GitLabは2025年10月、パシフィコ横浜で開催された「Gartner IT Symposium/Xpo™ 2025」に出展しました。初日のセッションでは、オリンパス株式会社R&Dセンターオブ ソフトウエアエクセレンス グローバルバイスプレジデント 児玉 達弘氏をお招きし、社 内のGitLab浸透とAI活用についてインタビュー形式でお話しいただきました。聞き手は当社カントリーマネージャー 小澤 正治が務めました。本記事では、その模様をお伝えします。

オリンパス株式会社 R&Dセンターオブソフトウエアエクセレンス グ ローバルバイスプレジデント 児玉 達弘氏

児玉氏は、モバイル業界や自動車業界で様々な開発をリードし、現在はオリンパスのグローバルなソフトウエア開発をリードする立場です。同社のグローバル拠点は約40あり、各国・地域で医療機器業界に特有の厳格な法規制を遵守して開発を進める必要があります。

こういった厳しい規制により、医療機器業界は新しい技術を採用するにあたって他業界より慎重に対応しながら、時間をかけて導入をする必要があります。ソフトウエア開発におけるAI活用でも同様です。しかし、児玉氏は「AIでは、こういった状況がむしろチャンスにつながりました」と話します。

図：オリンパスにおけるAI活用

現在は、同社R&Dのオペレーション領域をイノベーション、製品・サービス、R&D 開発支援、および業務効率改善という4つに切り分けてAI活用を加速。児玉氏のリードするR&D組織における開発支援では自社開発AIと市場にあるAI製品の双方を活用しています。児玉氏は、「社内でのAIへの注目度は高まっています。いまはトライ・アンド・エラーで進めています」と語ります。では、AIの採用が時間がかかったことが、なぜ同社にとってチャンスになるのでしょう。

グローバル標準開発基盤とAIをセットで導入

左からオリンパス株式会社 R&Dセンターオブソフトウエアエクセレンス グ ローバルバイスプレジデント 児玉 達弘氏、GitLab合同会社 Japan Country Manager 小澤 正治

オリンパスが最初に取り組んだのは、開発基盤の標準化です。開発のグローバル化が進む中、各国・地域で異なる開発基盤を運用していたため、コードやナレッジの共有が困難な状況にあり、その抜本的な改革が求められていました。標準開発基盤を導入することで、これらのアセットを容易に共有できるようになり、同時に重複するライセンスコストを削減できるというメリットもあります。

児玉氏は、「生産性の高い開発基盤を利用できれば、優秀なエンジニアの確保にもつながります。これまでは、業界特有の法規制で身動きが取りづらく、実際に他業界と比べると遅れていましたが、一気に追いつきたいのです」と語ります。

それに対して、小澤は「AIコーディングは数年前からエンジニアの生産性を高められるレベルに達したと話題になっていますが、AIコーディングそのものではなく、開発基盤を見直してその上でAIを活用するという思考に至った経緯はどこにあるのでしょう」と問いかけます。

児玉氏によると、最も優先した事項は、世界中のエンジニアが同じ環境で開発できる基盤を整えることです。アセットやナレッジをスムーズに共有し、開発全体の効率性を高めるという命題がありました。実際に、力点を置いたのはそこなのですが、ちょうど同社が開発基盤の整備を進めていたタイミングで、AIツールが急速に普及しだしたという背景があります。

「これが極めて好都合だったのです。統一された基盤の上でAIを活用できるため、コーディングの生産性をさらに高めるための準備を一気に整えることができました。各国の医療法規制に対応することができ、さらにAI-Readyなグローバル標準開発基盤になります」（児玉氏）

インフラ専属チームを基盤にしたグローバルな開発組織へ

左からオリンパス株式会社 R&Dセンターオブソフトウエアエクセレンス グ ローバルバイスプレジデント 児玉 達弘氏、GitLab合同会社 Japan Country Manager 小澤 正治

図：3つの変革

開発基盤の刷新と同時に、組織変革も進めました。全世界の組織がかかわるため、さまざまな声が上がってくるものですが、まずはビジョンを示し、ロードマップを含めて丁寧に説明。ボトムアップ型の提案を受け入れながら、目指す世界観を共有して進めています。

児玉氏は「日本の組織は、インフラを重視しない傾向がありますよね（笑）。一方、欧米企業はインフラを非常に重視しています。私は欧米企業で働いた経験もあり、そういった思考を取り入れました。インフラ専任チームを主体とし、プラットフォームエンジニアリングに加えて、他の先進技術の組織を傘下に持つグローバル組織へと再編したのです。

開発基盤の標準化は、オフショアパートナーの担当者からも好評でした。プラットフォームが統一されている方が働きやすいという評価です。「セキュリティおよびコンプライアンス面でも標準化した方が優れています。環境がバラバラなら1つずつ見なければなりませんが、環境が1つであれば、点で見れば、おおよそ全体を網羅することができますから」（児玉氏）

開発基盤と親和性の高いAIを採用

GitLab合同会社 Japan Country Manager 小澤 正治

そして、開発基盤上にAIを導入しました。 GitLab Duoです。これにより、開発プロセスの生産性の向上、コーディングの効率化推進、および各開発拠点の生産性格差の是正を図ります。現在は、各国・地域でパイロット・プロジェクトを立ち上げながら、徐々に浸透させている段階です。

児玉氏は、「現場の担当者が実際に使ってみて、“すばらしい！”という声が出てくると、周りの部署は“いつから使えるの？”となります。興味のあるエンジニアにどんどん使ってもらうと、自然に皆の心が動いていくものです。すでに、基本的にはGitLabを使ってもらえる流れになっています」と話します。

小澤は、「安全性が強く求められ、規制の強い業界ですから、AI導入へのハードルは高かったのではありませんか」と問いかけます。

なぜオリンパスはグローバル標準のAIとしてGitLab Duoを採用したのか 開発基盤であるGitLabとの「親和性の高さ」が第一の理由です。GitLabと一体化した製品として設計されているため、開発者は作業の流れを止めることなく、自然な形でAIのサポートを受けられます。次に、セキュリティを最重要視する医療機器メーカーの 必須条件である「オンプレミス環境への対応」です。GitLab Duoなら管理された社内 環境で優れたAI機能を利用できます。最後に、「データの安全性」。GitLabが開発 コードなどの機密情報をAIの学習に利用しないことが契約書に明記されており、情報 漏洩のリスクなく安心して使えることが大きな決め手になりました。

オリンパス株式会社 R&Dセンターオブソフトウエアエクセレンス グ ローバルバイスプレジデント 児玉 達弘氏

児玉氏は今後も、 GitLabのカスタマーサクセスチームとの連携を強化し、GitLabと GitLab Duoをオリンパスのグローバル標準開発基盤として、さらなる浸透を図ります。また、確実に進めていかなければならないのは、継続的に実施しなければならない法規制への対応です。児玉氏は、これらに加えて、新たな開発基盤を活用して仕事を進めるエンジニアの働き方を再定義する必要があると考えています。

実際に使ってみると、コーディング関連の作業はかなりAIにサポートしてもらえることがわかりました。そうなると、エンジニアの仕事は将来的に上流部分と成果物のチェックが主になります。人とAIの仕事の切り分けが進めば、「AIと一緒にどう働くのが効果的か」、「AIをどう働かせればいいのか」という命題に答えを出す必要が出てくるでしょう。

児玉氏は、AIを活用して働く近い将来のエンジニア像について、次のように話してくれました。「AIは進化が非常に速いため、継続的に学び続ける意欲が不可欠です。その上で、AIだけでは解決できない複雑な問題に対応するための問題解決能力や、チームで協力して仕事を進めるコミュニケーション能力といったヒューマンスキルがより一層求められます。AIを正しく使い、AIに正しく行動させる倫理的な判断力も求められてくるのではないでしょうか」

