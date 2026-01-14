公開：2026年1月14日
GitLab Duo Agent Platformをチームのワークフローに合わせてカスタマイズする方法を学びます。チャットルールの設定、システムプロンプトの作成、エージェントツールのセットアップ、特定のニーズに合わせたフローの調整を行います。
8部構成ガイド「GitLab Duo Agent Platformを始める」のパート8へようこそ。開発ライフサイクル内でのAIエージェントとワークフローの構築・デプロイをマスターします。最初の対話から完全カスタマイズ可能なプロダクション対応の自動化ワークフローまで、段階的なチュートリアルに従ってください。
この記事の内容:
GitLab Duo Agent Platformは、すぐに強力な機能を提供し、チームの特定のニーズに合わせて調整することで、さらに大きな価値を引き出すことができます。GitLabは、複数のレベルで柔軟なカスタマイズオプションを提供します。
カスタムルールは、エージェントとフローに指示を提供し、繰り返しを必要とせずにチーム全体で一貫した動作を保証します。たとえば、開発スタイルガイドやテストの実行方法などです。
IDEワークスペースまたはユーザー設定ディレクトリに移動します。
ユーザーレベルのルールは、すべてのプロジェクトとワークスペースに適用されます。
ユーザーレベルのカスタムルールの作成に関する詳細な手順については、GitLabドキュメントを参照してください。
ホームディレクトリにファイルを作成
~/.gitlab/duo/chat-rules.md。
ルールの例:
- すべての関数にJSDocコメントを含める
- 文字列には単一引用符を使用
- リポジトリ内の既存のコードスタイルに従う
- 簡潔な説明を記述し、長い説明は避ける
- コード変更にはテストを提案
- Promiseの代わりにasync/awaitを使用
ワークスペースルールは特定のプロジェクトにのみ適用されます。そのプロジェクトのユーザーレベルのルールを上書きします。
プロジェクトルートにファイルを作成
.gitlab/duo/chat-rules.md。
Vue.jsプロジェクトのルール例:
- `<script setup>`でVue 3 Composition APIを使用
- プロップには常にTypeScript型を含める
- SCSSでスコープ付きスタイルを使用
- Slippers UIデザインシステムに従う
- コンポーネントは300行未満に保つ
- コンポーネント名にはケバブケースを使用
- アクセシビリティ属性を含める(aria-*、role)
ヒント: コードオーナーを使用して、
.gitlab/duo/chat-rules.mdへの変更を承認するユーザーを管理します。
カスタムルールの詳細なユースケースチュートリアルについては、Custom rules in GitLab Duo Agentic Chat for greater developer efficiency deep-diveのブログを参照してください。
AGENTS.mdは、エージェントの動作をカスタマイズするための業界標準ファイルです。エージェント自体を変更することなく、チャット会話、基本フロー、カスタムフロー内でエージェントがどのように動作すべきかを定義できます。
カスタムルールとの違い: AGENTS.mdは、すべてのエージェントとフロー(基盤とカスタム)によって使用されます。また、外部エージェントとしてのClaude Codeなど、他のAIツールが使用できる業界標準に従います。複数のコンテキストに指示を適用したい場合は、AGENTS.mdを使用します。
ユーザーレベル(すべてのプロジェクトとワークスペースに適用):
~/.gitlab/duo/AGENTS.md
%APPDATA%\GitLab\duo\AGENTS.md
ワークスペースレベル(特定のプロジェクトに適用):
AGENTS.mdを作成。
サブディレクトリレベル(モノレポの特定のディレクトリに適用):
AGENTS.mdを作成。
仕組み:
# プロジェクトのエージェントカスタマイズ
## 一般的なガイドライン
- 常にスピードよりもコード品質を優先
- プロジェクトのアーキテクチャパターンに従う
- 変更を提案する際は既存のコード例を参照
- 要件が曖昧な場合は明確化を求める
## コードスタイル
- すべての新しいコードにTypeScriptを使用
- プロジェクト内のESLint設定に従う
- すべての新しい関数にユニットテストを含める
- わかりやすい変数名を使用(ループを除いて単一文字は使用しない)
## ドキュメント
- すべてのパブリック関数にJSDocコメントを追加
- 新機能を追加する場合はREADME.mdを更新
- コードコメントに例を含める
## セキュリティ
- シークレットやAPIキーのハードコーディングを提案しない
- 常にユーザー入力を検証
- データベース操作にはパラメータ化クエリを使用
- 潜在的なセキュリティ問題を即座にフラグ
user_ruleコンテキストにアクセスするためにフロー設定を更新
カスタムレビュー指示は、コードレビュー基本フローに特定のガイドラインを提供します。指示により、一貫したコードレビュー標準が保証され、プロジェクト内の特定のファイルタイプに合わせて調整できます。
プロジェクトルートにファイルを作成
.gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml。
レビュー指示の例:
instructions:
- name: Ruby Style Guide
fileFilters:
- "*.rb" # ルートディレクトリのRubyファイル
- "lib/**/*.rb" # libとそのサブディレクトリのRubyファイル
- "!spec/**/*.rb" # テストファイルを除外
instructions: |
1. すべてのメソッドに適切なドキュメントがあることを確認
2. Rubyスタイルガイドの規約に従う
3. ハッシュキーには文字列よりもシンボルを優先
- name: TypeScript Source Files
fileFilters:
- "**/*.ts" # 任意のディレクトリのTypeScriptファイル
- "!**/*.test.ts" # テストファイルを除外
instructions: |
1. 適切なTypeScript型を確保('any'は避ける)
2. 命名規則に従う
3. 複雑な関数を文書化
カスタムレビュー指示のベストプラクティス:
fileFiltersで特定のファイルタイプをターゲットにします。
ヒント: コードオーナーを使用して、
.gitlab/duo/mr-review-instructions.yamlへの変更を保護します。
詳細なセットアップ手順と例については、カスタムレビュー指示のドキュメントを参照してください。
Model Context Protocol（MCP）により、エージェントはJira、Slack、AWSなどの外部システムにアクセスできます。このセクションでは、エージェント機能を拡張するためのMCP設定について説明します。
Model Context Protocol（MCP）により、エージェントはJira、Slack、AWSなどの外部システムにアクセスできます。
スコープ: ユーザーレベル(すべてのワークスペースに適用)またはワークスペースレベル(プロジェクト固有、ユーザー設定を上書き)
ユーザー設定を作成:
~/.gitlab/duo/mcp.json
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\GitLab\duo\mcp.json
GitLab MCP: Open User Settings (JSON)を実行
ワークスペース設定を作成:
.gitlab/duo/mcp.json
ベストプラクティス:
.gitlab/duo/mcp.jsonに設定を保存します。
詳細なセットアップ手順と設定例については、パート7: Model Context Protocol統合を参照してください。
カスタムエージェントとフローにより、チームの特定のワークフローを自動化できます。カスタマイズに入る前に、それらが何であり、どのように機能するかを理解することが役立ちます。GitLab Duo Agent Platformを始めるガイドの以下のパートが役立ちます。
システムプロンプトは、エージェントの個性、専門知識、動作を定義します。適切に作成されたプロンプトにより、エージェントがより効果的になり、チームのニーズに合致します。
システムプロンプトとは? システムプロンプトは、エージェントにどのように動作するか、どのような専門知識を持っているか、リクエストにどのように応答するかを指示する指示です。カスタムエージェントの動作の基盤です。
強力なシステムプロンプトの主要要素:
ベストプラクティス:
システムプロンプトの作成とカスタムエージェントの作成に関する詳細なガイダンスについては、パート3: エージェントを理解するを参照してください。
学習内容が多岐にわたるため、チュートリアルは複数に分割されています。
カスタムエージェント:
カスタムフロー:
エージェントツール:
|ツール
|最適な用途
|場所
|カスタムルール
|IDEでのチャット応答のガイド(トーン、スタイル、動作)
~/.gitlab/duo/chat-rules.md(ユーザー)または
.gitlab/duo/chat-rules.md(ワークスペース)
|AGENTS.md
|チャット、フロー、その他のAIツール全体での標準の実施
~/.gitlab/duo/AGENTS.md(ユーザー)または
AGENTS.md(ワークスペースルート)
|カスタムレビュー指示
|特定のファイルタイプのコードレビュー標準のガイド
.gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml(ワークスペースのみ)
|システムプロンプト
|個別のエージェント動作のカスタマイズ
|エージェント作成時のAIカタログ
|MCP設定
|エージェントを外部ツールに接続
~/.gitlab/duo/mcp.json(ユーザー)または
.gitlab/duo/mcp.json(ワークスペース)
|カスタムエージェント
|チーム固有のタスク用の専門エージェントの作成
|自動化 → エージェントまたはAIカタログ
|カスタムフロー
|ワークフローでの複数エージェントのオーケストレーション
|自動化 → フローまたはAIカタログ
おめでとうございます！GitLab Duo Agent Platformシリーズ全体を完了しました。次のことを理解しました。
シリーズ概要に戻り、すべてのパートの確認や特定のトピックの詳細をご覧いただけます。
前へ:パート7: Model Context Protocol統合
シリーズの最初に戻る:完全なシリーズ概要
