AnthropicのClaude Sonnet 5が、GitLabのAI Gatewayを通じて、全ティア・全デプロイメント方式で GitLab Duo Agent Platformに対応しました。Claude Sonnet 5は、ソフトウェアチームがエージェントとともに日常的に行う作業向けに設計されています。マルチステップのタスク、レビューに耐えうるコードの生成、スケールでのワークフローのコスト効率の良い実行など、さまざまな用途に対応します。また、GitLabの評価スイートのすべてのベンチマークタスクを完了した初めてのモデルでもあります。前世代のSonnet 4.6は93.8%を完了していましたが、Claude Sonnet 5はすべてを完遂します。本番環境でGitLab Duoのエージェントを運用しているチームにとって、これはより高品質なコードでタスクが完了することを意味します。

「テストしたコーディングタスクの全範囲を、Claude Sonnet 5はより多くの課題を解決しながら処理しました。品質と効率性の両面で大きな向上です。本日、全ティア・全デプロイメント方式のGitLab Duo Agent Platformで利用可能にしました。」 — GitLab 最高製品・マーケティング責任者、Manav Khurana

エージェントの実行を確実に完了

エージェントの失敗で最もコストが高いのは、途中で止まってしまうケースです。マルチステップタスクの途中で実行が止まると、失われた作業のコストだけでなく、診断、再プロンプト、返ってきた不完全な出力の検証にもコストがかかります。エージェントを「監視が必要なもの」から「委任できるもの」に変えるのは、信頼性です。

Claude Sonnet 5はその基準をクリアしています。評価スイートのすべてのベンチマークタスクを完了した初めてのモデルであり、さらに8.8%多い課題を解決することで、返ってくる成果物は単に存在するだけでなく、実際に使えるものになる可能性が高まります。

GitLab Duo Agentic Chatを利用しているチームにとって、これはプロンプト→待機→評価という日常のサイクルを変えるものです。マルチファイルのリファクタリングは行き詰まりではなくレビュー可能な出力を生み出します。テスト生成は使えるカバレッジを返せます。セキュリティ調査はリポジトリの履歴をより深く追跡できます。Duoの基本エージェントは、介入なしにより多くの割り当てられた作業を処理でき、実行の再起動ではなく結果のレビューに時間を使えます。

Claude Sonnet 5にGitLab Orbitを使って過去2ヶ月のパイプライン障害を調査するよう指示

効率性と信頼性は相乗効果をもたらします。より多くの作業を完了できるエージェントが、 さらに 少ないリソースでそれを実現することで、完了タスク1件あたりの実際のコストが下がります。

GitLab Duo Agent Platform上のモデルによってGitLabクレジットの消費レートは異なり、最適な選択はタスクによって変わります。コストプロファイルに合ったモデルで日常的な開発作業を幅広く実行することが、スケールでのエージェントワークフローをコスト効率よく維持する方法です。

モデルとそのクレジット消費量の全一覧については、 GitLabクレジットのドキュメントをご覧ください。

ワークフローに合ったモデルを選択

すべての用途に1つのモデルで対応するのではなく、日常的なエージェント作業の幅広い中間領域に対して信頼性が高くコスト効率の良いデフォルトを設け、より複雑なタスクには上位モデルを1クリックで選択できる体制が重要です。

Claude Sonnet 5は、 GitLab Duo Agent Platformで利用可能なAIモデルの拡大するラインアップに加わりました。Sonnetクラスのモデルは、日常的な開発作業において品質・速度・コストのバランスに優れています。複雑で長期的なエージェントタスクで最大限の推論深度が必要な場合は、 Claude Opus 4.8が引き続き利用可能です。モデルはGitLabインスタンスの モデル選択からタスクごとに選択できます。

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Claude Sonnet 5は現在、GitLabのAI Gatewayを通じてGitLab Duo Agent Platformで利用可能です。他のモデルと同様に、 GitLabクレジットで利用します。