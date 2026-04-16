GitLab Duo Agent Platformが、Anthropicの最新モデルである Claude Opus 4.7をサポートしました。本日より、 Agentic Chatでのモデル選択や、GitLabインスタンス全体のエージェント型ワークフローでご利用いただけます。

ソフトウェアデリバリーライフサイクル全体でエージェントを活用しているチームにとって、Opus 4.7は最も重要なタスク、すなわち継続的な推論と正確な指示遵守、そして結果を返す前に自身の出力を検証する能力が求められる、複雑なマルチステップ作業において、大きな改善をもたらします。

あらゆるエージェントワークフローで推論能力が強化

最も大きな向上は、難易度の高い長時間の作業をOpus 4.7がいかに処理するかという点です。GitLabの社内評価では、Sonnet 4.6およびOpus 4.6の両方を上回るパフォーマンスが確認されました。この組み合わせは、複合的なエラーが大きなコストにつながる、CI/CDパイプライン、コードレビュー、脆弱性解消、その他のマルチツールワークフローにおいて、エージェントがより効率的に動作することに直結します。

エージェントワークフローを確立しているチームは、Opus 4.7が以前のモデルより正確に指示を解釈する点にご注目ください。これにより、複雑な条件付きタスクをより忠実に実行できます。たとえば、マルチステップの修正シーケンスを処理するエージェントは、各ステップを指定どおりに完了するため、予測可能で監査しやすい結果をチームにもたらします。

エージェントがコードから本番環境への作業を前進させる

ソフトウェア開発ライフサイクルのあらゆる段階に組み込まれたエージェントの可能性は、作業が人の手を待つことなく前進し続けることにあります。Opus 4.7は、その可能性を実際に、より確実なものにします。

コード生成とテスト作成の段階では、Opus 4.7が結果を返す前に自身の出力を検証する能力により、エージェントはより大きな恩恵を受けます。やり取りの回数が減り、反復速度が上がり、開発者の集中を妨げる割り込みも少なくなります。セキュリティと脆弱性のワークフローでは、指示遵守の精度向上により、エージェントはマルチステップの修正シーケンスを最後までやり遂げ、途中での軌道修正が不要になります。

CI/CDにおいて、パイプラインの失敗はチーム全体のボトルネックになりかねませんが、ここでOpus 4.7の長期的な一貫性が最も威力を発揮します。失敗を調査し、ログを分析し、修正案を提案するエージェントは、実行途中でコンテキストを失うことなく、一連の作業を首尾一貫して処理します。問題はエスカレーションされるのではなく、解決されます。

GitLab Duo Agent Platformは、こうした段階を設計上連携させています。Opus 4.7は、それらすべてを横断する知能レイヤーを強化します。これにより、計画・開発・セキュリティ・デプロイメントをまたいで連携するエージェントが、あらゆる引き継ぎ地点で、より高い能力を持つモデルによる意思決定の恩恵を受けられます。

料金と利用方法

Claude Opus 4.7は、 モデル選択よりGitLab Duo Agent Platformで本日から利用可能です。Duo Agent Platformで利用可能なモデルの一覧とクレジット消費量については、 ドキュメントをご参照ください。

GitLab Duo Agent Platformの 無料トライアルを今すぐ開始できます。GitLabの無料プランをご利用中の場合は、 こちらの手順に従って、数ステップでDuo Agent Platformにサインアップできます。

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