GitLab Duo Agent Platformは、GitLabを通じて提供されるモデルの使い方を見直し、処理効率を高めました。Anthropic、OpenAI、Googleの最新モデル、そしてGitLabがホストするオープンウェイトモデルのすべてが対象です。

そして、この効率化で生まれた余力は、お客様に還元します。

GitLab上でエージェントやフローにタスクを依頼したときに発生するモデルリクエストは、これまでより少なくなりました。プロンプトキャッシュを有効にすれば、対象となるタスクのリクエスト数はさらに減ります。この2つの効率化により、ほとんどのお客様は GitLabクレジットを最大2倍まで有効に使えるようになります。

実際の利用イメージ

代表的な例として、2026年10月にGitLab Duo Agent Platformを利用した500人規模のチームの実データを見てみましょう。どのユースケースでも、実際に課金されたリクエスト数（第2列）は、新しい効率化を有効にした場合の数値（第4列）を上回っています。つまり今後は、モデル種別ごとのリクエスト対クレジット比が同じでも、消費するGitLabクレジットは少なくなります。

浮いたクレジットを活用する

現在のユースケースに必要なクレジットが減る分、より多くのエージェントとフローを有効にし、ソフトウェア開発ライフサイクルの多くのステップを自動化できます。しかも、すでにお使いのGitLabプラットフォームにネイティブに統合された形で実現します。まずは次のような使い方から始めてみてください。

GitLab Flex契約の一部としてクレジットをご利用の場合は、浮いたクレジットをGitLab Secrets Manager、Dedicated Runners、GitLab Orbit（近日提供予定）など、最近リリースされた機能に充てることもできます。

今回の効率化は、クレジットの使い道を可視化し、予算のガードレールを設け、優先順位の変化に応じて支出を振り向けるための一連の機能の上に成り立っています。

投資の行き先を把握する。 GitLab 19.5で導入された Duo Agent Platform Impactダッシュボードは、導入状況、作業実績、クレジット消費を1つのビューにまとめます。モデル別、フロータイプ別、グループ・プロジェクト別に消費を分解できるため、次にどこを広げるかを判断する材料になります。

利用の拡大に合わせてガードレールを設ける。 GitLab.comとSelf-Managed向けにGitLab 19.4で導入された クレジットキャップのページでは、ユーザーあたりのデフォルト上限と個別の上限を、APIを使わずに設定できます。各ユーザーの消費量を管理しつつ、チームが試行錯誤する余地も残せる仕組みです。

一人ひとりが自分の使用量を確認できる。 GitLab.comの個々のユーザーは、管理者のレポートを待たずに、自分のGitLabクレジット消費量を製品別・期間別に追えるようになりました。

GitLab Flexで予算に柔軟性を持たせる

エージェントがどこで最も価値を生むかが見えてくるにつれて、支出の優先順位も変わっていきます。

GitLab Flexは、シートとGitLabクレジットを1つの年間コミットメントにまとめ、契約の範囲内で月々の配分を調整できる仕組みです。導入が進むなかで、チームが本当に必要とする機能へ投資を振り向けられます。

1クレジットあたりの価値が高まり、予算の使い方にも柔軟性があれば、新しいユースケースのたびに別件の投資判断を迫られることなく、利用範囲を広げられます。

アカウントで新しい効率化を有効にする

新しい効率化は、新規のお客様については2026年11月19日から適用されます。既存のお客様は11月19日以降いつでもオプトイン可能で、一度オプトインすると元には戻せません。2026年12月18日には、オプトインしていないお客様も既定で移行します。12月18日より前にオプトアウトした場合は、次回更新まで、または12カ月間のいずれか早い方まで、現在の条件と付与クレジットがそのまま維持されます。

また、これとは別に、PremiumとUltimateの全シートに付与されるプロモーションクレジットも変更されます。2027年1月1日より、Premiumユーザーは月8ドル分、Ultimateユーザーは月16ドル分のクレジットとなります。

GitLabクレジットと今回の移行の詳細については、 GitLabクレジットのドキュメントをご覧いただくか、担当チームにお問い合わせください。

ご自身のアカウントへの影響についてご不明な点があれば、担当チームまでご連絡ください。

GitLabを初めてご利用になる方は、GitLab Duo Agent Platformを含むGitLab Ultimateの 無料トライアルをお試しください。クレジットカードは不要です。

定額料金の機能（コードレビューフロー、SASTフロー、コード提案）は影響を受けません。セルフホストモデルは引き続き1クレジットあたり8リクエストです。