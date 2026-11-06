AIが書いたコードを「未検証」として扱う 米国戦争省指令8430.01

米国戦争省（Department of War）は、AIが生成したコードを「証明されるまでは未検証」として扱う方針を打ち出しました。2026年9月8日に発効した 戦争省指令8430.01「Accelerated Mission Software」は、ソフトウェアのモダナイゼーションと管理に関する同省の最新ガイダンスです。戦争省向けにソフトウェアを開発または調達する組織にとって、この指令はAIが書くすべてのコード行に対する要求事項を変えるものとなります。人間が書いたコードと同じ基準でレビューとテストを行い、AIが関与した箇所を示し、同省が承認したシステム上でコードを保持しなければなりません。本記事では、この指令がチームに求める内容と、GitLabによる対応方法を解説します。

戦争省CIOのKirsten Davies氏が発出した戦争省指令8430.01は、戦争省のすべての組織と、ソフトウェアを含むあらゆる調達プログラムに適用されます。金額の多寡は問いません。内容は、ソフトウェアのモダナイゼーションと管理に関する方針と手順を定めたもので、機能をより速く提供することに重点が置かれています。テストとセキュリティスキャンの自動化、すでに機能しているものの再利用、そしてソフトウェアの構築過程で証拠を生成することを各チームに求める内容です。

同時に、この指令はAIの活用も推奨しています。AIを活用した開発を、スピードと品質の両面で大きな戦力増強要因（force multiplier）と位置づけているためです。ただし、無条件の推奨ではありません。付随する条件は3つあります。AIの関与をたどれること、生成されたコードが検証され、デベロッパーが説明責任を負い続けること、そして政府データが承認された境界の内側にとどまること。この3条件はいずれも、ソフトウェアプラットフォームに求められる役割を変えるものです。

AIの活用を左右する3つの要件

戦争省指令8430.01の対象範囲は広大ですが、ソフトウェアプラットフォームがどう適応すべきかを示しているのが、先述の3条件です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

戦争省のネットワーク上で動くソフトウェアには、何が含まれ、どのように構築されたのかを示す証拠が必要です。AIが関与する場合、その証拠はAIにも及びます。コードの記述やテストに、どのモデルの、どのバージョンが、どのデータセットとともに使われたのかまで記録しなければなりません。

GitLabでは、こうした記録がコードのすぐ隣に残ります。 依存関係スキャンはソフトウェア部品表（SBOM）を生成し、 監査イベントとデプロイ記録はデリバリーの過程で自動的に作成されます。 GitLab Duo Agent Platformのエージェントが動作する際の主体は、 エージェント専用のサービスアカウント。このアカウントはエージェントを起動したデベロッパーに紐づくため、コミットは「特定の人物の代理として動いたエージェント」として記録される仕組みです。コミットはほかの操作と同じ監査ログに残り、SIEM側でAIによる活動として絞り込めます。証拠がプラットフォーム内にとどまるため、管理されたポリシーのもとでモデルを入れ替えても、履歴が消えることはありません。

デリバリーを加速させるとしても、セキュリティ、安全性、サプライチェーンの完全性を犠牲にはできません。AIが生成または変更したコードは未検証の入力として扱われます。セキュリティ上重要な機能（欠陥が攻撃者の侵入を許すもの）や、安全上重要な機能（欠陥が人命や装備の喪失につながるもの）への変更には、人間による承認が欠かせません。指令にはこう明記されています。「AIを用いて生成または変更されたあらゆるコードについて、そのセキュリティ、機能性、完全性に対する全面的な説明責任は、デベロッパーおよび開発チームが負い続ける」

GitLabでは、コードを書いたのがデベロッパーでもエージェントでも、すべての変更が同じパイプラインでスキャン、テスト、承認ルールを通過します。 マージリクエスト承認ポリシーを使えば、保護されたパスに触れる変更や脆弱性を招く変更に対して、指名されたレビュアーの承認を必須にできます。 保護ブランチを設定すれば、エージェントは提案まではできても、指定した承認者を飛び越えてマージすることはできません。

依存関係スキャンの自動修正（現在ベータ版）は、作業をエージェントが担いながら、最終的な承認はレビュアーが行う一例といえるでしょう。依存関係のアップグレードやビルドの修正を提案しますが、その提案はほかのマージリクエストと同様、既存の承認ゲートの前で待機します。 GitLabが複数のステップにまたがってエージェントをオーケストレーションする場合、フローは変更をレビュー、テスト、スキャン、承認へと自律的に進め、マージやデプロイの手前で人間の承認を待って停止します。どのフローもGitLabのほかの処理と同じID、ポリシー、証拠の連鎖のもとで実行されるため、スピードを得ても工程が抜け落ちることはありません。エージェントにどこまでの自律性を与えるかを検討しているなら、 GitLab Security Standardを参照してください。認可、分離、検証、リリース、対応という5つのステージを定義し、自律性が与えられる前にエージェントがクリアすべき条件を示したものです。これらのステージは、 NISTセキュアソフトウェア開発フレームワーク（SSDF）および SP 800-53の管理策に対応づけられています。

AIシステムは、知的財産や機密情報の取り扱いを損なうことなく、データ境界を守らなければなりません。承認されたAIサービスには、政府のデータやプロンプトが外部モデルの学習に使われないこと、そして戦争省の非公開情報が承認済みの同省システム内にとどまることの保証が求められます。つまり、どのモデルを使い、それをどこでホストするのかを制御する必要があるということです。

GitLab Duo Agent Platform Self-Hostedは、インターネット未接続（エアギャップ）のネットワークを含め、自社で管理するインフラストラクチャ上で稼働します。サポート対象のモデルはオンプレミスでもプライベートクラウドでも選択でき、ワークフローを作り直すことなく入れ替えられる設計です。リクエストは 自社で展開するAI Gatewayを経由するため、プロンプトと応答は自社環境の外に出ません。 GitLab Dedicated for Governmentをご利用のお客様にとっては、これが標準構成です。AI Gatewayを 自社環境で運用し、任意のモデルプロバイダーに接続します。

AIがコードを書くスピードは、今後も上がり続けます。難しいのは、そのコードが信頼に足ることを示すほうです。戦争省指令8430.01がチームに求めているのは、まさにこの点にほかなりません。GitLabは、その証拠を作業と一体で保持します。AIが関与した変更はそれぞれが証拠と監査証跡を伴い、人間が書いたコードと同じゲートを通過し、自社でホストし制御するモデル上で動作する仕組みです。デベロッパーはAIを使う作業でも使わない作業でも同じガードレールのもとで働けるため、新たなツールを覚える必要もありません。

AIが生成したコードをガバナンスのもとに置き、監査可能で、人間の制御下にとどめる。 GitLab Duo Agent Platformが防衛分野のチームをどのように支援するのか、ぜひご覧ください。