脆弱性の影響範囲をGitLab Orbitが一度で描く

重大な脆弱性に必要なのは、修正と地図です。修正そのものは、たいてい短時間で終わります。時間を奪うのはむしろ、脆弱なコンポーネントがどこに存在し、誰が所有し、インターネットに公開されているのかを突き止める作業のほう。多くのセキュリティチームは、スキャナーのレポート、スプレッドシート、そして「このサービスの担当者は誰か」と尋ねるSlackスレッドをつなぎ合わせて答えを組み立てています。そして、その作業に費やす一時間ごとに、攻撃にさらされた状態が続きます。

GitLab Orbitが 一般提供を開始し、この手作業は一度のクエリに置き換わりました。Orbitは、コード、マージリクエスト、パイプライン、セキュリティの検出結果、オーナー情報を1つのグラフにつなぎ、チームの開発に合わせて常に最新の状態を保ちます。影響を受けるプロジェクトはどれか、誰が所有しているのか。尋ねれば、数分で答えが返ってきます。エージェントはリポジトリをクロールしてAPI呼び出しをつなぎ合わせる代わりに、グラフから直接回答するため、必要なリトライもトークンも少なくて済みます。

スキャナーだけでは答えが出せない理由

先週公開された一連のPHPの重大な脆弱性、 PHP2Shellが、この問題をよく表しています。PHPは通常、アプリケーションの依存関係として管理されるのではなく、システムパッケージとしてインストールされるか、ソースからコンパイルされるか、コンテナイメージに組み込まれています。脆弱なバージョンが潜んでいる先は、Webサーバー、コンテナイメージ、古いCIジョブ、さらには誰も覚えていない社内ツールの中。修正自体はバージョンのアップグレードだけ。しかし、影響を受けるすべてのインストールを見つけ出すには時間がかかりました。

セキュリティツールは、それぞれ環境の異なる断面を見せてくれます。依存関係スキャンが特定するのは、脆弱なアプリケーションの依存関係。コンテナスキャンが検出するのは、OSパッケージや言語の依存関係をはじめとするソフトウェアコンポーネントの脆弱性です。コード検索は、イメージや設定がどこで参照されているかを探し当てます。しかし、脆弱性を特定することは仕事の一部にすぎません。どのサービスが影響を受け、誰がそれを所有し、どのパイプラインがビルドとデプロイを担い、どこに修正を適用すべきか。チームはそこまで把握する必要があります。そしてその情報は、複数のシステムに散らばっているのが実情です。

結果として、点と点を結ぶ作業はチームに委ねられ、それぞれが別々のピースだけを手にしている状態になります。セキュリティエンジニアは深刻度を評価できても、影響を受けるすべてのシステムを把握しているとは限りません。プラットフォームエンジニアは、数百のプロジェクトが依存するベースイメージやCIテンプレートを管理する立場ですが、それを使っているプロジェクトをすべて見渡せるわけではありません。開発者はロードマップから引きはがされ、自分が所有していると認識すらしていないコンポーネントを探してリポジトリをあさることになります。そしてCISOは、全体像が揃う前に、自社が危険にさらされているかどうかを経営層に報告しなければなりません。

攻撃者は、脆弱なシステムを1つ見つければ十分です。防御側は、そのすべてを見つけなければなりません。 Verizonの2026年版レポートによれば、脆弱性の悪用は31%を占め、侵害の最も一般的な起点となりました。同レポートでは、攻撃者が 攻撃の複数の段階で生成AIを利用していることも明らかになっています。地図は、アドバイザリが公開される前に用意しておくものです。

SDLC全体を映すファーストパーティのグラフ

Orbitが使うのは、GitLabがすでに動かしているデータです。マージリクエスト、パイプライン、デプロイ、そして脆弱性。Orbitのグラフでは、CVEが、それに関係するサービス、パイプライン、環境、チームへと直接つながります。グラフがファーストパーティであるため、同期を保つべき第二のシステムも、新たに立ち上げる計測の仕組みも必要ありません。

Orbitがない場合、エージェントやアナリストは脆弱なコードまでは見つけられても、露出の全体像までは追えません。誰かがツールを1つずつ渡り歩いて全体像を手作業で組み立て、その隙間が、誰も確認しなかったサービスという長い尾になって現れます。Orbitがあれば、1つのクエリでCVEを、それに依存するサービス、パイプライン、環境、オーナーへとマッピングし、セキュリティチームがそのまま動ける優先順位付きのリストが手に入ります。

Orbitを使わないエージェントも、同じ壁にぶつかります。システム全体が見えないため、推測に頼るしかないからです。同じモデルで同じタスクを実行したGitLabの検証では、Orbit経由で動作するエージェントは最大11倍高速で、トークン消費は最大4.5分の1、リトライ回数は最大45分の1にとどまりました。インシデント対応では、チームがまだトリアージしている段階で答えが届きます。トークン消費が抑えられることで、大規模なグループでのクエリがコスト問題になりにくくなり、リトライが減ることで、問い直すことなく最初の回答をもとに動けるようになります。

GitLab Orbitで自社の露出状況をどう把握できるのか、デモ動画でご確認ください。

CVEとオーナーを1つのグラフでつなぐ

影響範囲とは、脆弱性がどこまで及んでいるかを指します。どのプロジェクトに問題のコンポーネントが含まれ、それがどのような経路で入り込み、誰がそのプロジェクトを所有し、直近で何が変わったのか。GitLabはこれらの事実の大半をすでに保持していますが、別々の場所に分かれています。Orbitの役割は、それらを1つにつなぐこと。トップレベルグループで有効にすると、Orbitは プロジェクト、マージリクエスト、パイプライン、作業アイテム、セキュリティの検出結果、ソースコードをインデックス作成し、それらの関係を表す1つのグラフを構築します。

あとは、システム間を手作業で突き合わせる代わりに、自然な言葉で尋ねるだけです。どのプロジェクトがこのライブラリを使っているのか、どのマージリクエストがそれを持ち込んだのか、各プロジェクトのオーナーは誰か。エージェントがグラフをたどり、インデックス化されたプロジェクトデータから回答します。回答の根拠となった グラフクエリは、あとから監査できます。

アクセス権は すでに設定済みのロールに従うため、人もエージェントも、許可された範囲しか参照できません。 セキュリティ分析エージェントをはじめとするGitLab標準のエージェントは Orbitを直接利用し、Claude CodeやCodexといった外部のエージェントも MCP経由で同じグラフにアクセスできます。

露出を素早く封じ込める

PHP2Shellのような事態が起きたとき、経営層が最初に尋ねるのは「自社は影響を受けているのか」です。地図がなければ、答えは「現在確認中です」にしかなりません。Orbitがあれば、答えはリストになります。PHPを含むプロジェクトはこれ、それを所有するチームはこれ、ビルドしているパイプラインはこれ、というように。

Orbitを導入した最初の1時間は、次のように進みます。

修正済みバージョンと侵害の有無を確認する方法は、 PHP2Shellの重大な脆弱性をGitLabで見つけて修正するで解説しています。GitLab Self-ManagedやGitLab Dedicatedをご利用のチームは、Orbitが自社のインスタンスに提供されるまで、このガイドにある高度な検索とリポジトリ言語APIの手順から始められます。

共有コンポーネントにも同じ手順が使える

ここまでの手順は、PHP以外にも通用します。広く使われているライブラリがセキュリティ修正をリリースしたとき、依存しているパッケージが悪意あるものと判定されたとき、多くのプロジェクトが継承しているCIテンプレートに変更が必要になったとき、社内SDKが破壊的なセキュリティアップグレードを行うとき。出発点になる問いは、いつも同じです。何がそれに依存していて、誰が所有しているのか。Orbitは毎回同じグラフから答えを返すため、チームは探索ではなくリストから作業を始められます。

次の脆弱性公開に備えて影響範囲をマップする

GitLab Orbitは、PremiumおよびUltimateのお客様向けに一般提供を開始しました。本日のGitLab.comを皮切りに、数週間かけてGitLab Self-ManagedとGitLab Dedicatedにも提供を広げていきます。既存のお客様は、担当のGitLabアカウントチームを通じて30日間無料でお試しいただけます。GitLabをまだご利用でない場合は、 GitLabチームにご相談ください。有料プランのご利用開始に合わせて、Orbitのトライアルを組み込むこともできます。

導入手順は ドキュメントをご覧ください。セキュリティ対策状況をより広く見渡したい場合は、 GitLab Security Standardのアセスメントをご依頼いただくと、影響範囲のマッピングがセキュリティプログラム全体のどこに位置づけられるかを確認できます。PHPを運用しているチームは、まず PHP2Shellの重大な脆弱性をGitLabで見つけて修正するをご覧のうえ、今すぐアップグレードしてください。