべてに対応するのではなく、実際に悪用され得る脆弱性を直すということです。

それを実際に担保するのが、GitLabの 脆弱性管理です。GitLabは、すべてのスキャナーの検出結果を1つのレポートに集約し、重大度、悪用可能性、ステータスを一覧で示します。そして GitLab Orbitが、個々の検出結果を、脆弱性が存在するコードの行、そのコードをビルドしたパイプライン、コードを担当するチームへと結びつける。これにより、セキュリティエンジニアも、エージェントも、CVSSの生スコアではなく「本番環境で実際に到達し得るか」でキューを並べ替えられるようになります。 誤検出判定がキューの上位からノイズを取り除くため、手元に残るのは本当に対処すべき作業だけです。

ただし、優先順位をつけても修正が続かなければ意味がありません。エージェント型の脆弱性修正は、最上位の検出結果を取り上げて修正を書きます。同じ欠陥が多数のプロジェクトにまたがっている場合は、1つのポリシーのもとでまとめて修正。セキュリティエンジニアの仕事は、検出結果を追いかけることから、修正を承認することへと移っていく。

これを安全に成り立たせる統制は、一度設定すればすべてに継承されます。 グループレベルで定義したポリシーは、配下のすべてのパイプラインに必須のスキャンを注入し、深刻度がクリティカルの検出結果や悪用が確認された検出結果があれば、指定されたレビュアーが承認するまでマージをブロックします。自分の作業をレビューするポリシーは、デベロッパーにもエージェントにも書き換えられません。

堅固な防御をもってしても、すべての侵入は防げない。CISAはそう明言しています。Prevailの柱が扱うのは、その次に起きることです。侵入者を速やかに検知し、確実に排除し、重要な業務を止めない。ソフトウェアファクトリーにとっては、共有インフラが停止しても修正をビルドしてリリースでき、攻撃者や侵害されたエージェントが何に触れたのかを正確に把握できる状態を指します。

開発環境は、攻撃者にとって格好の標的です。ここを押さえれば、そこで作られるすべてへの経路が手に入る。その入口になるのが認証情報です。 GitLab Secrets Managerは、この経路を断ちます。CI/CD変数として保存されたシークレットは、デフォルトではパイプライン内のすべてのジョブから見えてしまう。一方Secrets Managerでは、ジョブが必要なシークレットを名前で要求し、許可されたものだけを受け取る仕組みになっているため、スコープが限定されます。侵害された依存関係が到達できるのは、そのジョブに使用を許可されたシークレットだけ。しかも、シークレットが取得されるたびに、そのアクセスがログに記録されます。

業務を止めないということは、上流で障害が起きてもリリースを続けられるということでもあります。インシデントの最中に依存関係や共有サービスが停止したとき、復旧できるのは、それでも緊急パッチをビルドし、テストし、デプロイできる組織です。そのためには、自分たちがすでに管理している境界の内側で動く環境が欠かせません。GitLabは、 インターネット未接続（エアギャップ）環境を含む自社インフラ上で運用できます。あるいは、FedRAMP ModerateとGovRAMPの認定を取得したフルマネージドのシングルテナントSaaS、 政府機関向けGitLab Dedicatedという選択肢も。どちらも 災害復旧に対応し、AIエージェントを動かせます。

万一脆弱性が通り抜けてしまっても、記憶を頼りに経緯を再構成する必要はありません。エージェントの操作はすべて、人間の操作と同じ 監査の仕組みに記録され、エージェントと、それを起動した人物の双方に紐づきます。何を、どの順序で、誰の権限のもとで実行したのかが追える。だから対応も速く、具体的になります。タスクを停止し、アクセス権を剥奪し、変更された内容をロールバックする。そのときには、完全な記録がすでに手元にあります。

裁量を与えるための基準

CISA 2030の3つの柱は、いずれも1つの問いに帰着します。結果に対する統制を失わずに、どうやってAIにより多くの仕事を任せるのか。GitLabの答えが、2026年10月に公開し、自社のソフトウェアファクトリーにも適用している GitLab Security Standardです。

エージェントが裁量を得る道筋は、新人エンジニアと変わりません。信頼を一段ずつ積み上げていく。この基準は5つの段階（Authorize、Isolate、Verify、Release、Respond）を定義し、それぞれを NIST SP 800-53、 NIST SSDF、 OWASP Top 10 for Agentic Applicationsなど、コンプライアンスチームがすでに報告に使っているフレームワークに対応づけています。段階は積み上げ式です。初期の段階をクリアしたエージェントは変更を提案でき、5段階すべてをクリアしたエージェントは、修正、テスト、マージまで自力で完了できます。人間のレビューは例外対応に回ります。

次のステップ

CISAの実行計画を待つ必要はありません。 GitLab Security Standardの無料アセスメントを申し込めば、自社のエージェントがどの段階に達しているかを確認できます。あわせて、GitLabがソフトウェアサプライチェーンにどのようなガードレールを設けられるのかも、ぜひご覧ください。