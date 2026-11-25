GoogleのGemini 4 Neonが GitLab Duo Agent Platformで利用可能になりました。エージェント型の作業全般に対応する汎用モデルで、とりわけコーディングに強みがあります。

Gemini 4 Neonは、GitLab Duo Agent Platformで拡充が続くGemini 4ラインアップの最新モデルです。すでに提供しているArgon、Hydrogen、Carbonに加わります。各モデルは速度、推論能力、コストのバランスがそれぞれ異なり、ちょっとした修正からコードベース全体にまたがる大規模なリファクタリングまで、幅広い用途に対応するGeminiモデルをチームで選べます。

Neonが担うのは、エージェントが1日のうちにこなすさまざまなタスクです。イシューの計画、長い仕様書の読み込み、Agentic Chatでのコードベースに関する質問への回答、そして実際の変更の実装まで、いずれにも対応します。最も力を発揮するのはエージェント型のコーディング、つまりエージェントがコードを読み、実行し、編集を重ねながらレビュー可能な変更へと仕上げていく作業です。

複雑なコーディング作業をマージリクエストまで仕上げる

GitLabのソフトウェアエンジニアリングベンチマークにおいて、Neonはタスクの100%を完了し、いずれの場合もマージリクエストを返しました。そのうち76.7%のタスクでは、ベンチマークのテストに合格する変更によって課題を解決しています。

Neonは、多くのステップを要し、レビューに回すまでに判断を伴うタスクを着実に実行します。そのため、コードベース全体に影響が及ぶ変更に適しています。たとえば、設定からUIまで新しいオプションを一貫して反映させる必要がある機能追加、複数のモジュールにまたがるバグ修正、依存するすべてのパッケージに適用しなければならないリファクタリングなどです。こうした作業をエンジニアが任せておけば、戻ってきたときにはレビューできる状態のマージリクエストが用意されています。

Gemini 4ラインアップからモデルを選ぶ

GitLabで利用できるGemini 4の各モデルには、それぞれ異なる強みがあります。

Neonは推論能力と効率性のバランスに優れ、特に複数ファイルにまたがるコード変更の実行を得意としています。

Hydrogenは日常利用向けのGoogleのモデルで、大量に発生する定型作業を高速かつ経済的に処理します。

Carbonは、追加の推論にコストをかける価値がある、最難関の長期プロジェクト向けです。

Argonは長時間におよぶジョブを着実に進め、取り消せない操作の前には確認を求める堅実なモデルです。

日常的な作業をHydrogenに、腰を据えたコーディングが必要な作業をNeonに振り分けることで、GitLabクレジットをより効率よく使えます。モデルの割り当てはGitLab Duo Agent Platformの機能単位で設定でき、必要に応じて何度でも見直せます。適用されるコンテキストやポリシーチェック、監査証跡はどのモデルでも共通です。既存のガードレールを維持したまま、新しいモデルを取り入れられます。

Neonをワークフローに取り入れる

次の機能追加やバグ修正、リファクタリングで、 GitLab Duo Agent PlatformのGemini 4 Neonをお試しください。GitLabで利用できる他のモデルと同様に、Gemini 4 Neonは GitLabクレジットで動作します。

GitLab Duo Agent Platformをまだお使いでない場合は、 無料トライアルからお試しいただけます。NeonやCarbonのようなプレミアムモデルを使う段階になったら、GitLabクレジットを追加してください。すでにGitLab PremiumまたはUltimateをご利用中であれば、 Duo Agent Platformを有効化し、 サブスクリプションに含まれるGitLabクレジットをご活用ください。